Džínsom patrí aj rok 2024. Tipy od štylistky Zuzany Žofčákovej, ako byť v denime trendy

Štylistka Zuzana Žofčáková začala so značkou F&F spolupracovať vlani na jeseň predstavením novej kolekcie, ktorá bola zameraná na kapsulový šatník. Zuzana sa venuje prezentácii aktuálnych kolekcií F&F, no rada ich dopĺňa aj kúskami zo starších kolekcií, aby zákazníčky a zákazníci videli, že sú ľahko kombinovateľné. „Mojou úlohou je ukázať, že aj móda zo supermarketu vie byť krásne nositeľná. Aj keď sú kúsky F&F lacnejšie, sú kvalitné a dá sa nimi ľahko dosiahnuť „wau” efekt. Viete v nich vyzerať luxusne a trendy a vyjadriť vašu osobnosť, štýl i to, ako sa cítite," opisuje štylistka.

Ako sa odrážajú aktuálne trendy sveta módy v kolekciách značky F&F?

Značka kladie dôraz napríklad na detskú kolekciu, ktorá je veľmi rozmanitá, kvalitná a viaceré kúsky sú z čoraz žiadanejšej organickej bavlny. Minulý november sa zasa niesol v znamení oblečenia ideálneho do kapsulového šatníka, ktorý začína preferovať čoraz viac ľudí. Množstvo krásnych kúskov obsahuje aj aktuálna denimová kolekcia, z ktorej sa veľmi teším, pretože denim je skrátka ikonický. Je to vďačný materiál, svedčí všetkým, každý typ postavy si vyberie svoj strih. Dá sa krásne kombinovať a hodí sa na každú príležitosť - či už na kávu, do mesta, na nákupy, ale aj na večer. Všimla som si, že čoraz viac ľudí ho nosí aj v rámci business dress code.

Čo bude v denime najviac trendy tento rok?

Tohtoročná jar sa bude vo svete módy niesť v znamení vypraných, vybielených džínsov (bleached). Zo strihov prevládajú rifle s vysokým alebo stredne vysokým pásom (high rise alebo mid rise), ktoré svedčia takmer každému typu postavy. Naopak, úplne do úzadia idú džínsy s nízkym pásom (low rise), rovnako ako tzv. skinny džínsy.

Vysoko aktuálne sú aj rovné širšie džínsy (wide leg), stále sú trendy aj boyfriend džínsy a úplnou novinkou sú tzv. barrel rifle s oversized voľným strihom. V kurze sú aj midi a maxi denimové sukne so zvýšeným pásom, alebo denimové bermudy pod kolená. Tie však treba vedieť dobre skombinovať, aby postava nevyzerala príliš mužsky a zdeformovane.

Trendy je aj monochromatický denimový outfit – teda denimový vrch aj spodok. Platí tu však pravidlo, že by malo ísť o denim s rovnakou štruktúru a farbou, prípadne môže byť tmavší spodok a svetlejší vrch. Ideálne ale je, keď ide o set, napríklad džínsy s košeľou alebo korzetom.

Ďalším trendom je metalický denim, zlatý alebo strieborný. Rok 2024 bude patriť aj tmavému denimu, ktorý je šik a automaticky evokuje niečo elegantné, čisté. Je univerzálny, hodí sa na deň aj večer. Keď ho skombinujete s lodičkami, kvalitným koženým opaskom, košeľou či jednoduchým bielym tričkom, vyzerá to luxusne a pritom máte oblečené len „obyčajné veci”.

Dajú sa nájsť tieto trendy aj v aktuálnej denimovej kolekcii F&F? Ktorý kúsok z nej je vaším favoritom?

Áno, kolekcia obsahuje väčšinu z týchto trendov. Mne sa veľmi páčia tzv. bootcut džínsy s vysokým pásom, ktoré sú v kolekcii F&F dostupné v dvoch verziách (tmavší a svetlejší denim). V hornej časti obopínajú postavu a jemne sa rozširujú od kolien nadol. Nie sú však tak výrazne rozšírené ako zvonové džínsy, vďaka čomu sa dajú zastrčiť do čižiem. Sú veľmi versatilné, elegantné a hodia sa aj do práce.

S čím by ste odporučili vhodne skombinovať takéto džínsy v rámci outfitu do práce?

Zvolila by som džínsy v tmavom denime a doplnila by som ich balerínkami, čižmami na vysokom podpätku alebo lodičkami. Na vrch by som odporučila sako a klasickú bielu košeľu, ktorá musí byť v práci zastrčená v nohaviciach, aby outfit pôsobil úhľadne. Sako zvoľte podľa typu postavy – pokojne oversized alebo pekne padnúce, ktoré vytvaruje krivky tela. Ak máme v práci Casual Friday, môžeme zvoliť pekný svetrík do véčka, namiesto čižiem zasa tenisky.

Ako si vybrať vhodný strih džínsov tak, aby čo najviac lichotili postave?

Každému typu postavy naozaj svedčí niečo iné. Ale všeobecne by som neodporúčala skinny džínsy. Tie si môže obliecť postava typu presýpacie hodiny, ktorá je proporčne vyrovnaná, teda jej vrch je rovnako široký ako spodok a má chudší pás. Tejto postave sa hodí takmer čokoľvek. Môže si obliecť aj skinny džínsy, ale nie s nízkym pásom, vždy iba s vysokým alebo stredne vysokým pásom, aby sme zvýraznili krivky a nedeformovali dokonalú postavu.

Skinny džínsy si môže obliecť aj postava typu H - obdĺžnik, keď je postava bez kriviek, absentuje pás, väčšinou ide o atletickú postavu. V tomto prípade by som ich ale doplnila o rovnú, nezapravenú košeľu, aby bola postava opticky súmernejšia. Postave typu hruška sa hodia rozšírené bootcut alebo hippie džínsy, straight leg džínsy, wide leg džínsy, všetky, samozrejme, s vysokým alebo stredne vysokým pásom. Postave typu jablko (okrúhly stred tela, plný pás, úzke ramená a nohy) sa najviac hodia rovné širšie džínsy (wide leg) alebo bootcut džínsy, avšak s vysokým pásom a ideálne hrubým opaskom, alebo hrubo zakončeným pásom, aby sme vytvorili opticky „hrušku”. Postave typu obráteného trojuholníka odporúčam opticky proporčne vyrovnať rozdiel medzi širokými ramenami a úzkymi bokmi džínsami typu bootcut, wide leg, baggy či boyfriend.

Platí pravidlo, že keď máte tendenciu priberať do brucha, zvoľte džínsy so stredne vysokým pásom a keď máte tendenciu priberať na bokoch, hodiť sa vám budú džínsy s vysokým pásom.

Každý typ postavy by sa mal vyvarovať bedrovým džínsom s nízkym pásom. Dokonalo svedčia máloktorej postave a sú naozaj na ústupe. Napokon, pre ženy to ani nie je dobré zo zdravotného hľadiska. Už ani nie je trendy príliš odhaľovať pokožku, viac sexy je byť zahalená a rafinovaná. Ak už bedrové džínsy, tak zvoliť strihy baggy alebo wide leg.

Doposiaľ sme hovorili o trendoch v ženskom denime. Čo je trendy v tom pánskom?

Povedala by som, že to isté ako v ženskom. Začala by som tým, čo trendy nie je - platí tu to isté ako u žien - páni by tiež mali upustiť od skinny džínsov, nevedia ich nosiť. Tie si môžu dovoliť iba muži s chudými, šľachovitými nohami. Mali by sa im vyhýbať muži, ktorí majú hrubú stavbu nôh, silnejšie alebo svalnaté stehná. Absolútne módne faux paux je aj to, keď si skinny džínsy vyhrnú, čím si ešte nohy opticky skrátia. Pánom so silnejšími nohami by som odporučila rovné rifle, ktoré sa hodia skoro každému, alebo tzv. tapper džínsy, ktoré sú trochu širšie pri kolenách a dole sa zužujú, no stále sú to ležérne džínsy. Trendy sú aj voľné džínsy - baggy či cargo. Tie nosia najmä tínedžeri, no môžu si ich obliecť aj dospelí muži. F&F má dokonca viac druhov pánskych džínsov ako v ženskej kolekcii, zákazníci v nej nájdu takmer každý strih, ktorý momentálne existuje, a v rôznych farbách.

Ako by sme si mali vybrať správnu veľkosť džínsov?

Je dôležité, aby každý poznal svoju veľkosť a vedel, do ktorých partií tela má tendenciu priberať alebo chudnúť. Ak sa postava častejšie mení, je dobré zvoliť univerzálnejšie rifle. Treba kupovať presne padnúce džínsy a nespoliehať sa na to, že do nich schudnete alebo že povolia. „Povoliť“ môžu viac menej len rifle s prímesou elastanu, platí to hlavne pre skinny džínsy. A vlastne, aj preto idú do úzadia, pretože elastan nie je recyklovateľný, a teda nie je vhodný z hľadiska udržateľnosti. Džínsy, ktoré nie sú skinny, väčšinou nemajú prímes strečových materiálov, preto nosením už príliš nepovolia. Nekupujte si príliš tesné džínsy, nie je to dobré ani pre vnútorné orgány, ani pre dýchanie. Ideálne je, ak si viete medzi džínsy a telo dať prst. Radšej si dajte opasok, ako by vás mali džínsy tlačiť. Každý by sa mal v nohaviciach cítiť príjemne, ako v druhej koži.

Spomenuli ste udržateľnosť. Ako ju vnímate v kontexte denimu?

Vo všeobecnosti je denim udržateľný už len z toho pohľadu, že ak máte pekné, dobre padnúce džínsy, ktoré nepodliehajú nejakým veľkým výstrelkom, budete ich nosiť veľa rokov. Keď chce niekto dbať na udržateľnosť alebo si vyskladať kapsulový šatník, skôr by som išla do rovných džínsov voľnejšieho strihu, džínsov s vyšším pásom alebo tzv. boyfriend či mom džínsov. Tieto strihy sa v určitých cykloch opakujú a sú stále trendy. Ak by ste dnes našli mamine rifle z 90. rokov, teraz budete najviac in, aj keď prakticky nikdy nevyšli z módy. Z udržateľného pohľadu by som teda stavila na klasický strih a klasickú, tmavšiu farbu. Predovšetkým však platí, nech každý nosí to, čo sa mu páči a v čom sa dobre cíti.

Je nejaká celebrita alebo známa osobnosť, ktorá vás aktuálne inšpiruje v nosení denimu?

V poslednej dobe ma baví Jennifer Lopez. Kedysi nosila veľmi často bedrové nohavice, keďže však má typickú postavu hrušky, nelichotilo to jej postave, ale to zrejme súviselo s trendom bedrových riflí na začiatku nového milénia. Dnes však nosí džínsy, ktoré sa jej naozaj hodia a vyzdvihujú prednosti jej postavy – s vysokým alebo stredne vysokým pásom, wide legs alebo bootcut džínsy. Ak preto potrebujete inšpiráciu a máte tento typ postavy, môžete napodobniť jej outfity aj pomocou novej Denim kolekcie F&F.

