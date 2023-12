Cesta za vlastnou solárnou elektrárňou za 30 dní? Vďaka komplexným službám Trisun je to možné!

(Zdroj: Trisun)

Hoci je Trisun novo vzniknutou spoločnosťou, je založená a vedená pracovníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti obnoviteľných zdrojov. Spojenie ich vedomostných znalostí a praktických skúseností, od projektovania, až po výstavbu zelenej elektriny, je zárukou spoľahlivosti a kvality v tejto oblasti.

Spoločnosť sa zameriava predovšetkým na sledovanie najkvalitnejších a najmodernejších trendov v tejto oblasti. „Svojim zákazníkom ponúkame výhradne špičkovú technológiu v oblasti zelenej elektriny, o čom svedčí spokojnosť zákazníkov firmy a tým sa i odlišujeme od konkurencie, ktorá ponúka predovšetkým kvantitu,“ vyzdvihuje kvalitu nad množstvom obchodný zástupca spoločnosti Michal Kvanta.

Vlastná solárna elektráreň za 30 dní

Trisun kladie dôraz na spokojnosť zákazníka a osobný prístup ku každému z nich. Proces, od plánovania až do spustenia fotovoltiky do prevádzky, sú zamestnanci firmy schopní zrealizovať už za jeden mesiac!

Cesta k vlastnej fotovoltickej elektrárni započne poradcom spoločnosti, ktorý sa so záujemcom o zelenú energiu spojí a absolvuje stretnutie venované potrebám a plánom klienta. Zároveň dohodne i osobnú obhliadku nehnuteľnosti, na ktorú bude systém montovaný. V priebehu niekoľkých dní, na základe získaných informácií zo strany zákazníka a detailnom preskúmaní jeho nehnuteľnosti, zástupca spoločnosti predostrie možnosti projektu, pričom zodpovie všetky prípadne otázky zákazníka.

(Zdroj: Trisun)

V ďalšom kroku, a to všetko do jedného týždňa od prvého kontaktu spoločnosti so záujemcom o solárnu elektráreň, klient obdrží vypracovanú ponuku, ktorá bude obsahovať všetky potrebné informácie od finálnej ceny realizácie projektu, cez výpočet úspor pre domácnosť, návratnosť investícií a v neposlednom rade informácie o zárukách.

Spoločnosť Trisun svojim zákazníkom ponúka i nadštandardné služby, ako vypracovanie a zabezpečenie zmluvy o pripojení od prevádzkovateľa distribučnej sústavy, pozornosť však púta ponuka vybavenia dotácie a financovania vlastnej fotovoltiky. Po podpísaní všetkých potrebných dokumentov príde na rad samotná inštalácia zariadenia, ktorú tím odborníkov zvládne za expresné tri dni! Opateru o klienta a solárnu elektráreň následne prevezme revízny technik, ktorý prekontroluje inštaláciu a zákazníkom vysvetlí starostlivosť o inštalovanú jednotku. Po uvedení fotovoltickej elektrárne do prevádzky ponúka Trisun svojim klientom, samozrejme, aj záručný a pozáručný servis.

(Zdroj: Trisun)

Spoločnosť Trisun si za krátky čas svojho pôsobenia získala medzi konkurenciou dobré meno nielen na Slovensku, ale i v zahraničí a veľa firiem pôsobiacich dlhé roky v oblasti zelenej energetiky prejavuje záujem o spoluprácu. „Na rakúskom trhu, kde je na kvalitu prác a špičkových technológii kladený veľký dôraz, je spoločnosť Trisun zákazníkmi vyhľadávaná. Za mimoriadny úspech považujeme ponuku spolupráce na výstavbu veľkých energetických parkov v Českej republike, Bulharsku a Kazachstane,“ približuje Michal Kvanta spoluprácu spoločnosti na medzinárodnej úrovni.

(Zdroj: Trisun)

Podrobnejšie informácie o produktoch a službách spoločnosti Trisun, ale aj zaujímavosti a benefity zelenej energie sú dostupné na www.trisun.tech

-reklamná správa-