Motel Kamenec prináša svet na východ Slovenska

V roku 2018 predstavila najobľúbenejšia letná prevádzka na východe Slovenska úplnú renováciu. Prešla personálnymi, či stavebnými zmenami a inovovala svoj marketing. To sa ukázalo aj na číslach návštevnosti, ale aj úrovni, ktorá sa zvýšila. Nové stavby, zahraniční účinkujúci, ale aj úroveň domácich djov. Rok 2019 už podľa sociálnych sietí ukazuje, že nás čaká naozaj bohatá sezóna. Motel Kamenec však nenechal nič na náhodu a opäť pozýva viac hudobných hostí zo sveta, avšak základ tvoria domáce DJ-ské esá.

Očakávaná otváracia párty za pár dní vypredala prvú vlnu lístkov a jej hosť bude priamo z Anglicka. Jeho meno je Kryder a vystupuje na najväčších festivaloch ako napr. Tomorrowland. Jeho tracky pravidelne odznievajú v playlistoch Swedish House Mafie a 28.6. ho môžete zažiť naživo na východe Slovenska. Sprevádzať ho budú rezidenti Robin, Mike Saxi, perkusionista Bongoman Elizz a DJ EKG. Posledný menovaný si pripravil opäť špecialitku na otvárací víkend. Najžiadanejší slovenský dj EKG predstaví publiku svoj dlhý set, ktorý bude trvať 6 hodín. V sobotu 29.6 bude jeho stage bude situovaný medzi ľuďmi priamo v dave.

Počas leta 2019 obľúbená prevádzka zaradila viacero latino parties. Tento žáner je veľmi obľúbený a na Slovensku aktuálne zažíva revolúciu. Už v piatok 5.7. sa chystá veľká Latino Hawaii párty, ktorej hlavný predstaviteľ bude Jose Garcia y Peru a jeho crew. Milan Lieskovský je už legendou djingu a tento prichádza s vlastnou tanečnou nocou s názvom Hlavne spolu. V sobotu 6.7. na terase Motela Kamenec odohrá trojhodinový set so svojimi hosťami Markom Mazágom a Anndym.

Hip Hop je aktuálne najžiadanejší a najobľúbenejší žáner a má svoje miesto aj na Moteli Kamenec. Počas druhého júlového víkendu dorazia top predstavitelia tejto hudby. Na Vibe festival 12-13.7. sú potvrdení umelci ako Zayo, Dalyb, EGO či Sima, ale to nieje všetko a ďalšie zvučné mená budú pribúdať.

Počas tretieho letného víkendu zažijete naozaj veľkú zábavu a zaujímavé párty, žúrky. Na Kamenec príde zahraničný hosť, tentokrát na Oldies Párty. V 90-tych rokoch poznal snáď každý hymnu diskoték By My Lover od kapely La Bouche a jej bývalá členka Natasha Wright bude na terase Motela Kamenec naživo už v piatok 19.7. V sobotu 20.7 bude hostiť terasu košická dvojica Dj Miguel z Ecuadoru a košický DJ A-Z Best. Tento krát v rytme Kubánskej noci, kde nebude chýbať špeciálna výzdoba s tematikou Kuby a Bar s najväčšou ponukou kubánskych rumov.

Ibiza párty je nosným piliérom celej sezóny a čaká sa od nej najväčší počet ľudí. 200 ton piesku, palmova výzdoba a špeciálny stage pri vode, to je len zlomok toho, čo vás 26.7 a 27.7. čaká. Naživo budete počuť Toffy, Robin, Marko Mazag, A-Z Best, Beisi & Krono, S3RiOUS, Mike Saxi, EKG a ďalších.

Penovú párty si naozaj ľudia vypýtali a tento formát sa osvedčil. Množstvo peny, teplé počasie a párty s dj A-Z Bestom a Kacim. V piatok 2.8 ste očakávaní. Rádio Vlna ma podchytenú generáciu, ktorá si už niečo v živote prežila a prevádzka Motela myslí aj na staršiu generáciu. Hity overené časom budete počuť počas príjemného letného večera v sobotu 3.8.

Nový formát plný motoriek, strojov, drsných chlapov a pekných žien má svoj dátum. Novinka, ktorá sa bude konať 9. - 10.8. už pozná aj svojho prvého headlinera. Premiéru zažije kapela Tublatanka a dopĺňať ju bude rezident a multifunkčný DJ Toffy. Čo všetko sa bude diať, sa dozviete na stránke Motela Kamenec.

Latino a Hip HOP dohromady je formát, ktorý bude v roku 2019 prezentovaný ako ďalšia novinka. Krásne ženy, super počasie a terasa Motela Kamenec to je kombinácia, ktorá bude naozaj sexi. Ak sa k tomu pridajú ešte odborníci v tomto žánri, návštevnosť by mohla byť naozaj veľká. V piatok 16.8. sa prvýkrát za mix pult postavia hip-hoperi ako DJi , vypočujete si sety od mien ako Mišo Biely a Danny Alves / Čis T a o komerčný základ sa postará domáca posila z východu East Luke.

Motel Kamenec počas roka vytvoril anketu na sociálnych sieťach a po hlasovaní víťazne vzišiel žáner tech-house. Preto manažment Motela Kamenec pohotovo zareagoval a vytvoril novú párty I Love You Techhouse. Svoju premiéru bude mať DJka z Oravy Queen B a rezident podniku Ponorka v Prešove dj Johnny. Sekundovať im budú 17.8. Marko Mazag a hudobné nástroje od Bongomana Elizza.

Posledná párty celého leta má svoj dátum 23.-24.8. Po prvýkrát sa predstavia dji z Anglicka. Third Party je duo, ktoré lieta po svete a reprezentuje progresívny sound, ich tvorbu pravidelne hrajú uznávaní umelci, ako napr. Steve Angello zo Swedish House Mafie. V sobotu bude mať na Slovensku premiéru produkcia z Talianska menom Kanu. Celý víkend budú sekundovať domáci rezidenti.

Sezóna 2019 je na Moteli Kamenec naozaj bohatá, pestrá a inovatívna. Stačí si svoju párty len vybrať a prísť.

