Vedia ako vrátiť prácu ľuďom a obnoviť podujatia. ROZHOVOR s úspešnými Slovákmi o inovatívnom systéme

Ako spoločnosť sme kvôli pandémii prišli o veľa, ale vďaka šikovným ľuďom so skvelými nápadmi bude možné vrátiť prácu tisíckam ľudí z oblasti kultúry a športu. Pre fanúšikov a návštevníkov to znamená návrat ku kultúrnemu životu, obohateniu obyčajných dní napríklad divadlom, koncertom či stand upom.

Prečítajte si rozhovor s úspešnými Slovákmi, Marekom Juskom (CEO ticketingovej spoločnosti Predpredaj.sk) a Petrom Pukalovičom (riaditeľom agentúry BeCool), ktorých firmy sa spojili a vytvorili prepracovaný systém registrácie a testovania na podujatiach.

Ticketingovka Predpredaj.sk pomohla úspešne zorganizovať májové hokejové zápasy HK Poprad, ktoré slúžili ako pilotné podujatia na otestovanie nového systému a zberu dát. Zápasov sa zúčastnilo takmer 400 fanúšikov a doposiaľ nie je známy jediný nakazený. Agentúra BeCool bola súčasťou organizačného tímu na Svetovom pohári alpských lyžiarok v Jasnej.

Peter, vediete agentúru Be Cool, ktorá bola súčasťou organizačného tímu podujatia Svetového pohára alpských lyžiarok v Jasnej. Ktoré opatrenia boli podľa Vás najdôležitejšie a dajú sa aplikovať aj na iné podujatia? Čo je alfou a omegou pri bezpečnom usporadúvaní podujatí?

„V jasnej sa ukázalo, že podujatia sa dajú robiť aj pri zlej pandemickej situácii, treba však jasne nastaviť pravidlá a tie potom dodržiavať. Všetkým nám už chýba to bežné fungovanie eventov a všetci vieme, že ešte pár mesiacov potrvá, kým sa opäť vrátime do normálneho fungovania. Preto je dôležité, aby sa podujatia organizovali bezpečne a pravidelne, aby sa ľudia opäť vrátili na štadióny a do kultúrnych centier. Čím skôr budú podujatia pod kontrolou, tým skôr sa ľudia nebudú báť chodiť na eventy.“

Marek, úspešná ticketingová spoločnosť, ktorú riadite, sa isto musela prispôsobiť dopytom organizátorov. Dnes je podstatný zber údajov zákazníkov. Ako ste zareagovali na túto situáciu a aké nové služby poskytujete?

„Začali sme so zberom údajov o účastníkoch podujatí, aby sme v prípade výskytu ochorenia Covid-19 vedeli informovať všetkých, ktorí sa na podujatí zúčastnili. Taktiež zákazníkom ponúkame poistenie vstupeniek pre prípad, že na Covid-19 ochorejú, alebo musia zostať v karanténe kvôli inému členovi domácnosti. Sme taktiež v procese prepojenia nášho registru s registrom NCZI, aby sa účastníci nemuseli preukazovať negatívnymi testami na mieste – touto informáciou už budeme disponovať pred ich príchodom, čo zrýchli celý proces kontroly.“

Je zber údajov pre zákazníkov problémový, alebo sú ochotní údaje poskytnúť a chápu dôležitosť registrácie pri nákupe vstupeniek?

„Zatiaľ sme žiadne problémy nezaregistrovali. V Európe platia pomerne striktné pravidlá upravujúce ochranu osobných údajov (GDPR), ktorými sa samozrejme musíme riadiť.“

Peter, plánujete viacero športových podujatí, okrem známeho ČSOB Bratislava Marathon aj nočný beh na Štrbskom plese či úplnú novinku na Slovensku – cyklistické preteky L´etape by tour de France. Ako budete fungovať na týchto podujatiach? Aké povinnosti pre organizátora a aké pre zákazníka budú neštandardné v porovnaní s podujatiami v minulosti?

„Presne nastavené pravidlá zatiaľ nemáme, dlhodobo sledujeme ako sa situácia na Slovensku vyvíja a podľa toho budeme k podujatiu pristupovať. Vieme ale, že testovaniu a pár komplikáciám pri podujatí sa ešte dlhodobo nevyhneme, a preto sme už pred pár mesiacmi spoločne so spoločnosťou PREDPREDAJ.SK pracovali na čo najjednoduchšom a najpresnejšom systéme. Ten funguje tak, že účastník si vie všetky údaje sám spravovať a nahrávať do svojho konta a u nás na podujatí budeme pracovať len s QR kódom. Tento inovatívny systém zjednoduší a uľahčí celé podujatie a hlavne získame prehľad o tom, kto sa kde nachádza a istotu, že na podujatie sa nedostane človek, ktorý nie je otestovaný / zaočkovaný / je infekčný. Chceme dbať na to, aby si ľudia naše podujatia užili a nemuseli sa báť, či sa prípadne nenakazia.“

Na Slovensku teda vieme profesionálne organizovať podujatia. Akú rolu v tom hrá NCZI a Regionálny úrad verejného zdravotníctva či hlavný hygienik?

„Dôležitú a kľúčovú. Všetci spoločne chápeme, že treba postupne otvárať aj podujatia, ale na druhej strane je zdravie prvoradé. Myslím, že už nikto z nás nechce, aby sme sa vrátili do hrozivých čísel, preto budeme rešpektovať rozhodnutia ÚVZ, komunikovať s nimi o našich nastaveniach a hlavne sa riadiť ich nariadeniami. Tiež veríme, že systém, ktorý sme spoločne pripravili vyhodnotí aj ÚVZ ako dobrú voľbu, ktorá všetkým pomôže,“ uzavrel za seba Peter Pukalovič.

„NCZI je iba IT partnerom Ministerstva zdravotníctva, je to akýsi vykonávateľ rozhodnutí, ktoré sú prijímané. Úrady verejného zdravotníctva majú naopak veľké právomoci a autonómne môžu rozhodnúť o protiepidemických pravidlách pre lokalitu, v ktorej pôsobia, môžu ísť nad rámec celoslovenských pravidiel,“ doplnil Marek Jusko.

