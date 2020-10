Žena môže dostať rakovinu prsníka aj prvá v rodine

Diagnózu rakoviny prsníka si nechce vypočuť nikto. Komu najviac hrozí?

Rakovina prsníka je najčastejším zhubným nádorom u žien. Vyskytuje sa najmä u tých vo veku 50 až 60 rokov, ale v uplynulom období sa počet žien s nádorom zvýšil aj u mladších vo veku 25 až 45 rokov. U žien je to najčastejšia príčina úmrtia celosvetovo. Vyskytuje sa najmä vo vyspelých krajinách Európy i Ameriky. Na rakovinu prsníka však môžu ochorieť aj muži. Tých je asi jedno percento.

Ak si žena nájde hrčku, zľakne sa a väčšina vyhľadá lekára. Za aký čas od začiatku bujnenia sa hrčka objaví?

Zhubný nádor, karcinóm, je chaotické, nekontrolovateľné množenie buniek. Môže mať svoje charakteristické vlastnosti, odlišné od normálnych, teda prináležiacich konkrétnemu tkanivu, orgánu, kde vznikajú. No nedá sa presne vyjadriť, ako dlho trvá celý proces bujnenia, až kým sa nejako prejaví. Najčastejším príznakom je hmatateľná hrčka v prsníku alebo v pazuche.

Hrčka nebýva jediný varovný signál. Čo ešte môže na rakovinu upozorniť?

Mnohé pacientky nemajú žiadne klinické príznaky, najmä v skorých štádiách. Menej častá je bolesť prsníka, výtok z bradavky a povrchové zmeny bradavky. Niekedy nádor môže zmeniť veľkosť prsníka, vtiahnuť kožu, zmeniť jej farbu, kontúry, spôsobiť vpáčenie a výtok z bradavky. U niekoho sa môže prejaviť aj inými príznakmi, čo už môže byť prejavom pokročilej choroby, ako sú vzdialené metastázy v orgánoch - v pľúcach, pečeni, kostiach.

Ostáva nám čakať na príznaky alebo sa dá choroba zvrátiť skôr ako prepukne?

Toto sa, žiaľ, nevie. Nedá sa jednoznačne povedať, čo nádorové ochorenie vyvolá, aj keď mnohí by to chceli vedieť. V štúdiách sa vyhodnocovali faktory vplývajúce na vznik rakoviny prsníka. Vo všeobecnosti je to fajčenie, nadmerná konzumácia tukov a alkoholu. Hovorí sa o zvýšenom riziku u žien, ktoré nerodili, prvýkrát otehotneli po tridsiatom roku života, vek nad 50 rokov, výskyt nádorového ochorenia v rodine, najmä u priamych pokrvných príbuzných. Jednoznačne sa nepreukázalo, že ide o dedičné ochorenie. Sú však typy karcinómov prsníka, hereditárne, teda dedične podmienené, pri ktorých majú ženy vyššie riziko nádorového ochorenia prsníka. No sú aj ženy s nádorom prsníka, ktorý sa objavil ako prvý v rodine.

Ako sa rakovina prsníka diagnostikuje?

Základom je klinické vyšetrenie, zhodnotenie zobrazovacích metód ako ultrasonografia, mamografia, magnetická rezonancia, CT a histologické vyšetrenie. V súčasnosti sa zlepšením zdravotného povedomia a vykonávaním preventívnych prehliadok darí zachytiť viac ochorení v skorých štádiách. Zlepšenie diagnostických a liečebných postupov zlepšilo aj prežívanie pacientov s karcinómom prsníka.

Vo svojej praxi máte skúsenosti, kedy sa ochorenie darí zachytiť skoro, alebo naopak, ženy prichádzajú neskoro?

Vo svojej praxi som už videla všetko. Záleží na tom, ako sa k svojmu telu žena postaví. Sú ženy, ktoré to preháňajú, sú v strese a v strachu a všetko chcú overovať, rozanalyzovať. Prehnané sledovanie je jeden extrém, druhý zas, že ženy riziko ignorujú. Až kým príde komplikácia a nádor v prsníku je taký veľký, že prerastá hranicu kože, nahlodá cievu a začne krvácať. Bohužiaľ aj v 21. storočí a pri takej osvete, aká je, sa stávajú prípady, že žena príde s pokročilým nádorom prsníka. Prsník je väčší, nádorové masy sa prevalia alebo je na prsníku otvorená rana, ktorá sa ťažko hojí alebo nehojí vôbec.

Rakovina prsníka sa dá liečiť. U koľkých pacientiek liečba zaberie, u koľkých nie?

V súčasnosti je liečba komplexná multimodálna, čo znamená použitie viacerých postupov - chemoterapia, rádioterapia, hormonálna, biologická liečba alebo chirurgická. Dôležitými prognostickými faktormi sú vek pacientky, iné ochorenia, veľkosť samotného nádoru a postihnutie regionálnych lymfatických uzlín alebo prítomnosť vzdialených metastáz. Nádorové ochorenie je, žiaľ, smrteľné. V súčasnosti sa však vďaka vedeckému pokroku vie oveľa viac o vzniku, vývoji a raste zhubných nádorov a to pomáha vyvíjať a zlepšovať liečebné a diagnostické postupy. To vedie k predĺženiu celkového prežívania pri zachovaní dobrej kvality života.

Nádor v prsníku sa aj po vyliečení môže vrátiť. Ako dlho to môže trvať?

Väčšie riziko je v prípade, že je nádor nízko diferencovaný, rýchlo rastúci. Ak sú postihnuté lymfatické uzliny, najmä ak ich je viac, a prítomné vzdialené metastázy. V takom prípade sa predpokladá, že pacientka je rizikovejšia pre skorší návrat ochorenia. Ale či to bude o dva roky, o päť alebo o desať, je veľmi ťažké stanoviť.

Dá sa rakovine prsníka vôbec spoľahlivo vyhnúť?

To sa dnes, žiaľ, nevie. Hovorí sa o zdravej životospráve, primeranej fyzickej aktivite, primeraných stravovacích návykoch, vyhýbaní sa stresu.

Ak budem dodržiavať zdravý životný štýl, rakovinu prsníka nedostanem?

Určite sa nájde výnimka, že ak aj niekto super zdravo žije, napriek tomu ochorenie dostane. Je to ojedinelé, no niekedy sa aj to stane. Veľa poznatkov v tejto oblasti ešte nemáme vedecky podložených.

Neexistuje vyšetrenie, ktoré by chorobu do budúcna mohlo predpovedať?

Ani v dnešnej dobe na základe vyšetrenia nejakého parametra z krvi alebo z moču sa nedá povedať, že tohto človeka stretne nádorové ochorenie. V prípade prsníkov sa objavujú takzvané prekancerózy, teda predrakovinové zmeny. Tieto pacientky pravidelne sleduje gynekológ jednak palpačným vyšetrením, pohmatom, pravidelne odosiela na mamografické a sonografické vyšetrenie. Dôležité je, samozrejme, samovyšetrovanie prsníkov. Po dvadsiatom roku života by si mala žena pravidelne napríklad raz mesačne, najlepšie po skončení menštruácie, sama vyšetriť prsníky. U starších po prechode pravidelne trebárs začiatkom mesiaca.

V Mammacentre sv. Agáty Svet zdravia v Banskej Bystrici, kde pôsobíte, sa úzko špecializujete na nádory prsníka. Ako vyzerá starostlivosť o ženy u vás?

Mammacentrum existuje desať rokov. Sme malá nemocnica. Máme radiodiagnostické oddelenie, kde sa robia mamografie, sonografické vyšetrenia a odoberajú sa vzorky na histologické vyšetrenie. Prijímame ženy, ktoré k nám odosielajú najmä gynekológovia, ktorí pacientky pravidelne sledujú, ale aj odoslané inými lekármi, ktoré si nahmatali alebo aj nenahmatali hrčku, ale zistilo sa u nich podozrenie na karcinóm. Onkochirurgická časť sa zameriava na operáciu nádorov prsníka, ale operujeme aj nezhubné nádory, či robíme korekčné operácie. V dvoch onkologických ambulanciách sa podáva chemoterapia, hormonálna liečba, biologická liečba či paliatívna liečba. Pacientky sledujeme aj po absolvovanej terapii, aby sa prípadný návrat ochorenia zachytil čo najskôr a v čo najnižšom rozsahu.

