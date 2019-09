Trio Müller, Kocáb a Soukup pridáva koncert v rámci svojho výnimočného turné!

Skladby „S cizí ženou v cizím pokoji“, „Rozeznávam“, „V penziónu svět“, či „Milovať teba“ pozná azda každý fanúšik česko-slovenského popu, no majstri sa tešia najmä na piesne, ktoré až tak často na pódiách nehrávajú. Sú si však istí, že fanúšikov môžu očariť. Nenechajte si ujsť krásne „Šansóny a iné piesne“!

Príjemné napätie, radosť z tvorby, ale aj veľa humoru. Na skúškach tria slávnych umelcov Richarda Müllera, Michaela Kocába a Ondřeja Soukupa vládla výborná atmosféra, ktorá dala tušiť, že legendy sa na spoločné turné tešia. Štartujú ho v Liptovskom Mikuláši už v pondelok 23-ho septembra.

„Osobne sa najviac teším na pesničky, ktoré sme na koncertoch v minulosti nehrali a je ich v programe dosť. Podľa mňa sú krásne a je na čase, aby som zaspieval aj niečo iné z mojej doterajšej tvorby. Avšak, samozrejme, nebudú chýbať ani hity, bez tých to jednoducho nejde. Teším sa na Michaela aj na Ondřeja, sú to perfektní chlapi, s ktorými je radosť pracovať. Pomedzi spev budeme aj rozprávať, bude to celé spontánne,“ teší sa Richard Müller.

„Neviem, či Richard úplne vie, čo riskuje, pretože my máme s Ondřejom veľmi veselý vzťah k životu. A ak budeme rozprávať, môže sa stať, že sa budeme smiať až príliš,“ vtipkuje Michael Kocáb.

Trojica spolu absolvuje vyše 30 koncertov po Česku a Slovensku. Pre veľký záujem pridávajú ešte jedno mesto na východe Slovenska – Sninu, kde sa zastavia na Mikuláša, teda 6-ho decembra. Všetci sa veľmi tešia, i keď Ondřej Soukup cíti aj veľký rešpekt. Je síce uznávaným hudobníkom, no na pódiách až tak často nestáva.

„Bol som trochu zmätený, ale aj príjemne prekvapený, keď ma oslovili. Každopádne sa mi toto zoskupenie veľmi páči, pretože si myslím, že máme k sebe ľudsky aj intelektuálne veľmi blízko. A ak si umelci rozumejú, publikum to cíti a ocení. Verím, že to všetko vypáli naozaj výborne,“ uzatvára Ondřej Soukup.

Zdroj: Ivo Kiapeš

Richard Müller, Michael Kocáb a Ondřej Soukup štartujú turné už v pondelok 23.9.2019 v Liptovskom Mikuláši. Koncertovať budú až do Vianoc. Lístky sa dajú zakúpiť v sieti Predpredaj.sk.

Richard Müller, Michael Kocáb, Ondřej Soukup

Šansóny a iné piesne

23.9. 2019 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Dom kultúry

24.9. 2019 RUŽOMBEROK - Kultúrny dom A. Hlinku

25.9. 2019 MARTIN - Kino Strojár

27.9. 2019 ROŽŇAVA - Divadlo Actores

28.9. 2019 LUČENEC - Kino Apollo

29.9. 2019 BANSKÁ BYSTRICA - Aula SZU

7.10. 2019 SENICA - Mestské kultúrne stredisko

8.10. 2019 TRNAVA - Holiday Inn

9.10. 2019 NITRA - Estrádna sála PKO

11.10.2019 NOVÉ ZÁMKY-Cisársko-kráľovská historická jazdiareň

12.10. 2019 KOMÁRNO - Mestské kultúrne stredisko

13.10. 2019 BRATISLAVA - Eurovia aréna- ŠH Pasienky

27.10. 2019 ČADCA - Dom kultúry

18.11. 2019 PRIEVIDZA - ŠH City Nike Arena

19.11. 2019 ŽIAR NAD HRONOM - Mestské kultúrne centrum

20.11. 2019 PIEŠŤANY - Dom umenia

23.11. 2019 ŽILINA - Dom odborov

24.11. 2019 TRENČÍN - Piano Club

02.12. 2019 PREŠOV - Kino Scala

03.12. 2019 POPRAD - Dom Kultúry

04.12. 2019 SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Dom kultúry Mier

06.12. 2019 SNINA - Dom kultúry

07.12. 2019 MICHALOVCE - Mestské kultúrne stredisko

08.12. 2019 KOŠICE - Spoločenský Pavilón

Koncerty v Česku

21. 10. 2019 PLZEŇ – DEPO

22. 10. 2019 PRAHA – FORUM KARLÍN

23. 10. 2019 LIBEREC – DŮM KULTURY LIBEREC

25. 10. 2019 OSTRAVA – DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY

26. 10. 2019 OLOMOUC – KINO METROPOL

16. 12. 2019 HRADEC KRÁLOVÉ – KONGRESOVÉ CENTRUM ALDIS

17. 12. 2019 ČESKÉ BUDĚJOVICE – KD VLTAVA

18. 12. 2019 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – DŮM KULTURY ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

21. 12. 2019 UHERSKÉ HRADIŠTĚ – KLUB KULTURY UHERSKÉ HRADIŠTĚ

22. 12. 2019 BRNO – JANÁČKOVO DIVADLO

- reklamná správa -