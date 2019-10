Takýto televízor ste ešte nevideli: Po vypnutí sa zmení na obraz

Nikomu sa asi veľmi nepozdáva čierny obdĺžnik, ktorý nám doslova svieti po vypnutí televíznej obrazovky. Samsung to vyriešil po svojom. Jeho najnovší televízor, ktorý prišiel aj na slovenský trh, sa po vypnutí aktívneho televízneho vysielanie prepne do módu, v ktorom zobrazuje umelecké diela. A v ponuke ich je hneď niekoľko stoviek.

Novinka od Samsungu s názvom The Frame, teda rám, má skutočný rám, aký poznáte z obrazov, ktoré máme na stenách. Preto je ideálnou alternatívou do priestorov, v ktorých majiteľ nechce, aby bol televízor výrazným prvkom. The Frame jednoducho zavesíte na stenu na pribalený držiak a v čase, keď ho nesledujete, zobrazuje obrazy alebo vaše fotografie. Nejde však len o výstrelok. Televízor ponúka špičkovú obrazovú kvalitu, ktorú zabezpečuje technológia QLED. Tá dokáže zobraziť vyšší kontrast, hlbšie a tmavšie čierne odtiene, pokryť 100 % farebný priestor pri akejkoľvek úrovni jasu a netrpí vypaľovaním obrazu tak, ako tomu môže byť pri iných technológiách.

Dokonalé umelecké diela

Ak The Frame aktívne nesledujete, prepne sa do Režimu umenie, v ktorom zobrazuje detailné fotoreprodukcie slávnych obrazov, umelecké fotografie alebo fotografie vašich blízkych. O to, aby boli zobrazované diela skutočne verné aj z pohľadu farebnosti, sa stará snímač jasu okolitého svetla. Rovnako sa dá nastaviť aj trvanie zobrazovania umeleckých diel. Ak v miestnosti nie ste dlhšiu dobu, televízor sa jednoducho vypne.

The Frame ako rám

Televízor je pre dokonalé splynutie s okolím vybavený skutočnou rámovou konštrukciou, aká sa používa na obrazy. Na výber máte až štyri farby - hnedú, béžovú, bielu a čiernu. Ak sa vám po čase prestane páčiť jedna, vymeníte ju za druhú. V rámci menu televízora je k dispozícii aplikácia Obchod s umením, v ktorej si môžete vybrať umelecké diela podľa vášho vkusu. Aktuálne je k dispozícii vyše 1 200 umeleckých diel a ponuka sa stále rozširuje. Zobrazovať však môžete aj vlastné fotografie. Diela si môžete zobraziť až v siedmich formátoch a na výber máte až desať farebných podkladov. Na jednej obrazovke tak môžete mať až tri fotografie, alebo jednu rozdelenú do troch častí ako triptych, panorámu či mix.

Špičková výbava

The Frame je štandardne vybavený držiakom pre bezmedzerovú inštaláciu na stenu a pripojením len jedným, takmer neviditeľným káblom One Invisible Connection, ktorý do televízora privedie okrem obsahu aj elektrickú energiu. Môžete ho však umiestniť aj na špeciálny stojan Studio Stand, ktorý pripomína stojan na maliarske plátno ako v skutočnej galérií.

Na Samsung The Frame aktuálne prebieha špeciálna akcia. Ak si ho kúpite do 31. 12. 2019, zdarma získate vymeniteľný rám v hodnote až 129 Eur a štvormesačné predplatné v aplikácii Obchod s umením.

