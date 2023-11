Najlepší čas na kúpu PS5. Najnižšia cena konzoly a herné exkluzivity so zľavou

(Zdroj: PlayStation)

Tohtoročnú ponuku PlayStation Black Friday vedie veľká zľava na PlayStation 5, ktoré je na obmedzený čas k dispozícii len za 429,99 €. Historicky najnižšiu cenu konzoly dopĺňajú aj zľavy na viaceré farebné verzie ovládača DualSense a celý rad herných titulov. Spolu s exkluzívnymi hernými exkluzivitami poslednej doby sa v ponuke objavujú aj ďalšie obľúbené herné série, hry z kolekcie PlayStation HITS alebo vybrané tituly pre virtuálnu realitu.

Najnovší herný trhák vo výhodnom balení

Obľúbeného pavúčieho muža pozná vďaka komiksom, filmom a hrám každý. Niet divu, že už predchádzajúce diely mali na PlayStation obrovský úspech. Pred pár týždňami nasledovala hra Marvel's Spider-Man 2, ktorá sa hneď prvý deň stala najrýchlejšie predávanou hrou štúdia PlayStation s viac ako 2,5 miliónmi predaných kópií.

Jednou z hlavných noviniek v Marvel's Spider-Man 2 je možnosť hrať za oboch Spider-Manov. Môžete ovládať Petra Parkera aj Milesa Moralesa, voľne medzi nimi prepínať vo vybraných častiach hry a plniť úlohy oboch superhrdinov. Všetci lokálni hráči sa môžu tešiť aj na českú lokalizáciu v podobe titulkov, vďaka ktorým vám z príbehu nič neunikne.

Ak ste už hrali prvého Spider-Mana alebo Milesa Moralesa, čaká vás ďalší skvelý herný zážitok s niekoľkými vylepšeniami. Ak je pre vás Marvel's Spider-Man 2 vstupom do tejto hernej série, nemusíte sa obávať, že by ste sa v hre nevedeli orientovať. Celý doterajší príbeh je v úvode zhrnutý v obsiahlej rekapitulácii a s ovládaním vám pomôže aj šikovná nápoveda počas hry. Ak je Marvel's Spider-Man 2 zároveň vaším vstupom do hrania na konzole Playstation 5, máte teraz časovo obmedzenú možnosť získať túto novú hru spolu s konzolou PS5 vo výhodnom balení za 489,99 €.

Najnovšie diely obľúbených sérií za špeciálnu cenu

V aktuálne prebiehajúcej ponuke PlayStation Black Friday sa nachádzajú aj exkluzivity z minuloročného nabitého herného roka. Zahrať si môžete napríklad hru God of War Ragnarök, ktorá vás vtiahne do pokračujúceho príbehu boha vojny a jeho syna. Ak dávate prednosť skôr ženským hrdinkám, nemali by ste si nechať ujsť Horizon Forbidden West s hlavnou hrdinkou Aloy v postapokalyptickom svete plnom robotických zvierat a odpornej nákazy. Patríte medzi fanúšikov automobilového športu? Potom je tu pre vás Gran Turismo 7, pretekársky simulátor s obrovským množstvom obsahu vrátane modelov až 400 áut a 90 rôznych tratí.

PlayStation Black Friday prebieha do 30. novembra alebo do vypredania zásob. Kompletnú ponuku nájdete u vybraných predajcov a taktiež na https://www.playstation.com/sk-sk/deals/black-friday/.

