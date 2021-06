Nadýchnite sa letných vôní Tatier

Jazda legendy Vysokých Tatier dala koncom tretieho júnového týždňa zelenú tohtoročnej letnej sezóne. Tatranci sa už turistov nevedia dočkať. O zábavu i zážitky opäť núdza nebude. Návštevníci budú môcť tento rok zdarma spoznávať históriu, pamiatky a zaujímavosti najznámejších tatranských osád počas kultúrno – turistickej prechádzky s profesionálnym sprievodcom v rámci sérií Putovaní za históriou tatranských osád. Víkendové putovanie vás zavedie na také miesta v regióne o ktorých ste možno ani netušili, pozýva návštevníkov riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry, Lucia Blašková.

Zdroj: slovakia.travel

Otvorenie sezóny je zároveň začiatkom Tatranského kultúrneho leta 2021. Aj tento rok sa máte na čo tešiť – organizátori pripravili v tatranských osadách desiatky kvalitných programov – predstavenia, letné kiná, multižánrové koncerty. Z ponuky programov si vyberie naozaj každý a na svoje si zaručene prídu všetky vekové kategórie. Späť je aj Popradské kultúrne leto vo veľkom štýle, ponúkne Popradčanom i návštevníkom bohatú programovú ponuku. Pripravených je spolu 70 dní vystúpení domácich a zahraničných interpretov. Každý jeden letný deň tak prinesie jedinečné a neopakovateľné kultúrne zážitky a zábavu.

Už v druhej polovici letnej sezóny si prídu na svoje skúsení turisti. „Vo vysokohorskom teréne pribudne prvá zaistená cesta typu via ferrata, ktorá bude viesť súbežne s existujúcim chodníkom cez Priečne sedlo,“ hovorí Lenka Rusnáková, zo Združenia cestovného ruchu. Ako dodáva, tento rok si svoje letné zážitky vo výškach budú môcť do svojich denníkov zapísať aj menej zdatní turisti. Ak ste sa veľakrát kochali fotkami zo Sliezskeho domu, no nikdy ste si netrúfli vybrať sa tam po vlastných, z tejto správy budete priam nadšení. „Vysokohorské prostredie sprístupnime aj pre menej zdatných turistov vďaka novej službe Štátnych lesov TANAPu vo forme vývozu na Sliezsky dom, ktorý si môžu objednať. Okrem toho sme pre turistov i domácich pripravili cvičenia na čerstvom vzduchu s názvom Tatry ako liek, ktoré ukážu návštevníkom benefity aktívneho pohybu vo vysokohorskej klíme – a to vo forme dýchacích cvičení, jogy a nordic walkingu počas júla a augusta každý štvrtok, piatok a sobotu“ dodáva Rusnáková.

Veľkou novinkou aktuálnej letnej sezóny bude aj svadobný obrad alebo raňajky, či večere na vrchole vyhliadkovej veže budovy Encián, ktorá ponúka fascinujúce výhľady na všetky svetové strany. Vďaka tomuto zážitku sa ocitnete doslova na dotyk hviezdam a tatranským štítom. „Deti si prídu na svoje v detskom parku Orlíkovo na Štrbskom Plese, Svištej krajinke na Skalnatom Plese alebo v interaktívnej galérii svetla Kvantárium na Hrebienku. Od 1.7. bude pre veľkých a malých k dispozícii aj obľúbená hra Tatranská divočina spojená s objavovaním výnimočných miest a spoznávaním tatranskej fauny a flóry,“ informoval marketingový manažér horského strediska Vysoké Tatry Lukáš Brodanský. Pripravené sú aj ďalšie zaujímavé aktivity – romantici si určite nenechajú ujsť Večeru pod hviezdami na Skalnatom Plese, pre skupiny je pripravená atraktívna exkurzia do histórie v podobe sprevádzanej prehliadky objavujúcej 75 tajomstiev lanovky.

Práve obdobie letných dovoleniek je pre každú rodinu výbornou príležitosťou byť spolu a tráviť čas aj pri vode. V AquaCity Poprad si užijete zábavu v 13 vonkajších a vnútorných bazénoch, vyšantite sa na tobogánoch. „Turistov čaká dokopy asi 350 vodných atrakcií, najväčšie wellness a spa centrum na Slovensku, detské kútiky, ihriská, zábavné animačné programy pre deti. Leto plné skvelých dobrodružstiev a zážitkov ponúkne aj detský denný tábor. Každú nedeľu budú pripravené detské vystúpenia, divadielka, kúzelníci a iné zábavné programy. Soboty zase budú patriť rozprávkovým dňom s maskotom,“ uviedla Lucia Blašková, výkonná riaditeľka Región Vysoké Tatry. Novinkou pre návštevníkov je aj možnosť zakúpiť si vstup do aquaparku na celé leto – Holiday packet. Cez e-shop si návštevníci môžu zabezpečiť aj vstupenky s garantovaným vstupom do aquaparku v prípade limitovanej kapacity.

Štrbské Pleso je pripravené na letnú sezónu tak ako po predchádzajúce roky. Zmena ale nastáva v oblasti dopravy a parkovania. Nebude sa už parkovať v športovom areáli na bežeckých tratiach a rovnako parkovisko pri hoteli FIS bude určené len pre dopravnú obsluhu (už nie pre verejnosť). „Týmto riešením sa síce dosť podstatne znížia už dnes chýbajúce parkovacie miesta, ale o to väčší dôraz sa bude dávať na ochranu prírodného prostredia na Štrbskom Plese vrátane zvýšenia bezpečnosti pre návštevníkov,“ uviedla Anna Hurajtová, obecný úrad Štrba. Po naplnení parkovacej kapacity Štrbského Plesa na vyznačených parkoviskách bude doprava presmerovaná do Tatranskej Štrby, kde bude pripravená dočasná odstavná plocha pre zaparkovanie osobných áut. „Odtiaľ bude možné využiť náhradnú autobusovú dopravu za zatiaľ nefungujúcu zubačku, ktorá sa bude rekonštruovať do septembra tohto roka. Okrem toho bude priamo pri tejto odstavnej ploche možnosť nastúpiť na pravidelnú autobusovú dopravu SAD Poprad, ktorá turistov odvezie na centrálne parkovisko na Štrbskom Plese,“ dodáva.

Dovolenkujte doma na Slovensku a pomôžte cestovnému ruchu znovu sa nadýchnuť. Zároveň sa príďte aj vy sa slobodne nadýchnuť do Regiónu Vysoké Tatry, sme pripravení ponúknuť Vám bezpečnú dovolenku!

- reklamná správa -