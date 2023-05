Tancujúci Capko aj Červík vás zabavia spolu s Haničkou a Murkom!

“Hoci sme do programu zaradili predovšetkým naše najobľúbenejšie hity, ktoré majú na YouTube spolu 20 miliónov videní, priniesli sme aj novinky - tentokrát v podobe hostí zo zvieracej ríše. Ide o maskotov v životnej veľkosti - konkrétne nezbedného Capka, veselého Opičiaka, milú Žabku a priateľského Červíka, ktorých nám vytvorila kostýmová výtvarníčka Radka Dudášová Sukaný”, informuje scenáristka a režisérka Lucia Zimanyiová.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Hanička a Murko

Vystúpenie Haničky a Murka je veľmi originálnou kombináciou živého a dynamického koncertu a divadla. Každé dieťa, ktoré má chuť, energiu a odvahu, sa počas pesničiek do sýtosti vytancuje a vyskáče. Medzi pesničkami sa zase dozvie rôzne zaujímavosti, napríklad zo života zvieracích hostí. Predstavenie je interaktívne, deti majú veľa možností ukázať, čo vedia, vyjadriť svoje názory a komunikovať so svojimi hrdinami naozaj zblízka.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Hanička a Murko

Galéria fotiek (6) Zdroj: Hanička a Murko “Počas našich koncertov deti zriedkakedy vydržia celú dobu sedieť”, informuje Lucia Zimanyiová. “Sú mimoriadne šikovné, snažia sa opakovať choreografie, ktoré predvádzajú účinkujúci. Niekedy je až neuveriteľné, ako profesionálne sa im to darí. Choreografie vznikali v spolupráci s tanečníčkou a choreografkou Evou Vargovou a nie sú jednoduché. Deti tiež s radosťou predvádzajú, že vedia počítať, napodobňovať rôzne zvieratká či autá. Veľmi sa tešíme, keď sa aktívne zapájajú a užívajú si predstavenie naplno”, dodáva.

V marci a apríli videlo nové pesničkové predstavenie už viac ako 4 000 divákov v 20 mestách vo všetkých regiónoch Slovenska a ich reakcie boli mimoriadne pozitívne. Ostávajú posledné štyri zastávky.

“V máji odohráme posledné koncerty nášho jarného turné, takže ak bývate v blízkosti Žiliny a Liptovského Mikuláša, príďte sa na nás určite pozrieť už tento víkend”, informuje Lucia Zimanyiová. “Na kamarátov z Čadce a Púchova sa budeme tešiť nasledujúci víkend 20. a 21. mája. Veríme, že atmosféra bude taká skvelá, ako v doposiaľ navštívených mestách”, dodáva Lucia.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Hanička a Murko

My sa pridávame s odporúčaním, že vidieť nové pesničkové predstavenie Haničky a Murka stojí určite za to! A po koncerte sa neponáhľajte preč, pretože Hanička s Murkom majú pre všetky deti pripravené pekné darčeky - nálepku so všetkými účinkujúcimi a Murkove lízatko. Potešili už takmer 2 000 malých fanúšikov a čakajú aj na návštevníkov posledných 4 koncertov.

Vstupenky kúpite online na Predpredaj.sk.

Aktuálne informácie o našich aktivitách môžete sledovať na ich facebookovom profile: https://www.facebook.com/hanickaamurko

Galéria fotiek (6) Zdroj: Hanička a Murko

- reklamná správa -