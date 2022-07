Jednotka na trhu Kinley láka na nevšedné okamihy vo svojom autobuse

Nevšedný poschodový autobus so strešným barom a posedenie v štýlovom prostredí. Tak vyzerá lákadlo na letnú sezónu pod značkou Kinley. Zážitok návštevníkov ešte umocní bar, kde si možno dopriať výber originálnych letných miešaných nápojov v kombinácii s Kinley tonikom. Pohodová chill out atmosféra je doplnená skvelou hudbou a s Kinley inšpiruje k tomu, že „život chutí lepšie po piatej“.

Tonik je obľúbený nápoj s horkastou chuťou, ktorý má veľmi dlhú históriu. Prvé zmienky o toniku pochádzajú už zo 17. storočia, kedy mala údajne vzniknúť akási prvá verzia toniku, teda chinín rozpustený vo vode. Podľa legendy vyliečil grófku z Chinchónu. Na chuť tomuto netypickému horkastému nápoju prišli aj Slováci. Jasne to dokazujú aj predajné dáta spoločnosti Coca-Cola. „Slováci vlani vypili viac ako 8 miliónov litrov toniku značky Kinley. V porovnaní s rokom 2020 ide o viac než tretinový nárast,“ potvrdzuje Jakub Will Loos, riaditeľ marketingu v spoločnosti Coca-Cola ČR/SR.

Okrem vynikajúcej chuti tonikov Kinley, ktorú si zákazníci pri pandemickom obmedzení prevádzky reštaurácií a barov o to viac dopriali doma, pomohlo značke tiež navýšenie investícií do marketingu. Aj tento rok plánuje značka Kinley dynamicky rásť. Pomôcť jej k tomu má okrem iného aj nový nápoj Kinley Tonic Zero, ktorý si zákazníkov získa svojou sviežou chuťou bez cukru. Uvedenie tejto novinky na trh je súčasťou snahy spoločnosti Coca-Cola ponúkať zákazníkom alternatívy bez cukru a ďalej rozširovať základňu Zero produktov.

Rastúca obľuba tonikov značky Kinley sa prejavila aj v tohtoročných výrobných plánoch firmy. V roku 2022 sa v rámci celej značky Kinley očakávajú dodávky na český a slovenský trh v objeme 17 miliónov litrov toniku. V porovnaní s minulým rokom ide o 26 % nárast. Česi aj Slováci budú mať svojho obľúbeného nápoja dostatok.

Kinley láka svojich zákazníkov na svoj skvelý rad nealko nápojov inšpirovaný atmosférou svetových metropol či vynikajúcu ponuku miešaných nápojov od barmana Tomáša Kubíčka. Celá kampaň nesie názov Život chutí lepšie po piatej.

Aby si záujemcovia mohli Kinley tonik sami vychutnať, je im k dispozícii unikátny zážitkový Kinley Bus, ktorý vyšiel na svoju chill-out tour už na konci júna a v priebehu júla zavíta okrem Prahy aj do Brna a Bratislavy. Na návštevníkov čakajú alko i nealko varianty miešaných nápojov pripravené rukami skúsených barmanov a príjemné posedenie v očarujúcom fotogenickom prostredí. Ktokoľvek je vítaný zažiť s Kinley tonikom skvelé momenty a jeho vynikajúcu chuť. Stačí si len vybrať.

Kinley bus nájdete od 16.00 hod. na týchto miestach:

20. 7. - Aupark Bratislava

21. 7. - Eurovea Bratislava

22. 7. - Eurovea Bratislava

