Valentínska romantika plná zážitkov?

Opäť prichádza Valentín, obľúbený sviatok zamilovaných párov. Každá romantická duša sa snaží vymyslieť nádherné prekvapenie a urobiť tento deň výnimočným. Večera pri sviečkach, kytica ruží a čokoládové bonbóny v tvare srdiečka síce nikdy neomrzia, ale na druhej strane asi už ani veľmi neprekvapia. Namiesto toho môžete tento rok siahnuť po darčeku z iného súdka. Čo tak vsadiť na zážitky? Tie a vašej drahej polovičke zostanú navždy.

Obľúbená platforma čarovných miest s názvom Amazing Places vyberá tie najkrajšie české, slovenské, talianske a rakúske ubytovania, ktoré sú nielen zážitkové, ale môžu sa pýšiť vynikajúcimi službami a nádhernými interiérmi. Dnes vám prinášame zopár tipov na konkrétne miesta, kde každý rok môžete prežiť skvelé chvíle a to nielen na Valentína. A ak nevsadíte na naše tipy, tak vďaka darčekovej poukážke v luxusnom prevedení si môže vaša polovička vybrať zo širokej ponuky miest.

Vo vinici? Štýlová romantika

Čo tak absolútna romantika na samote medzi vinicami? Áno, v srdci obľúbených slovenských vinohradov je možná. Malý priestor, ktorý ponúka veľké zážitky. Presne taký je posed v malebnom vinohradníckom mestečku Modra. Glamping Posed Vinica vznikol so zámerom priblížiť krásy viníc všetkým tým, ktorých zaujíma, ako víno vzniká. Toto miesto má jednoducho štýl. Po príchode je pre hostí pripravená na ochutnávku aj fľaša vínka z domácej produkcie. Takéto degustovanie pod hviezdnou oblohou má niečo do seba. Môžete sa tu nechať unášať atmosférou viníc bez rušenia.

Chalúpka ako z rozprávky

Stará Izba je drevenička starých rodičov. Schátraný dom už mal dávno za sebou tie najlepšie roky svojho života, keďže sa však majiteľke Martine s týmto miestom spájali nádherné spomienky na detstvo a spolu s manželom v ňom videli potenciál, urobili dôležitý krok. Vyhrnuli si rukávy a pustili sa do stavebných úprav. Stará Izba sa nachádza v malebnom regióne Oravy, konkrétne v obci Novoť neďaleko Námestova. Je len na skok od Poľska – približne štyri kilometre od hraníc . Dnes je toto miesto vyhľadávané pre rodiny s deťmi, ale určite si nájde miesto aj v prípade zamilovanej dvojice. Čo poviete?

Atmosféra starobylého Ríma

Renesančný meštiansky dom v centre Trnavy môže byť tým pravým útočiskom pre zamilovaných. Apartmány A620YR vzdávajú hold histórie a očaria vás svojimi detailmi. Toto miesto má neskutočnú atmosféru. Stavba z roku 1620 totiž patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky meštianskej architektúry v Trnave a od roku 2010 aj medzi národné kultúrne pamiatky. Môžete si zájsť na raňajky do kaviarne Synagóga, ktorú nájdete hneď za rohom či neďalekého Thalmeineru, ktorý nadväzuje na tradíciu trnavských prvorepublikových kaviarní.

Vybehnite do hlavného mesta

V Bratislave môžete stráviť vo dvojici úžasný deň. Reštaurácie a výlety po okolí, káva v meste, divadlo alebo kino, či neskorý drink v nočnej Bratislave? Potom si však nezabudnite nájsť rovnako skvelé ubytovanie. Hotel Mama’s sa nachádza v tichej rezidenčnej štvrti širšieho centra mesta. Hotel vás zaujme svojou eleganciou, moderným dizajnom a osloví príjemnou rodinnou atmosférou. Vďaka nej sa tu budete cítiť ako doma. Pokiaľ uprednostňujete menšie hotely butikového typu a hľadáte tiché a pokojné prostredie, ste na správnom mieste. Oddýchnuť si môžete v útulnom wellness centre so saunou, ochladzovacím bazénom a plne vybaveným fitness so záhradnou terasou.

Vo veľkom štýle a v Tatrách

Nakoniec musíme spomenúť aj romantiku ako lusk. Luxusný romantický príbeh na pozadí rozprávkových kulís s kvapkou gýča a výhľadom na majestátne vrcholky Tatier. Tak sa môže odohrávať pobyt na brehu ľadovcového jazera v Grand Hotel Kempinski High Tatras. Zážitkové wellness, ktoré aspoň raz v živote musíte vyskúšať. A ešte aby sme nazabudli na súkromnú večeru pri sviečkach vo vyhliadkovej vežičke s panoramatickým výhľadom na Tatry. Ak hľadáte skutočne romantiku ako vystrihnutú z filmu, rezervujte si večeru vo vežičke – vaša drahá polovička sa bude cítiť tak ako pravdepodobne ešte nikdy s nikým iným.

Romantické dobrodružstvo na strome

Chcete zažiť romantiku bez wifi a elektriny? Vyskúšajte domček v korunách stromov. Netradičné a zážitkové cestovanie je čoraz viac vyhľadávané. V Trenčianskych Tepliciach môžete nájsť úžasný Treehouse. Počas chladnejších mesiacov je vo vnútri domčeka petrolejový ohrievač a už samozrejmosťou sú aj termoperiny, takže o tepelnú pohodu a príjemnú atmosféru by malo byť postarané. Ale bez teplejšieho oblečenia a obuvi sa nezaobídete, treba na to myslieť. Bohaté raňajky vám v dohodnutý čas pripravia do piknikového koša a ten si pomocou lana sami vytiahnete hore. A aj keď hlavná sezóna je od 1. marca do 30. novembra, v prípade priaznivého počasia sa s majiteľmi viete dohodnúť.

Všetky tipy na čarovné miesta nájdete na stránke Amazing Places.

