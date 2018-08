Keď počasie nepraje opere: Nabucco a Verdi Gala sa presúva!

„Dovoľujeme si vám oznámiť, že vzhľadom na zväčšujúce sa riziko veľmi nepriaznivého počasia počas nasledujúceho víkendu, sme sa rozhodli celé podujatie NABUCCO & VERDI GALA presunúť na termín 2.-3.12.2018 do Národného tenisového centra v Bratislave. Všetky zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti aj na náhradný termín do NTC . Počasie si nevyberáme, no napriek tomu sme si pre vás pripravili malé ospravedlnenie za presun. Pri vstupe do NTC dostanete hudobný darček v podobe exkluzívného CD výberu Verdiho árií zdarma. V rámci predstavenia VERDI GALA dokonca pre vás pripravujeme exkluzívny bonus v pobode špeciálneho hosťa, veľkej opernej hviezdy - ktorej meno prezradíme už čoskoro“ oznámili organizátori a dodali „Vopred ďakujeme za pochopenie a veríme, že týmto krokom, pre vás zabezpečíme väčší komfort a budete tak môcť mať dokonalý zážitok z predstavenia“.

Zdroj: predpredaj.sk

NABUCCO

Legendárna opera Giuseppe Verdiho s nezabudnuteľným „Zborom Židov“ NABUCCO prichádza opäť na Slovensko! Veľkolepé predstavenie pre milovníkov opery sa uskutoční v bratislavskej NTC aréne.

Jedinečný zážitok z operného umenia, nádherných kulís a kostýmov si budete môcť dopriať už 2. decembra. V predstavení vystúpia špičkoví operní umelci z Talianska, Ruska, USA, Českej republiky a Bulharska. Zbor spolu s orchestrom tvorí takmer 180 účinkujúcich! V Nabuccovi zhudobnil Verdi biblický námet zo Starého zákona: Babylončania pod vedením kráľa Nabuchodonozora (Nabucca) vtrhnú do Jeruzalema, zničia Šalamúnov chrám a židovský národ odvlečú do zajatia. Boh Židov Jehova však potrestá kráľa tým, že na neho zošle šialenstvo. Nabucco, ktorý musel čeliť aj intrigám svojej domnelej dcéry Abigail napokon rozpozná svoju vinu, uzná silu a veľkosť boha Jehovu a vráti Židom slobodu. Sila tohto diela spočíva najmä v pôsobivých masových scénach a zborových výstupoch. Dodnes je populárny „Zbor Židov“, ktorý sa v dobe vzniku opery stal vyjadrením túžby talianského národa po nezávislosti

VERDI GALA

Slávne operné árie, zbory a predohry operného velikána Giuseppe Verdiho zaznejú v podaní svetových interpretov v bratislavskej NTC aréne... Diváci budú mať možnosť vypočuť si výstupy zo svetoznámych opier ako sú La Traviata, Rigoletto, II Trovarore (Trubadúr), La forza del destino (Sila osudu), Don Carlos, Otello a iné.

Vstupenky zakúpite v sieti

- reklamná správa -