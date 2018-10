Príroda v každom súste, alebo ako vytvoriť z jedla reálny kulinársky zážitok?

Ako zvýrazniť jeho chuť a jedinečnosť? Podčiarknuť a pomyselne vyzdvihnúť to najlepšie čo v ňom je? Skôr než začnete hľadať na internete riešenie, zamyslite sa, čo by vlastne malo obsahovať prírodné ochucovadlo. Malo by mať to, čo nám môže poskytnúť príroda a nemalo by obsahovať nič navyše, hlavne nie prídavné látky, takzvané „éčka“. Žiadny pridaný glutaman, inozínan, riboflavín... V súlade s týmito očakávaniami a požiadavkami zákazníkov prichádza na trh inovatívny ucelený rad výrobkov Podravka Natur, ktorý obsahuje prírodné ochucovadlá, koreniace zmesi a bujóny. Rad produktov bol vytvorený v súlade s aktuálnymi trendami a prírodou.

V novej Podravke Natur určite nenájdete glutaman ani žiadne iné zvýrazňovače chuti, arómy alebo prídavné látky. Naopak obsahuje len prírodné a známe ingrediencie vysokej kvality, konkrétne morskú soľ, 9 druhov zeleniny a vybrané koreniny.

Zdroj: Podravka

Dôležitou a kľúčovou súčasťou Podravky Natur je ligurček. Rastlina nazývaná aj vegeta, je bežne rozšírená bylinka v záhradách starých mám. Vňať sa využíva v kuchyni pri varení polievky, ale s úspechom ju môžete použiť aj pri pečení marinovaného kurčaťa spolu so zemiakmi. Indický šafrán, známy ako kurkuma, je tiež dobre známa ingrediencia a silný prírodný antioxidant. Slúži ako univerzálne ochucovadlo a jedlám dodá krásnu farbu. Nájdete ho v receptoch na krémovú polievku, na jedlá s bulgurom, kuskusom ako aj na jedlá z hydiny. Čierne korenie pri varení používa azda každý, a to nielen u nás, ale uplatňuje sa aj v kuchyniach celého sveta. Ozaj a viete, že Podravku ľudovo nazývanú „vegeta“ dovážali už naši starí rodičia a rodičia z dovoleniek v bývalej Juhoslávii. Vo vynovenej podobe s morskou soľou z Jadranského mora, ju ocenia nadšenci varenia aj profesionáli. Aj bez glutamanu a prídavných látok vytvára tú správnu, výraznú a nezameniteľnú chuť. A ako sa hovorí, radšej raz zažiť ako trikrát opísať, preto sme si pre vás pripravili aj malú inšpiráciu v podobe receptu.

Zdroj: Podravka

STREDOMORSKÁ FRITATTA

Čo budeme potrebovať?

2 cukety

6 cherry paradajok

120 gr. mozzarelly

8 vajec

1 lyžička Podravka NATUR

50 gr. nastrúhaného parmezánu

3 lyžice olivového oleja

2 strúčiky cesnaku

čierne mleté korenie

soľ

Príprava

Cukety nakrájame na tenké plátky, zľahka osolíme a odložíme bokom. Paradajky nakrájame na polovice a mozzarellu na plátky. Vajcia rozbijeme do menšej misky, zmiešame s Podravkou NATUR, parmezánom a premiešame vidličkou.

Zdroj: Podravka

Do panvice si dáme olej, pridáme strúčiky cesnaku a nakrájané paradajky. Krátko opečieme a aj paradajky, aj cesnak vyberieme z panvice. Do panvice dáme rozmiešané vajíčka.

Do vajec naukladáme cuketu, mozzarellu a paradajky a pečieme niekoľko minút, kým okraje frittaty nezhnednú.





Ak máte chuť na mäso, môžete do frittaty pridať kolieska klobásy. Ak nemáte panvicu, môžete si frittatu pripraviť aj v rúre. Potom pečte cca 20 minút v rúre vyhriatej na 180 °C.

Hotovú frittatu posypte čiernym korením a podávajte s obľúbeným šalátom.

Prajeme vám dobrú chuť!

Viac chutných receptov nájdete na www.podravka.sk

-reklamná správa-