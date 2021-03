Hypotéku si už môžete prekonzultovať aj z pohodlia domova

Úver na bývanie je v súčasnosti jediný, ktorý klienti nemôžu uzatvoriť na diaľku. No to neznamená, že po ponuku musíte ísť do pobočky. Poštová banka, napríklad, prináša hypotéku s úrokom už od 0,5 % ročne a online konzultáciou z pohodlia domova.

Predstavte si, že sedíte doma a so svojou bankou cez skype riešite, za akých podmienok a akú vysokú hypotéku vám môže ponúknuť. Absolvovali ste už virtuálnu prehliadku bytu a rozhodli ste sa pre jeho kúpu.

Ešte pred viac ako rokom by bol takýto scenár nereálny. Nielenže virtuálne prehliadky bytov neboli v ponuke, no po ponuku na hypotéku ste sa museli vybrať do pobočky. Pretože tá je v súčasnosti jediná, ktorú nedokážu banky ponúkať kompletne online z dôvodu náročného procesu.

Výhodne si vybaviť novú alebo refinancovať starú hypotéku tak stálo hodiny behania po bankách či stretnutí s finančnými poradcami. Dnes sa to dá aj inak. „Rozhodli sme sa klientom ponúknuť prvú konzultáciu online, aby ľudia mohli eliminovať návštevy pobočky,“ konštatuje hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková.

Všetko pre komfort zákazníka

Aj prvotná konzultácia môže ľuďom najmä časovo uľahčiť vybavovanie hypotéky. Funguje to veľmi jednoducho. Stačí na webovej stránke postovabanka.sk/hypoteka vypísať základné údaje. Bankár zavolá späť a dohodne sa na online rozhovore cez Skype bezpečne z pohodlia domova klienta. Následne pošle klientovi pozvánku na skype hovor. „Ak túto aplikáciu klient nevyužíva, nie je to problém. Netreba si ju inštalovať, rozhovor môže prebiehať cez webové rozhranie,“ vysvetľuje Lýdia Žáčková.

Zdroj: Poštová banka

Počas konzultácie si banka s klientom prejdú všetky možnosti financovania, výšku hypotéky, akú by potreboval, aj jeho aktuálne možnosti. „Na základe poskytnutých údajov vypočíta bankár klientovi, akú výšku hypotéky a v akej úrokovej sadzbe by mohol dostať. Samozrejme, ponuka bude obsahovať viacero variantov pre rôzne dĺžky fixácie či prípadné naviazanie na poistenie tohto úveru a platby z bežného účtu v našej banke,“ vysvetľuje hovorkyňa Poštovej banky. Pri splnení posledných podmienok totiž banka dokáže ponúknuť hypotéku už od 0,5 % ročne.

Čas na rozhodnutie

Klient následne dostane túto nezáväznú ponuku do mailu. Vďaka prvej online konzultácii zistí, či a za akých podmienok dokáže úver na bývanie dostať. „Ponúknuť bezpečnú hypotéku sme sa rozhodli z viacerých dôvodov. Počet nakazených koronavírusom narástol a my chceme ochrániť našich klientov. Okrem bezpečnosti je však výhodou celej komunikácie aj to, že klient si môže bez stresu a v pohodlí domova premyslieť ponuku a dospieť k preňho najvýhodnejšiemu rozhodnutiu,“ uzatvára Lýdia Žáčková.

Viac sa o ponuke Poštovej banky dozviete na www.postovabanka.sk/hypoteka.

- reklamná správa -