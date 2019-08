ZAČÍNA SA ŠKOLA! Vieme, ako správne obliecť vášho budúceho školáka

Od malých školákov na 1. stupni základnej školy sa už vyžaduje vysoká miera samostatnosti. Mali by sa vedieť obliecť, vyzliecť aj prezliecť. A hoci sa výrobcovia detského oblečenia snažia, aby to deťom zbytočne nesťažili, nie vždy sa to darí. Z drobcov sa tak chtiac-nechtiac stávajú malí Šalamúni, ktorí okrem násobilky zadumane meditujú aj nad rébusmi dnešnej módy.

Gombičky, šnúrky, zipsy, cvoky. S týmto všetkým musia bojovať deťúrence, keď ich rodičia odvedú po prvý raz do školy. Zrazu sú na všetko úplne samy. Nielenže ich čaká kopec nových povinností, ale musia sa spoliehať výhradne už len na seba aj pokiaľ ide o obliekanie. Niektoré deti to zvládajú ľavou zadnou, pre iné je to trochu problém. Veľa však toho môžete vyriešiť aj vy ako rodič - ak budete svojmu školáčikovi vyberať oblečenie, ktoré je v prvom rade praktické a funkčné.

O tom, ako to malým školákom čo najviac uľahčiť, sme sa poradili s detskou psychologičkou Mgr. Alenou Drahošovou z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie: „Ak rodič vidí, že jeho dieťa v tomto smere ešte stále s niečím bojuje, napríklad ak si všimol, že si nevie samo zaviazať šnúrky na topánkach a potrebuje viac času, aby si túto zručnosť osvojilo, radšej nech mu dočasne kúpi tenisky na suchý zips. Ušetrí tým čas dieťaťu, spolužiakom aj pani učiteľkám. Navyše, deti vedia byť prirodzene celkom kritické a týmto krokom rodič svoje dieťa od zbytočnej kritiky môže uchrániť,“ hovorí detská psychologička.

Zdroj: Kaufland

Platí tiež, že oblečenie malého školáčika by malo byť z prírodných materiálov. Pri jeho výbere by rodičia zároveň mali vziať do úvahy, že deti majú často problém rozlíšiť prednú a zadnú stranu oblečenia, preto je dobré vyberať im také veci, ktoré majú na prednej strane obrázok. Výzvou môžu byť aj nohavice a ich zapínanie. Z tohto dôvodu sú v kurze hlavne tie na gumičku. Nohavice, ale aj sukničky s trakmi sú pre svoju komplikovanosť na 1. stupni úplne out.

A ako by mal vyzerať výber oblečenia do šatníka malého školáka? „V tomto veku by mal oblečenie v prvom rade vyberať rodič, no dieťa sa na celom procese môže už aktívne podieľať. Rodič rozhodne, čo je treba kúpiť a obliecť si aj s ohľadom na počasie, dieťa si však už môže samé vybrať spomedzi dvoch či troch vhodných variant. Keď si vyberie to, čo sa mu páči, nebude problém s ranným obliekaním,“ radí detská psychologička.

Zdroj: Kaufland ​

