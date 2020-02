Smola a Hrušky zverejnili videoklip k novinke Asistent(ka)

Mladá, sexy, ambiciózna? Fešák s jamkami v lícach, šikovný, lojálny? Prihlás sa na pohovor a uvidíš, že svet sekretariátu a kopírok má rôzne výhody, ale i nástrahy a niekedy aj úplne iné možnosti, o ktorých sa ti možno ani nesnívalo. Nie to nie je zosmiešňovanie tohto povolania, ba naopak, vyjadrujeme všetkým kvalifikovaným, čestným a pracovitým asistentom a asistentkám veľký rešpekt. Vážime si ich prácu i prístup. Táto skladba však je o úplne inom svete asistentov a asistentiek, ktorých pozná každý a to nielen z médií, ale i zo svojho blízkeho okolia. Každé mesto, obec, úrad, inštitúcia, primátor, starosta či poslanec má svojho obľúbeného asistenta či asistentku.

V hlavnej úlohe sa predstavila alternatívna fotomodelka a MOgirl Karolína Ščurová z Prahy a členovia kapely Smola a Hrušky. O vizuálny aj virtuálny výsledok sa postaral dvorný kameraman Pavol Varga, autor klipov Som na*ebaný, Hokejové emócie, Vývrtka či poslednej romantickej Spokovej novinky Aj ty to tak cítiš..

„K skladbe ma inšpirovali všetci asistenti, s ktorými som prišiel do styku v práci alebo v médiách. No najviac inšpiratívna bola náplň práce štátneho radcu, ktorú keď som si prečítal a zamyslel sa, koľko skúseností a vysokých škôl by mal mať takýto radca, tak mi odpálilo dekel. Pred rokmi som pracoval v japonskej korporátnej firme ako audítor a keď si predstavím, že jeden človek by mal riešiť tvorbu stratégie a štátnej politiky vo vymedzenej oblasti, vykonávať vnútorné aj vládne audity, koncepčnú a koordinačnú činnosť v rámci štátnej služby, koordináciu pri realizácii projektov, pripravovať koncepcie strategických dokumentov, tak moja predstava je, že to musí byť super-človek. Skrátka asistenti to nemajú ľahké a to nehovoriac o tom, koľko si musia pri šéfovi preskákať alebo prehltnúť.“, približuje vznik asistentskej pesničky Spoko Kramár.

Smola a Hrušky vyráža o pár dní na špeciálne akustické tour 2020, ktoré odštartuje v unikátnej koncertnej sieni Reduta v Spišskej Novej Vsi spolu so špeciálnym hudobnými hosťami - Mirka Miškechová (spev, gitara), Martin Pisko (perkusie) a Marek Masarik (klávesy). Kapela pripravuje repertoár svojich najväčších hitov i starých nehraných skladieb v nových akustických aranžmá, ktoré predstaví vo viac ako 2-hodinovom programe a ponúknu opäť jedinečný hudobný zážitok.

Akustické tour 2020 Smola a Hrušky + Mirka Miškechová:

20.02.2020 Spišská Nová Ves / Reduta – koncertná sála / začiatok koncertu: 20:00 - predpredaj vstupeniek iba v Spišskej Novej Vsi: Mestské kultúrne centrum – Reduta, Kino Mier – Dom kultúry, Turistické informačné centrum

29.02.2020 Púchov / Queens pub / začiatok koncertu: 21:00

06.03.2020 Nitra / Music a cafe / začiatok koncertu: 21:00

07.03.2020 Vrútky / RC Mlyn / začiatok koncertu: 21:00

PREDPREDAJ VSTUPENIEK ONLINE na Predpredaj.sk

Kapela Smola a Hrušky vznikla roku 1997. Šesťčlenná formácia má na konte albumy: Jeseň 2003 (2003), Na chate (2005), Kameň Papier Nožnice (2008), živák Lajfka (2010), Palec hore (2012), Best On 1997 – 2015 (2015). Okrem toho vydala DVD s názvom 13 životov / Live in Topfest (2010), CD a DVD Unplugged Live in Spišské Divadlo (2016) a najnovší album Čiernobiely (2017). Medzi najznámejšie skladby skupiny patria – Na Vianoce patríme k sebe, Gruľa, Mary, Honey Honey, Matura, Fajčiť treba, Profesor lásky, Čierny Biely, Televízne noviny, Za rodinu, Lovesong, Tangá, Analog Digital, Na čom záleží, Pridaj si ma, Som na*ebaný, Hit či Svokra

