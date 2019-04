Posledná príležitosť vidieť Peterhof na Bratislavskom hrade.

Výstavu Zlatý vek Peterhofu – od Petra I. po Katarínu II. videli už tisíce návštevníkov Bratislavského hradu. Príbehy ruských panovníkov môžete spoznať aj vy do 14. apríla 2019.

Odohrávajú sa takmer naživo aj s autentickými a historicky vzácnymi kulisami v podobe osobných predmetov privezených priamo z Ruska vďaka SNM – Historickému múzeu na Bratislavskom hrade. Peterhof je často označovaný za ruský Versailles a rovnako sa v ňom odohrali príbehy plné zákulisných hier, intríg a taktických manévrov, zložitejších ako celé vojnové stratégie. V Peterhofe sa koncentrovala moc, zábava ale aj pokrok, ktoré určovali, ako bude vyzerať Rusko. Život v Peterhofe stojí za spoznanie a je zaujímavou sondou do ruskej histórie, v ktorej nachádzame množstvo paralel a súvislostí aj s históriou nášho regiónu, keď u nás panovala silná žena Habsburgovcov, Mária Terézia.

Konský postroj obľúbeného koňa Kataríny II. Zdroj: SNM

Využite posledné dni výstavy, ktorá sa po 14. apríli vráti domov do Peterhofu. Dozviete sa o ruských panovníkoch viac, ako vám prezradia knihy a to vďaka vystaveným predmetom, ktoré boli súčasťou historických rozhodnutí a ktoré vypovedajú o charaktere svojich majiteľov. Dozviete sa, že Peter I., nazývaný tiež Peter Veľký, bol vizionár, reformátor, námorník, staviteľ lodí, vojenský taktik a jeho život bol plný dobrodružstva, milostných afér, ale predovšetkým nekonečného záujmu po vedomostiach.

Zdroj: SNM

Celý život boli u neho na prvom mieste vzdelávanie, more, lode a výstavba nového domova Petrohradu. Prezývku „Veľký“ si zaslúžil za svoje reformy a zveľadenie Ruska vďaka jeho otvoreniu sa západu. Nasledovník Petra I., jeho vnuk Peter II., nevládol dlho. Bol posledný imperátor rodu Romanovcov po mužskej línii, za zmienku stojí aj to, že bol bratranec Márie Terézie. Obdobie jeho krátkeho vládnutia neprinieslo Rusku veľa pozitívneho. Podobne je vnímaný aj Peter III., manžel Kataríny Veľkej. Jeho pôsobenie - ako panovníka - je vo väčšine prípadov interpretované ako vládnutie plné zlých rozhodnutí. Napriek tomu sa mu nedá uprieť niekoľko pozitívnych, ako napríklad vydanie zákona o slobode šľachty, ktorý dával možnosť šľachticom rozhodnúť sa, ako budú žiť a dokonca im umožnil cestovať do zahraničia, čo dovtedy nebolo možné.

Horská dráha Zdroj: Samuel Okkel

Peter III. vyhlásil aj náboženskú slobodu, čím ale získal silného nepriateľa v pravoslávnej cirkvi. O koniec vlády Petra III. sa postarala jeho manželka Katarína II., už počas svojho života nazývaná Katarína Veľká. V nevydarenom manželstve s Petrom III. musela zniesť jeho avantúry, rozpory v názoroch a tiež nezáujem o ňu. Bola vzdelaná, múdra a veľká taktička, vďaka čomu sa manžela rafinovane zbavila a stala sa tak ruskou vladárkou.

Posledná príležitosť vidieť Peterhof na Bratislavskom hrade. Zdroj: SNM

Známa je aj svojimi milostnými vzťahmi, jedným z najznámejších a najintenzívnejších bol jej vzťah s Potemkinom. Príbehy, rozhodnutia, politika, zábava, to všetko je na Bratislavskom hrade k dispozícii už iba niekoľko dní a preto neváhajte a navštívte výstavu Zlatý vek Peterhofu – od Petra I. po Katarínu II. Viac informácií o výstave je k dispozícii na www.peterhof.sk, alebo na FB.

Lístky je možné zakúpiť aj v pohodlí domova cez Predpredaj.sk alebo v pokladni múzea.

-Reklamná správa-