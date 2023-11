Vitis si pre influencerov pripravil jedinečnú výzvu. Ste zvedaví, o čo v nej išlo a ako ju zvládli?

(Zdroj: Vitis)

V centre Starého Mesta sa uskutočnila influencerská výzva, ktorá v našich končinách nemá obdobu. Pozvánku na Vitis Wine Challenge prijali zvučné mená slovenského Instagramu – fotografka Nina Skalíková, foodblogerky Tolerantcook a Michaelasistersbakerysk, „Muž v zástere“, šéfredaktorka najpredávanejších magazínov Eva Blahútová, herečka Broňa Kováčiková alias Autentickábroňa, influencerka Michaela Dhiman ako Michellegraphy a mnohí ďalší. V Národnom salóne vín Slovenskej republiky každoročne nájdete stovku tých najlepších slovenských vín. Vitis v tomto prestížnom výbere nechýba ani tento rok a vďaka originálnej výzve si tak hostia vychutnali nielen vínko, ale aj atmosféru konceptu prezentujúceho slovenskú vinársku kultúru.

Degustovalo sa až 31 vín značky Vitis

Riadenú degustáciu a samotný Vitis Wine Challenge otvorila Ingrid Vajcziková, hlavná enologička vinárstva Hubert J.E., ktoré vyrába aj vína Vitis. Na profesionálnych súťažiach vinárov si odborníci na paškál berú chuť vína, jeho farbu, vzhľad, vôňu a pri sýtených či šumivých vínach aj perlenie. Rovnakú škálu kritérií preto bodovali číslami od 1 do 10 aj influenceri. Spolu ochutnali až 28 vín značky Vitis. Z kolekcie odrodových Vitis Galéria degustovali 14 vín, z nového radu Vitis Vegan 8 odrôd vín, a taktiež spoznali 6 odrôd vín vyššej kategórie z portfólia prívlastkových vín Vitis Galéria. Každému z pozvaných hostí chutilo niečo iné, a len sa potvrdilo, že 100 ľudí má 100 chutí.

Výzvu si hostia vychutnali do posledného dúška

Degustácia bola poprepletaná cennými informáciami o víne, o ktoré sa podelil skúsený a šarmantný someliér Juraj Kordiak. Za oponu výroby vín hostia nazreli vďaka skúsenostiam enologičky Ingrid Vajczikovej a o vínach sa veľa dozvedeli aj od Jaroslavy Patkovej – riaditeľky Národného salónu vín, ktorá je zároveň riaditeľkou zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska. Ochutnávka vín bola ukončená netradičným spôsobom. Pred každým pozvaným hosťom sa ocitol čierny pohár na stopke, v ktorom bol naliaty vzácny nápoj z hrozna. Nik ani len netušil, či sa v čiernom pohári nachádza biele, ružové alebo červené víno. Influenceri mali zapojiť všetky zmysly, ktoré im mali pomôcť odhaliť druh vína. Napokon sa väčšina z prítomných zhodla, že ide o Vitis Vegan Rulandské modré rosé, a mali pravdu.

Ktoré víno Vitis sa pýšilo najvyšším počtom bodov?

Ak si často kladiete otázku, ktoré víno je to najchutnejšie, odborníci sa zhodujú, že je to presne to, ktoré chutí práve vám. Na Vitis Wine Challenge padla u väčšiny z pozvaných voľba na jedno z kolekcie vín Vitis Vegan. Ako druhá sa umiestnila kolekcia prívlastkových vín Vitis Galéria a tretia priečka patrila odrodovým vínam Vitis Galéria. Najobľúbenejším vínom sa stalo Vitis Vegan Irsai Oliver. V tesnom závese za ním sa umiestnilo Vitis Vegan Rulandské modré rosé a tretie miesto obsadilo Vitis Galéria Rizling Rýnsky s prívlastkom neskorý zber. Práve pri tomto víne sa zhodli influenceri s odborníkmi vinármi, ktorí toto víno vybrali do Národného salóna vín pre rok 2023.

Spravte si aj vy svoju vlastnú degustáciu v pohodlí domova s lahodnými vínami z portfólia Vitis. Jesenné večery tak budú chutiť o niečo lepšie.

