Doplatky za lieky a dietetické potraviny pre deti preplatí Union zdravotná poisťovňa v neobmedzenej výške

Ešte viac sa téma doplatkov a finančných výdavkov na lieky týka detí, ktoré ich potrebujú pravidelne užívať z dôvodu chorôb, akými sú napríklad astma, alergia, alebo dnes rozšírená celiakia. Preto sa Union zdravotná poisťovňa rozhodla od 1. januára 2019 vracať doplatky za lieky a dietetické potraviny pre deti do 18 rokov a to dokonca v neobmedzenej výške.

„Union zdravotná poisťovňa má najširšiu ponuku benefitov na trhu. Sme radi, že našim poistencom prinášame ďalší nový benefit, ktorý odbremení rodičov od finančnej záťaže súvisiacej so zdravím ich detí,“ povedala členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne Elena Májeková. Doplatky za lieky sa v lekárňach pohybujú často aj v desiatkach eur a práve preto Union pravidelne prináša pre svojich poistencov mnoho benefitov, ktoré im vykompenzujú finančné výdavky vynaložené za zdravotnú starostlivosť.

Od budúceho roka budú môcť rodičia všetkých detí do 18 rokov požiadať o vrátenie doplatkov za lieky a dietetické potraviny, ktoré predpísal lekár. Vrátenie doplatkov sa vzťahuje na lieky a dietetické potraviny, ktoré predpíše zmluvný lekár Union zdravotnej poisťovne, zároveň sú uvedené v aktuálnom kategorizačnom zozname liekov a dietetických potravín a pacient za ne musí doplácať. Rodič, alebo zákonný zástupca dieťaťa bude môcť požiadať o preplatenie doplatkov za lieky a dietetické potraviny jednoducho prostredníctvom online pobočky.

Union zdravotná poisťovňa prináša ešte viac výhod

Vrátenie doplatkov za lieky nie je jedinou výhodou, ktorú Union poskytuje. Po celom Slovensku sa Union o svojich najmenších poistencov stará už pred ich narodením, a to starostlivosťou o budúce mamičky, ktoré môžu iba v Unione môžu využiť pomoc kvalifikovaných pôrodných asistentiek, ktoré im pomáhajú pripraviť sa na pôrod a aj po ňom. Pre novonarodené deti má Union knižku Naše dieťatko, do ktorej si mamičky môžu ukladať tie najkrajšie spomienky. Poisťovňa prispieva aj na kurz plávania a čerstvé mamičky získavajú zľavu 30 eur na kúpu novorodeneckých potrieb v e-shope mimulo.sk. Väčším deťom poisťovňa zabezpečuje očkovania, ktoré ich chránia pred vážnymi chorobami, ako osýpky alebo čierny kašeľ. Len nedávno poisťovňa priniesla ako prvá na trh príspevok na stomatologické ošetrenia u zubára a dentálnu hygienu do výšky 100 eur ročne. Union zdravotná poisťovňa sa tak snaží pomáhať poistencom kompenzovať doplatky za zdravotnú starostlivosť a ponúka aj množstvo ďalších výhod, ktoré nájdete na www.union.sk/vyhody-pre-mamy .

