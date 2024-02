Chystáte sa na svah? Vo Vysokých Tatrách i na podhorí je na zjazdovkách snehu zatiaľ dosť

Ilustračné foto (Zdroj: SITA)

VYSOKÉ TATRY - Vo Vysokých Tatrách i na podhorí zatiaľ majú dostatok snehu na zjazdovkách, a to aj v menších lyžiarskych strediskách. Chceli by tam udržať prevádzku počas celých jarných prázdnin. Prevádzkovateľ strediska Ski Smrečiny v Liptovskej Tepličke Vladimír Žemba ml. potvrdil, že aktuálne majú v prevádzke všetky svahy aj vleky a na zjazdovkách je v priemere 40 centimetrov snehu.

"Pocítili sme nárast počtu lyžiarov už počas tohto týždňa, keď prázdninujú Stredoslováci, a tí k nám chodia najmenej. Viac lyžiarov máme zvyčajne počas dvoch týždňov, keď prázdninuje východ a západ Slovenska," uviedol Žemba ml. Sezóna podľa neho zatiaľ nie je veľmi priaznivá najmä pre mimoriadne teplé počasie. "Z roka na rok je to horšie, takže trápime sa, ale robíme, čo sa dá, aby sme stredisko udržali," dodal.

archívne video

Zimný výstup na Predné Solisko (Zdroj: TASR)

Dostatok snehu majú zatiaľ aj v Ski Tatry Zadná Lopušná dolina, výhodou podľa pracovníka strediska Jána Šebesta je, že ich svah je orientovaný na sever, resp. severozápad. "Vďaka tomu je zjazdovka celé dopoludnie primrznutá a tvrdá, takže podmienky sú veľmi dobré a sme pripravení," uviedol s tým, že viac lyžiarov aj oni očakávajú počas posledných dvoch týždňov jarných prázdnin. Veria, že nepríde ďalšie výrazné oteplenie, resp. dážď, aby mohli zjazdovku udržať v prevádzke. "Budeme robiť všetko pre to, aby ten svah vydržal," ubezpečil Šebest.

Vo väčších strediskách v regióne problém so snehom zatiaľ takisto nemajú. V Bachledka Ski and Sun sa lyžuje vo všetkých troch dolinách. "Podmienky na jarnú lyžovačku sú u nás ešte veľmi dobré. To, aká dlhá bude sezóna, závisí od počasia," uviedol marketingový manažér strediska Michal Rusiňák. Okrem lyžovačky je v Bachledovej doline k dispozícii chodník v korunách stromov, Čarovná krajinka Bachledka a počas prázdnin tam chystajú aj hudobný program.

Sneh je najmä v nižších polohách ťažší a mokrejší

Na Štrbskom Plese a v Tatranskej Lomnici je sneh najmä v nižších polohách ťažší a mokrejší. "Bez ohľadu na to máme aktuálne na zjazdovkách v priemere 70 centimetrov snehu, lyžuje sa aj na Jakubkovej lúke v Smokovci," priblížil hovorca prevádzkovateľa tatranských stredísk Marián Galajda. V Lomnickom sedle je 1,5 metra snehu, najvyššiu vrstvu namerali na traverze zo Skalnatého Plesa, a to na úrovni až 2,72 metra.

Sezóna sa vo Vysokých Tatrách zatiaľ vyvíja veľmi dobre, návštevnosť prekonala čísla z minulej zimy. Veľkú zásluhu na tom podľa Galajdu majú nielen slovenskí hostia, ale aj návštevníci z Českej republiky, Poľska a Maďarska. Z pohľadu výsledkov budú dôležité aj najbližšie prázdninové týždne.

"Obsadenosť hotelov v aktuálnom týždni presahuje 90 percent, na ďalšie dva prázdninové týždne máme zatiaľ rezervácie na úrovni 70 - 80 percent," dodal hovorca. Okrem lyžovačky je v prevádzke naďalej Tatranský ľadový dóm a galéria ľadových sôch na Hrebienku a takisto výuková aréna Maxiland. Na Štrbskom Plese pripravili aj prázdninovú detskú zónu.