Hlasujte za najkrajšiu obnovenú pamiatku a užite si pobyt v kaštieli

Verejnosť už môže na stránke www.kpr-fenix.sk/hlasovanie vyberať v online hlasovaní najkrajšiu obnovenú národnú kultúrnu pamiatku. Každý kto nezaváha a podporí jednu z 36 súťažiacich pamiatok má zároveň jedinečnú príležitosť získať exkluzívny pobyt pre 2 osoby na 2 noci v Kubínyiovskom kaštieli vo Vyšnom Kubíne, prípadne sa dostať medzi vyžrebovaných 19 hlasujúcich, ktorí získajú atraktívny balíček. Hlasovať za „svoju“ pamiatku je možné z jednej mailovej adresy raz za deň. Online hlasovanie, ktoré je súčasťou prestížnej súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka, odštartovalo 15.marca a potrvá až do 5. apríla 2023. Víťaz s najvyšším počtom hlasov získa ocenenie Fénix – Cena Nadácie SPP. Uplynulý rok si cenu odniesol Neogotický kaštieľ Esterházyovcov v Galante.

Exkluzívny klub tvrdohlavcov sa rozširuje

V poradí 16.ročník súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka predstavuje obnovené pamiatky z celého Slovenska. Okrem kostolov, kaštieľov a hradov sa tento rok medzi prihlásenými objektmi nachádzajú aj meštiacke domy a vily, kalvária, mestské brány i veža, most, železničná stanica, observatórium, štôlňa, reduta, ale aj zrkadlová sála, či dokonca cintorín. Všetky pamiatky, vďaka tvrdohlavým a odhodlaným majiteľom i zanieteným nadšencom, začali písať nové kapitoly svojich dejín. A to často aj po desiatkach rokov, či dokonca po storočiach v zabudnutí ruín, smoly, hnoja alebo i vápna. Všetky sú spojené s príbehmi opradenými tajomstvami silných rodov, ambicióznych obchodníkov, baníkov, či hvezdárov. Stačí zájsť na stránku www.kpr-fenix.sk, kde sú spolu s fotografiami zverejnené všetky súťažiace pamiatky a vybrať si svojho fénixa. „Svojho favorita si určite nájdu ľudia z celého Slovenska. Po minuloročnom úspechu, keď fanúšikovia odovzdali viac ako 78 tisíc hlasov, očakávame, že vzhľadom na rôznorodosť pamiatok, sa ich na www.kpr-fenix.sk zapojí tento rok do hlasovania ešte viac,“ hovorí Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP, ktorá je spoluorganizátorom a generálnym partnerom súťaže. Práve Nadácia SPP súťaž výrazne zdynamizovala a vďaka nej sa dostáva čoraz viac do povedomia verejnosti. Vyhlasovateľom súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka je Ministerstvo kultúry SR.

Verejnosť hlasuje, odborná porota skúma

Všetky súťažiace pamiatky sa uchádzajú nielen o hlasy verejnosti, ale v týchto dňoch ich už pozorne a osobne skúma priamo na mieste odborná porota zložená zo špičkových expertov na architektúru, dejiny a obnovu pamiatok. Spolu so zástupcami partnerov a spoluorganizátormi súťaže vyberú z 12 finalistov pamiatky, ktoré získajú prestížny titul Fénix – Kultúrna pamiatka roka. Laureáti dostanú osvedčenie o udelení ceny a finančnú odmenu od generálneho partnera súťaže Nadácie SPP vo výške 10 000 eur. Porota sa pri svojom výbere pamiatok zameriava nielen na históriu a proces zvládnutia rekonštrukcie a reštaurátorských prác, teda na príbeh obnovy, ale aj na to, akú pridanú hodnotu odovzdáva nasledujúcim generáciám. Člen odbornej poroty súťaže Ladislav Snopko označil uplynulý rok majiteľov obnovených kultúrnych pamiatok za novodobú šľachtu. „Bájny vták Fénix výstižne symbolizuje dušu našej súťaže. Zdvíha na výslnie pamiatky, ktoré ľahli pomyselným i reálnym popolom. Našou ambíciou je však aj to, aby súťaž neostala len v online svete, ale aby otvorila ľuďom cestu na osobnú návštevu jednotlivých pamiatok,“ uzatvára správkyňa Nadácie SPP. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka odvysiela 8. mája RTVS na Jednotke.

