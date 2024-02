Skupina NO NAME zahrá na snehu! Odštartuje tak na pódiu aj na bežkách jubilejné desiate preteky Štrbské bežky!

(Zdroj: No NAME)

Skupina NO NAME zahrá po prvýkrát na snehu vo Vysokých Tatrách! Dlhoroční fanúšikovia bežeckého lyžovania budú 11. februára koncertovať na jubilejnom desiatom ročníku verejných pretekov Štrbské bežky.

Spevák Igor Timko a bubeník Ivan Timko sa okrem hudobných nástrojov opäť predstavia aj na lyžiach. Hudobníci si práve lyžovaním vylepšujú kondíciu a dolaďujú formu, v ktorej sa predvedú na NO NAME & NOCADEŇ V Pôvodnom znení tour 2024!

Igor Timko spolu s bratom Ivanom boli súčasťou šprintu dvojíc už v roku 2013 počas Majstrovstiev Slovenska. O rok neskôr spolu s organizátormi zo Športového klubu Štrba vítali na profesionálne upravených lyžiarskych tratiach všetkých milovníkov bežeckého lyžovania. Práve vtedy sa začala písať história pretekov, ktorých víťazi sú navždy vygravírovaní na historické drevené Štrbské bežky.

„K bežkám ma priviedol brat Ivan, ktorý sa spoznal s olympionikom a mnohonásobným víťazom majstrovstiev Slovenska Michalom Malákom. Bežkám sme doslova prepadli, je to najkomplexnejší šport pre celé ľudské telo. Takže odporúčam všetkým. Kto má voči bežkám rešpekt, chápem, ale tento šport môžu robiť všetky vekové kategórie. Aj malí aj veľkí, aj chudí, aj tí skôr narodení. My s Ivanom sme na bežkách v podstate zakaždým, keď sa dá,“ s úsmevom hovorí líder kapely NO NAME Igor Timko.

Areál bežeckého lyžovania na Štrbskom Plese privíta všetkých fanúšikov bežeckého lyžovania už túto nedeľu 11.2.2024. Na verejných pretekoch sa môže zúčastniť každý bez ohľadu na vek a výkonnosť.

„Preteky vznikli úplne prirodzene, ako potreba popularizovať a priblížiť beh na lyžiach širším masám. Túto nedeľu nás čaká už desiaty ročník pod našou záštitou pre všetkých amatérov, rekreantov ale samozrejme, že na štarte uvidíte aj profíkov. Nečakali sme, že práve tieto preteky naberú na krásnej rodinnej tradícii, spolu s koncertom to bude jedinečné podujatie. Vystúpenie NO NAME sľúbil môj brat Ivan s tým, že keď naše podujatie "štrbské bežky" dosiahnu desiaty ročník, tak zahrá aj NO NAME. Bude to určite výzva, počasie v Tatrách je nevyspytateľné“ teší sa na koncert na snehu Igor Timko.

Každá minúta strávená športom sa chalanom z NO NAME oplatí, kondíciu totiž budú potrebovať na ich NO NAME & NOCADEŇ V Pôvodnom znení tour 2024, ktoré štartuje v marci.

„Športovanie sa nám tisícnásobne vráti, potom vládzete skákať, spievať a užívať si to. Bude to krásny koncertný večer, pripravili sme niekoľko prekvapení. S Rasťom Kopinom zaspievame počas programu vôbec po prvýkrát naživo náš spoločný duet V Pôvodnom znení, na to sa veľmi teším. Kapela NOCADEŇ zahrá svoj vlastný set a celý večer otvoria kolegovia z Prahy, kapela BOTOX. Počas nášho vystúpenia bude ešte jeden hosť, je sa na čo tešiť,“ plánuje Igor Timko.

Vstupenky NO NAME & NOCADEŇ V Pôvodnom znení tour 2024 si môžete zakúpiť v sieti Predpredaj.sk.

