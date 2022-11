Novostavba alebo rekonštrukcia domu? Pre a proti, dotácie a energetická úspornosť

Galéria fotiek (5) Pri rozhodovaní medzi rekonštrukciou alebo stavbou domu zvážte energetickú úspornosť alebo možnosť dosiahnutia na dotácie

Zdroj: Climax.sk

Je výhodnejšie postaviť dom na zelenej lúke alebo rekonštruovať starší dom? Na prvý pohľad sa to zdá jasné, pretože väčšina odborníkov sa zhoduje, že finančne výhodnejšie je postaviť nový dom. Na druhej strane, pokiaľ sa s rekonštrukciou neponáhľate, staviate svojpomocne a máte medzi blízkymi šikovných pomocníkov, tak to môže byť aj naopak a rekonštrukcia staršej nehnuteľnosti môže vyjsť lacnejšie. Zvážiť by ste tiež mali, z akého materiálu dom postavíte, či ísť cestou energeticky úsporného domu a či dosiahnete na nejaké dotácie.