10 dobrých dôvodov, prečo uprednostniť umelé rastliny

Zvoliť namiesto živej prírody umelý produkt? Prečo by to niekto robil? Odpoveď je na prvý pohľad jasná - vždy predsa volíme radšej živé rastliny. Ukážeme si však 10 dobrých dôvodov, prečo uprednostniť profesionálnu náhradu pred živou prírodou.

1. Asi prvým dobrým argumentom je nenáročnosť na životné prostredie. Umelá rastlina nepotrebuje pôdu, zavlažovanie, teplo, svetlo… Dokážete ju umiestniť do akéhokoľvek tmavého, zle vetraného kúta, rovnako ako na prudké slnko, alebo do prievanu. Nevadí ani mierny mráz. Krásne rovnaká za akýchkoľvek okolností.

2. Kvitne po celý rok, je vždy rovnako veľká, nenarastie do rozmeru, kedy ju musíte presádzať, alebo vymeniť za menšiu. Tak, ako ju umiestnite a upravíte, tak bude skrášľovať interiér navždy. Alebo do chvíle, kým ju neupravíte - do určitej miery je možné ohýbať a tvarovať listy a konáriky. Je celoročne farebne a tvarovo stála.

Zdroj: HK Green

3. Minimálna alebo žiadna starostlivosť. Nenapadnú ju škodcovia, ani žiadna choroba. Nezvädne ak ju zabudnete poliať. Nemusíte nikomu nechávať kľúče aby sa o ňu postaral, ak idete na dlhšiu dobu preč z domova.

4. Niekedy nie je možná skombinovať určité druhy rastlín, napriek tomu, že by to vyzeralo nádherne, pretože v reálnom svete sú konkurentmi, neznášajú sa. Pri umelých náhradách takýto problém nemôže nastať. Tu záleží len na vašom vkuse.

Zdroj: HK Green

5. Žiadne alergie. Na vôňu, na peľ, semená… Rastlinka môže voňať tak, ako uznáte za vhodné. Moderné, profi imitácie voňajú po originále, avšak bez alergénov.

6. Sú zdravotne nezávadné. Existuje množstvo dôvodov a vlastností, kvôli ktorým nesmú byť dlhodobo živé kvety v ordináciách, nemocničných lôžkach, domovoch pre seniorov. Množstvo vedeckých výskumov a rôznych experimentov však dokazuje, že zelená farba a najmä rastliny a kvety veľmi pozitívne ovplyvňujú psychiku a nálady človeka. Tu je miesto pre profesionálne umelé náhrady - tie do takýchto priestorov umiestniť možno.

Zdroj: HK Green

7. Veľmi sporným bodom je ekológia. Ak by ľudia denne nekupovali živé a rezané kvety, bolo by ich menej alebo viac na planéte? Denne milióny kvetov zahynú, pretože splnili svoj účel - potešiť a urobiť radosť na výročie, sviatok, alebo len-tak, pre zlepšenie nálady. Asi potrvá nejaký čas, kým prídeme na chuť darovaným umelým kvetom, ale spomenúť si na peknú chvíľu aj po roku, pretože kvietok stále rovnako skrášľuje izbu - stojí to za zváženie.

8. Žiadny hmyz. Áno, umelé rastliny proste nelákajú hmyz. Otravné osy, mravce, vošky, včely… Umelé rastliny len pekne stoja a plnia svoje poslanie - skrášliť nám deň. Zázraky dokážu najmä v moderných, betónovo-sadrokartónových priestoroch.

Zdroj: HK Green

9. Sú univerzálne. Akúkoľvek farebnú kombináciu interiéru zvolíte, viete ku nej vybrať vhodné umelé rastliny. Ak aj v priebehu času zmeníte názor, viete rastliny vymeniť a tie doterajšie darovať, presunúť, odložiť. Do doby než sa môda opäť vráti ku pôvodnej farebnej kombinácii a vy ich použijete opäť. Sú ako umelý vianočný stromček. Proste si iba počkajú na svoju chvíľu aby opäť zažiarili.

10. Výhodná, či nevýhodná cena? Umelé rastliny sú drahšie ako živé. Teda sa neoplatia. Áno, je to tak, no len kým nezačnete zarátavať aj čas na starostlivosť o ne, jej výmenu, životnosť rastlinky, všetky jej potreby. Keď spočítate naozaj všetky položky, často vám v nejakom časovom úseku vyjde umelá náhrada ako výhodnejší variant. Najmä tie profesionálne imitácie, ktoré nerozoznáte už ani na dotyk.

Zdroj: HK Green

Naozajstnú živú rastlinu s jej vôňou, jemnosťou a “dušou” nedokáže nič nahradiť? Samozrejme, je to tak. Živá príroda je naozaj nenahraditeľná. Je však možné, že živú rastlinku mať nemôžete alebo nechcete. Možno práve pre jeden z dôvodov o ktorých sme dnes hovorili. A v takom prípade je naozaj lepšie a krajšie zvolit profesionálnu náhradu, ako pozerať na holé steny. Umelé rastliny, stromy, zelené steny, umelé kvety a listy… HK-green.sk je špecialista na umelé rastliny, s najväčším výberom a skladom v centrálnej Európe. Na ich stránkach je možné stráviť prezeraním a výberom množstvo príjemných chvíľ.

