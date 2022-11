Americká štúdia o potrebe vitamínu K2 má vplyv aj na nás

Najväčšia svetová knižnica US National Library of Medicine publikovala v Amerike štúdiu, kde 135 sledovaných pacientov, ktorí boli v období od apríla do novembra roku 2020 hospitalizovaní v dôsledku pandémie, malo dramaticky zníženú hladinu vitamínu K2. Prečo to nie je dobrá správa ani pre nás?

Dá sa totiž predpokladať, že ak aj nás postihne pandémia, bude hladina vitamínu K2 v našom organizme tiež veľmi nízka. Prečo by nám to malo prekážať?

Pretože vitamín K2 je veľmi dôležitým pomocníkom v našom organizme.

V čom nám vitamín K2 pomáha? Vápnik prijímaný v potrave priľne na stenách našich ciev, takže prúdiaca krv má sťažený prietok. Akoby sme chceli vmestiť rieku do koryta potoka. Práve vitamín K2 dokáže spomínaný vápnik zo stien ciev nielen postupne uvoľňovať, ale predovšetkým ho dokáže následne dopraviť do kostí, kam skutočne patrí.

Pevné kosti?

Vitamín K2 odstraňuje vápnik z ciev a následne ho ukladá do kostí. Práve tým ich posilňuje.

Prečo by nás to malo zaujímať? Pretože ak sme už dovŕšili vek 30 rokov, bez výnimky sa nás týka úbytok kostnej hmoty. Keď niečoho ubudne, stáva sa to logicky krehkým. Aké dôsledky to môže mať, je Vám asi jasné. Aby sa tak nestávalo, je nutné telu opäť dodávať vápnik. Ako to ale urobiť, aby to bolo efektívne a vápnik nezostal na stenách ciev? Práve tu pomôže konzumácia vitamínu K2. Ten už vápnik dopraví tam, kde je potrebný.

Aká je prírodná cesta príjmu vitamínu K2?

Ak by sme ho chceli prijímať z potravy, museli by sme denne zjesť napríklad 6,5 kg hovädzieho mäsa, vypiť 10 litrov mlieka alebo... konzumovať výťažok z japonských sójových bôbov NATTÓ.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Vitamin K2

„Dá sa povedať, že vitamín K2 je faktorom, ktorý ovplyvňuje zdravie kostí. Japonská štúdia to jasne znázorňuje,“ hovorí americký lekár Dr. Richard Kopolovic, ktorého sme oslovili pri jeho návšteve v rámci európskeho sympózia, na ktorom prednášal.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Vitamin K2

„Prečo sa dostávajú na výslnie výživové doplnky z Nórska? Odpoveď nájdeme v Japonsku.“

Tu sú výsledky štúdie, na ktorú sa odvoláva americký lekár Dr. Kopolovic. Japonské ženy, ktoré konzumujú tradičný pokrm NATTÓ, majú naozaj silné kosti. NATTÓ je prírodná surovina, ktorá je mimoriadne bohatá práve na vitamín K2. Čo to vo výsledku znamená, vidíte na obrázku.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Vitamin K2

Biele miesta na mape Japonska znázorňujú vysokú konzumáciu NATTÓ a výskyt najsilnejších kostí. Naopak, lokality s krehkými kosťami a nízkou spotrebou NATTÓ sú zobrazené inými farbami. Výsledok štúdie publikovala tiež najväčšia svetová knižnica US National Library of Medicine. Potvrdzuje, že konzumácia NATTÓ znamená pevnejšie kosti.

