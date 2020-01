Koniec nevšímavosti k úspechom žien stojí za to podporiť

Nadviazanie spolupráce potešilo aj riaditeľku súťaže Luciu Veselskú, ktorá stojí na čele projektu už tretí rok. „Najlepšie podnikateľky Slovenska vyhlásime vo februári jubilejný dvadsiaty raz. Verím, že aj vďaka tomuto partnerstvu to bude jedinečný a magický ročník. Ženy si podobnú súťaž zaslúžia a urobíme všetko pre to, aby sa aj vďaka nej mohli ešte viac zviditeľniť a zhmotniť si svoj sen. Nech je to pre ne nová inšpirácia,“ teší sa Veselská.

Keďže BILLA sa dlhodobo snaží podporovať aktivity, ktoré majú výrazný dopad na pozitívny vývoj spoločnosti, rozhodla sa podporiť aj projekt Podnikateľka Slovenska. „Podnikanie je na jednej strane o odvahe riskovať, búrať stereotypy a prinášať novinky. Na strane druhej však aj o pokore, nasadení a budovaní dlhodobého vzťahu so svojimi obchodnými partnermi. V našom prípade so zákazníkmi, ktorým sa deň čo deň snažíme ponúkať kvalitné služby a produkty a tak napĺňať ich očakávania. Predpokladáme, že podobne ako my uvažujú aj nominované dámy. Každá z nich dosiahla úspech po tom ako svojich zákazníkov presvedčila o tom, že jej ponuka je tá najlepšia. A vytvorila tak pozitívny a inšpiratívny podnikateľský príklad pre ostatných, aj pre nás,“ pokračuje Kužlíková.

Zdroj: Podnikateľka Slovenska

Súťaž má podľa spoločnosti veľký zmysel aj preto, lebo rok čo rok oceňuje mimoriadne ženy, ktoré sa presadili v náročnom svete biznisu. „Niektoré uspeli vysokým pracovným nasadením. Iné priniesli do sféry nový a kreatívny pohľad. Ďalšie svojím nadšením priviedli svoje tímy k takmer neuveriteľným úspechom. Predovšetkým však dokázali, že sú vo sfére biznisu minimálne rovnako tak dobré ako muži.“

Spoločnosť nadviazala vzájomnú spoluprácu s organizátorom súťaže Slovak Business Agency práve pre šancu podporiť pozitívnu zmenu v spoločnosti. „Taká podpora prospeje nám všetkým. A zmena znamenajúca koniec nevšímavosti k úspechom výnimočných Sloveniek pozitívna určite je. Snažíme sa podporovať také projekty, aké by podporili aj naši zákazníci a zákazníčky. Len vďaka ich priazni môžeme prispievať a podporovať dobré veci,“ uzatvára I. Kužlíková.

Víťazky 20. ročníka spoznáme po slávnostnom galavečeri, ktorý sa uskutoční v magický dátum - 20.2.2020 v Bratislave.

