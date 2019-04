Čerpacie stanice OMV na Slovensku majú dvere otvorené aj počas sviatkov

Čerpacie stanice OMV budú v plnej prevádzke aj počas dní, keď v bežných obchodoch nenakúpite.Aj cez Veľkú noc, Sviatok práce a v Deň víťazstva nad fašizmom sa okrem kvalitného paliva môžu zákazníci na čerpacích staniciach zásobiť i bežným sortimentom a využiť množstvo služieb.

„Už dlhé roky sledujeme zvýšený záujem o nákup doplnkového sortimentu počas dní, keď sú bežné obchody zatvorené. Tak ako v pracovné dni preto zákazníci u nás nájdu plný sortiment služieb a tovarov aj počas nadchádzajúcich sviatkov,“ hovorí Renáta Rafajová,Convenience Retail manager OMV Slovensko. Hoci medzi najpredávanejší sortiment tradične patria najmä nápoje a pochutiny, OMV svojim zákazníkom ponúka aj čerstvo dopečené pečivo, syry, mliečne výrobky či kávu do kávovaru.

Čerpacie stanice už dávno neponúkajú iba palivo. Na vybraných pumpách OMV Slovensko si nájdu zákazníci aj sortiment čerstvých a zdravých produktov, alebovždy čerstvo pripravené produkty z kategórie horúce snacky.

Červená farba v kalendári nie je prekážkou ani pre nákup lístkov na kultúrne či športové podujatia, ktorý OMV prináša v spolupráci so spoločnosťou Ticketportal. Zaneprázdneným ľuďom zase príde vhod možnosť nechať si doručiť svoje zásielky cez kuriérsku spoločnosť SPS a UPC na niektorú z čerpacích staníc a vyzdvihnúť si ich počas voľného dňa.

OMV Slovensko, s.r.o.

Spoločnosť OMV vstúpila na slovenský trh v roku 1991. OMV Slovensko sídli v Bratislave a s 90 čerpacími stanicami má na Slovensku 16 % podiel na trhu. Čerpacie stanice OMV sú multifunkčnými centrami služieb - čerpacími stanicami pre ľudí i vozidlá. Zákazníci OMV majú k dispozícii palivá, mazivá i umývacie služby; 73 obchodov VIVA navyše ponúka ľahké jedlá, občerstvenie a širokú škálu ďalších služieb. Spoločnosť OMV Slovensko priamo zamestnáva 180 ľudí a prostredníctvom svojej siete čerpacích staníc vytvorila 966 pracovných miest.

OMV Aktiengesellschaft

OMV je výrobcom a predajcom ropy a zemného plynu, inovatívnych energetických riešení a petrochemických riešení vyššej kategórie - a to všetko zodpovedným spôsobom. S predajmi v rámci skupiny 23 miliárd eur a viac ako 20-tisíc zamestnancami v roku 2018 je OMV Aktiengesellschaft jednou z najväčších obchodovateľných priemyselných spoločností Rakúska. V rámci prieskumného a produkčného segmentu má OMV silné postavenie v Rumunsku a v Rakúsku, ktoré sú časťou kľúčového regiónu strednej a východnej Európy a vyrovnané medzinárodné portfólio s ďalšími kľúčovými oblasťami v Rusku, Severnom mori, na Blízkom východe a v Afrike, ako aj v Ázii a Pacifiku. Denná ťažba v roku 2018 dosiahla v priemere 427-tisíc barelov denne. V segmente rafinácie OMV prevádzkuje tri rafinérie s kapacitou spracovania 17,8 miliónov ton ročne a viac ako 2000 čerpacích staníc v 10 krajinách. OMV prevádzkuje plynové zásobníky v Rakúsku ako aj v Nemecku; jej dcérska spoločnosť GasConnectAustriaGmbH prevádzkuje sieť plynovodov v Rakúsku. V roku 2018 dosiahol objem predaja plynu 114TWh. Udržateľnosť je kľúčovou súčasťou korporátnej stratégie. OMV investuje do roku 2025 do inovatívnych energetických riešení 500 miliónov eur.

