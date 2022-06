Chcete deti naučiť zodpovednosti aj práci s modernými technológiami?

„Žijeme v modernej dobe a deti sa s technológiami kamarátia niekedy viac ako my dospelí. Preto sme sa rozhodli ponúknuť im praktickú a hravú formu narábania so svojim vreckovým prostredníctvom novej aplikácie VÚB Junior banking. Tú si môžu stiahnuť všetci klienti, ktorí k VÚB bežnému účtu využívajú služby elektronického bankovníctva a majú k nemu vydanú debetnú kartu Visa, a ich dieťa má alebo si zriadi vo VÚB účet pre juniorov a Kartu pre mladých. K dispozícii sú dve prepojené verzie - VÚB Junior banking pre rodičov a VÚB Junior banking pre deti,” hovorí Andrea Šipošová, vedúca oddelenia kartových procesov vo VÚB banke.

Práca s bankovou aplikáciou aj zodpovednosť

Primárne je detská verzia aplikácie určená deťom od 8 do 15 rokov, ktoré sa majú možnosť naučiť s ňou pracovať. Aplikácia je samozrejme maximálne prispôsobená deťom, a preto obsahuje trochu iné funkcie ako sme zvyknutí pri bežných bankových aplikáciách.

Dieťa, okrem toho, že vidí svoj zostatok na účte, má možnosť využiť obľúbenú funkciu, požiadať rodiča o peniaze. Pričom musí uviesť aj účel, na ktorý ich žiada. Rodičovi tak príde notifikácia s predvyplneným prevodným príkazom napríklad na 5 eur na kino. Potom je už samozrejme na ňom, či túto požiadavku schváli. Žiadať o peniaze však môže dieťa aj iných, nielen rodičov alebo príbuzných. Dokonca ani nemusia mať účet vo VÚB banke, či používať bankovú aplikáciu. Dieťa jednoducho zdieľa platobný link Payme napríklad cez email, či whatsapp.

Motivácia nadovšetko

Ďalšou obľúbenou funkciou, aj keď tentoraz asi skôr pre rodiča, je zadávanie úloh s odmenou. V tomto prípade rodič vo svojej aplikácii zadá svojmu dieťaťu úlohu, napr. upratanie izby za 2 eurá a až po jej splnení dieťaťu uvedenú sumu pošle. Využitie tejto “výchovnej” funkcie je samozrejme flexibilné, takže ak upratanie izby nesplnilo vaše očakávania, môžete dieťaťu poslať len polovičnú odmenu, prípadne pri ignorovaní úlohy, dieťa nemusí dostať nič.

Bez mobilu ani na krok

Poznáte to, pri odchode z domu si hádam každý skontroluje, či mu nechýba mobil. Doma si zvykneme zabúdať kľúče, doklady, ale mobil máme vždy pri sebe. A platí to aj pri pubertiakoch. “Ak sa vaše dieťa ocitne v meste bez karty a potrebuje hotovosť, pohodlne si môže vybrať peniaze z bankomatu mobilom. Jednoducho si zvolí sumu, ktorú chce vybrať a zadá kód z aplikácie do bankomatu,” vysvetľuje Andrea. Ďalšou možnosťou ako si poradiť bez karty pri platbe na internete, je vytvorenie jednorazovej virtuálnej karty. Túto funkciu už však musí schváliť rodič, takže aj impulzívne internetové nákupy svojich detí máte pod kontrolou. Zároveň je platba virtuálnou kartou oveľa bezpečnejšia.

Ak vaše dieťa zvykne často zapatrošiť svoje veci, určite vám príde vhod, že si vie v aplikácii dočasne zablokovať svoju kartu. Keď ju nájde zabudnutú v nohaviciach, jednoducho ju po odblokovaní používa ďalej.

Prehľad pre rodiča

Rodičia si do svojej verzie aplikácie môžu pridať všetky svoje deti, ktoré majú VÚB účet pre juniorov a jednoducho medzi nimi prepínať. Vidia v nej všetky transakcie na karte dieťaťa, zostatok na účte, zobrazenie limitov na karte.

Odmena pre nových aj existujúcich klientov až do výšky 30 eur

Všetky deti, ktorým rodičia zriadia VÚB účet pre juniorov, môžu získať spolu až 30 eur. Tie sa im počas letných prázdnin určite hodia. Za otvorenie VÚB Účtu pre juniorov získajú 10 eur, v prípade, že si aktivujú aplikáciu VÚB Junior banking, dostanú ďalších 10 eur a za prvé použitie platobnej karty VISA im banka pripíše na účet ďalších 10 eur. Skrátka však neprídu ani deti, ktoré už účet vo VÚB majú otvorený dlhšie. V prípade, že si k svojmu VÚB účtu pre juniorov aktivujú novú aplikáciu VÚB Junior banking, môžu získať 20 eurovú poukážku na nákup do Alzy. Viac informácií získate na www.vub.sk/juniorbanking.

Aktivitu podporuje aj Visa

„Všetko nasvedčuje tomu, že sa nachádzame na ceste k budúcnosti, v ktorej sa už len s hotovosťou nezaobídeme. Edukácia ohľadne používania bezhotovostných platieb je preto mimoriadne dôležitá. Časy prasiatok, do ktorých vhadzujú deti mince a šetria si na vytúženú bábiku či bicykel sú už preč. Deti dnes potrebujú nový nástroj, ako sa učiť šetriť a pracovať s financiami, preto veľmi vítame túto aktivitu VÚB. Ako partner sme veľmi radi podporili uvedenie tejto aplikácie pre deti a rodičov s množstvom užitočných funkcií, ktoré deti zábavnou formou naučia šetriť a používať bezhotovostné platby a vďaka ktorej majú rodičia „virtuálne prasiatko“ svojich detí pod dohľadom“, hovorí Ľubica Gubová, Country Lead Visa pre Slovensko.

