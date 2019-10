Európsky dizajn aj svetové patenty. Predstaví ich obľúbený veľtrh nábytku MODDOM

Kožené, čalúnené, rozmerné aj menšie, v žiarivých aj decentných farbách. Vyberte si tú svoju

Sedačka je často stredobodom domácnosti. Na veľtrhu Moddom budú k dispozícii kvalitné kúsky do menších i väčších interiérov, a to v najrôznejších štýloch a povrchových úpravách. Nebudú chýbať sedačky svetových značiek, ktoré budú klenotom domácnosti. Vašu pozornosť jednoznačne upúta luxusná sedacia súprava, ktorej hĺbka až 138 cm zaručuje maximálny komfort a pôžitok.

Vyberte si sedačku, ktorá sa stane ozdobou vašej domácnosti. Zdroj: MSJ

Zdravý a kvalitný spánok aj vďaka svetovému patentu

Človek prespí až tretinu svojho života. MODDOM preto ponúkne kompletné riešenia nielen pre zdravý spánok, ale aj pre dizajnový vzhľad spálne. Harmonické a vkusné postele, či už z masívneho dreva, čalúnené textilom alebo potiahnuté kožou; klasické či tzv. boxspringové – je z čoho vyberať. Novinkou v ponuke je matrac so svetovým patentom - osem hodín spánku na tomto matraci má podobný účinok ako 30 minút intenzívneho strečingu.

V peknom prostredí chutí lepšie...

...tak prečo si stolovanie nespríjemniť? Napríklad stôl s unikátnym riešením jedálenskej dosky z kombinácie tvrdeného skla a keramiky v rôznych dezénoch bude skvelým spoločníkom pri raňajkách, obedoch i večeriach. Príprava jedla bude hračkou vďaka dizajnovým kuchyniam s kvalitnými spotrebičmi.

Doplnky, doplnky, doplnky...

...práve tie dotvárajú charakter interiéru. Nový koncept ručne tkaných kobercov, ktoré sú doslova umeleckými dielami, orientálne a dizajnové koberce, luxusné hovädzie kože na podlahu, pútavé tapety a dekorácie stien, impozantné svetelné stropy, krištáľové lustre, dizajnové radiátory nezameniteľných tvarov či doplnky z kovu a exotického dreva tvoria len časť bohatej ponuky. Príjemnú atmosféru vytvorí novinka – bezrámové sklenené krby s jedinečným systémom bezdymového vykurovania. Dotyk prírody do interiéru vnesú ručne vyrábané machové obrazy či celé steny, ktoré sú čoraz viac populárne medzi špičkovými architektmi. O príjemnú vôňu sa pre zmenu postarajú profesionálne aróma difuzéry, ktoré majú viac ako 20 celosvetových patentov a vôňu do priestoru šíria formou atomizácie parfumovaného oleja.

Machové obrazy vnesú do vášho interiéru kus prírody. Zdroj: Ekomoss

Upratovanie bude hračka

Vďaka technologickým novinkám bude môcť každý svoj domov udržiavať v čistote bez väčšej námahy – napríklad vďaka robotickým vysávačom, ktoré na veľtrhu nemôžu chýbať. Revolučný robotický čistič okien zasa rýchlo a precízne vyčistí okná a rôzne druhy sklenených povrchov. Spoznáte aj najvýkonnejší bezdrôtový vysávač na trhu.

Zdravie v dizajne

Až 20 % ľudskej populácie trpí alergickými ochoreniami. Plesne, prach, roztoče, peľ, baktérie, vírusy a iné nečistoty na nás útočia prevažne v interiéri. MODDOM preto ponúkne aj riešenia pre čistý a zdravý vzduch prostredníctvom noviniek – vzduchovej práčky, prvého cestovného zvlhčovača ovzdušia či radu ďalších produktov s exkluzívnym dizajnom navrhnutým svetovými dizajnérmi.

Vzduchová práčka sa postará o to, aby sa vám dobre dýchalo. Zdroj: Play Electronics

Spolu na vás čaká až 220 výrobcov a predajcov, ktorí na MODDOM prinesú nábytok a doplnky z celého sveta. Sedačky, obývací nábytok, jedálenské stoly a stoličky, dizajnové kuchyne, praktické riešenia do vstupných priestorov, postele a úložný nábytok do spální, zariadenie do detských izieb či funkčný nábytok do pracovní a kancelárií; ponuka záhradného nábytku a exteriérových riešení a v neposlednom rade doplnky a zariadenie domácnosti ako koberce a podlahy, textílie, svietidlá, tapety, krby, radiátory či technológie – pod jednou strechou objavíte komplexnú ponuku pre dokonalý domov.

