Tatranská Lomnica a jej 7 NAJ

1. Najkrajší výhľad

Lomnický štít je s výškou 2634m druhým najvyšším štítom Vysokých Tatier. Výhľady na všetky svetové strany stoja za to, či sa budete pozerať do hĺbky tatranských dolín, v diaľke hľadať a objavovať známe miesta Slovenska alebo okolitých krajín. S kávou na terase kaviarne Dedo dokonalá chvíľa na to, ako poštekliť kolegov v kancelárii provokatívnou selfie s úžasnou panorámou za vami. Bonusom pre malých aj veľkých bude nielen prechádzka po terase levitujúcej nad strmými tatranskými zrázmi ale napríklad aj najvyššie položená botanická záhrada so vzácnymi rastlinami žijúcimi vo svojom domácom prostredí. Lomnický štít je jediným tatranským štítom dostupným lanovkou.

2. Najdostupnejšie pleso lanovkou

Skalnaté pleso je známe premenlivou výškou hladiny vody. Sú dni, kedy vďaka silnému vetru vlny špliechajú ponad most, a naopak sú dni, kedy sa vodná plocha násobne zmenší. Veľa zaujímavých informácií o tomto plese ako aj tatranskej faune a flóre prináša náučný chodník okolo plesa.

Príjemnú prechádzku, ako stvorenú pre rodiny s deťmi, dopĺňajú na informačných tabuliach súťažné otázky rodinnej hry Tatranská divočina. A ak deťom nebude stačiť, pri stanici lanovky nájdu Svištiu krajinku – vonkajšie detské ihrisko s preliezkami a drevenými zvieratkami.

3. Najvyššie položená sedačková lanovka na Slovensku

Ak zvažujete výlet lanovkou na Skalnaté Pleso, za doplatok 5 eur v online (6 eur v pokladni) sa môžete vyviezť najvyššie položenou sedačkovou lanovkou na Slovensku až do Lomnického sedla (2190m n.m.). Odtiaľ sa príjemnou prechádzkou turistickým chodníkom po zelenej značke dostanete až na Veľkú Lomnickú vežu (2215m), úžasný vyhliadkový bod a zároveň najvyšší tatranský štít v Lomnickom hrebeni, ktorý je vďaka lanovke ľahko dostupný aj pre rodiny s deťmi. Počas prechádzky sa pristavíte na mieste, kde stála horská chata hlavných hrdinov kultových filmov Medená veža či Orlie pierko a keď budete mať šťastie, možno zazriete na lúkach svište, ktoré sú v tejto lokalite doma.

4. 4. Najvyššie položená galéria na Slovensku

Galéria Encián, ako najvyššie položená galéria na Slovensku, bola otvorená v roku 2013 rekonštrukciou pôvodného objektu Encián. Ten bol na Skalnatom Plese postavený už v roku 1937 ako jeden z najmodernejších hotelov v strednej Európe. Zaujímavosťou je, že budova bola v minulosti nielen hornou stanicou lanovej dráhy z Tatranskej Lomnice, ale zároveň aj údolnou stanicou lanovky na Lomnický štít. Súčasťou objektu je aj vyhliadková veža. V galerijných priestoroch nájdete aktuálne kolekciu výtvarných diel Júlie Zelenej - Na sever od krajiny, vo vstupnej časti galérie zaujímavú výstavu doplnenú množstvom fotografického materiálu z histórie budovania visutej lanovej dráhy z Tatranskej Lomnice na Lomnický štít ako aj budovania lanovky na Kasprov vrch (Kasprowy wierch) v Poľsku.

5. Najväčšia zábava

Pri ceste zo Skalnatého Plesa dole si môžete namiesto pešej prechádzky alebo lanovky v medzistanici Štart vybrať jazdu na špeciálnych kárach. Letná outdoorová atrakcia známa z rôznych svetových horských stredísk je dostupná pre všetky vekové kategórie – buď samostatne alebo pre najmenších v tandeme s dospelým. Jazda začína pri bufete na medzistanici Štart a cieľ je pri stanici kabínkovej lanovky v Tatranskej Lomnici.

6. Najlepší gastronomický zážitok

Podľa toho, či ste denný alebo večerný typ môžete si vybrať medzi Obedom v oblakoch alebo Večerou pod hviezdami. Obed v oblakoch vám naservírujú na Skalnatom Plese, špeciálne na vrchole vyhliadkovej veže budovy Encián. Priamo na terase sa môžete tešiť na 4-chodové menu, ktoré si z pohodlia kožušinových sedadiel vychutnáte spolu s neopakovateľnými výhľadmi a s oblakmi na dotyk.Večera pod hviezdami začína podvečernou jazdou lanovkou na Skalnaté Pleso vo výške 1754m n.m., kde vás okrem skvelého jedla a hudobného programu v romantickom prostredí reštaurácie Panorama čaká aj pozorovanie hviezd a nočná prehliadka Galérie Encián. Po návrate do Tatranskej Lomnice majú tanečné typy vstup do MUSIC PUB-u HUMNO grátis!

7. Najlepšia ponuka

Na to, aby ste si mohli všetky uvedené naj vychutnať najvýhodnejšie, je dobré spojiť návštevu Tatranskej Lomnice s ubytovaním v Grandhoteli Praha. Nádherný hotel postavený v secesnom štýle, ktorý je vďaka svojej výnimočnej polohe neoddeliteľnou súčasťou panorámy Tatranskej Lomnice, ponúka na každý deň ubytovania lístky na tatranské lanovky grátis.

