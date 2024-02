Turisti v Tatrách zažili dovolenku ako z hororu! Svahy bez snehu ich vyhnali na jediné miesto a nastal totálny chaos

V poľských Tatrách sa nedostatok snehu rozhodli riešiť návštevou termálnych kúpeľov (Zdroj: Tiktok/IG K_rystian1993)

Videá sa objavili na sociálnych sieťach iba pred niekoľkými dňami, no už vyvolali davovú psychózu. Mnohí neveria vlastným očiam, ako zúfalí ľudia namiesto lyžovania hľadajú útočisko v inej forme aktívneho odpočinku a neváhajú stáť dlhé hodiny v radoch na lístky do termálnych kúpeľov, alebo sa tlačia v bazénoch v takých počtoch, že si zaplávať naozaj nedokážu.

Video je z termálnych kúpeľov v poľskom meste Chochołów. Práve tu sa mali zákazníci sťažovať na preplnené bazény a púšťanie ďalších návštevníkov na vstup aj nad rámec normy. „Plakal by som, keby som si šiel oddýchnuť a videl niečo také,“ napísal jeden z komentujúcich k príspevku na sociálnej sieti, ktorý si vyslúžil viac ako 500 komentárov.

Ďalší z komentujúcich sa priznal, že tajne dúfal, že keď sa v akvaparku objaví v týždni doobeda, vyhne sa dlhým radám, no opak bol pravdou. „Síce som sa vyhol státiu v strašne dlhých radoch k pokladniam ale nevedel som nájsť voľné miesto v bazéne.“ Rovnakú informáciu potvrdil aj ďalší návštevník, ktorý uviedol, že bolo takmer nemožné odpočinúť si v bazéne, lebo každú chvíľu ho niekto postrčil z vodného baru so šálkou piva v ruke. Iný uviedol, že vo vírivkách to vyzeralo ako v takej „ľudskej polievke“ a voľné miesto nebolo možné nájsť vôbec.

Rovnaké rady však našli návštevníci aj v reštaurácii. Hoci jedlá sú bufetového charakteru, voľné miesto na jedenie bolo rovnako nemožné nájsť. Mnohí preto napriek tomu, že si zaplatili za vstup, davy ľudí na každom kroku ich odradili a neštastní odchádzali domov. Zamestnanci však v tomto prípade odmietajú vrátiť peniaze a vstup nadmerného počtu ľudí do budúcna neplánujú limitovať.