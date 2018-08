Ako si vybrať chladničku

Aký zvoliť typ?

Veľkosť a umiestnenie

Najširšie zastúpenie majú chladničky so šírkou 60 cm a hĺbkou 64 cm. Do menších priestorov však nie je problém umiestniť chladničky užšie, so šírkou do 48 cm. Ani kúpa väčších chladničiek nie je problém, vždy záleží na požiadavkách a možnostiach umiestnenia.

Niekoľko tipov pre umiestnenie chladničky:

Pre zachovanie úplnej funkčnosti chladničky je nutné nechať po stranách a za chladničkou voľný priestor. Po stranách aspoň 1 cm a za chladničkou minimálne 3 – 5 cm. Tak bude umožnené voľné prúdenie vzduchu okolo prístroja a nebude obmedzená jeho maximálna funkčnosť. Pri voľbe rozmerov treba teda na túto medzeru brať ohľad a počítať s ňou. Chladnička by nikdy nemala byť umiestnená blízko ďalších zdrojov tepla (sporák, kachle). Tiež sa vyvarujte umiestnenia pri oknách, aby nedošlo k priamemu slnečnému žiareniu na spotrebič, ktorý sa týmto spôsobom môže prehrievať. Chladničku umiestnite do dostatočne veľkej miestnosti, najčastejšie sa uvádza

1 m3 na 8 g chladiva (množstvo chladiva vždy nájdete na štítku spotrebiča). Objem chladničky vždy starostlivo zvážte podľa počtu členov rodiny a objemu potravín, ktoré v nej plánujete skladovať. Najčastejšie sa uvádza rovnica, pri ktorej

1 osoba = 50 až 70 litrov v chladničke.

Typ konštrukcie

Kombinovaná − chladnička s mrazničkou, ktorá disponuje vlastnými dvierkami

− chladnička s mrazničkou, ktorá disponuje vlastnými dvierkami Monoklimatická – ide o veľkú chladničku bez mraziaceho priestoru

– ide o veľkú chladničku bez mraziaceho priestoru Vitrínová – ponúka niekoľko teplotných zón (vhodné pre uskladnenie vína)

– ponúka niekoľko teplotných zón (vhodné pre uskladnenie vína) Side by Side – dvojdverová chladnička, ktorá často disponuje doplnkami, napríklad výrobníkom ľadu

– dvojdverová chladnička, ktorá často disponuje doplnkami, napríklad výrobníkom ľadu Chladnička s mraziacim boxom − malý mraziaci priestor je umiestnený vnútri chladničky

− malý mraziaci priestor je umiestnený vnútri chladničky Vstavané chladničky – menšie chladiace priestory, ktoré je možné zabudovať do kuchynskej linky

Odmrazovanie

Pri jednotlivých typoch sa môžeme stretnúť s rôznymi spôsobmi chladenia. Pokiaľ zvolíte model so systémom No Frost, nebude vo vašej chladničke vlhko a ušetríte si prácu s odstraňovaním námrazy. Ďalším variantom je tiež automatické odmrazovanie, pri ktorom chladnička vzniknutú námrazu pravidelne odstraňuje.

Tip: Pri manuálnom odmrazovaní chladničku vždy kompletne vyprázdnite a námrazu nechajte roztopiť. Do chladničky nikdy nevkladajte teplé potraviny, aby nedošlo k nárastu teploty vnútri chladiaceho priestoru. Prípadne sa pozrite na kombinované chladničky s funkciou No Frost od výrobcu Gorenje, ktoré vás týchto starostí zbavia úplne.

Klimatická trieda

Klimatická spotreba určuje optimálnu teplotu pre prevádzkovanie vašej chladničky. Pri nižších teplotách hrozí, že sa chladenie nezapne, naopak pri teplotách vysokých bude musieť chladnička fungovať na maximálny výkon, čo skracuje dobu funkčnosti a má tiež negatívny vplyv na spotrebu. Klimatickú triedu vždy nájdete na štítku spotrebiča.

Hlučnosť

Dôležitým parametrom je tiež hlučnosť nového spotrebiča, tá je na štítku uvádzaná v decibeloch (dB). Za tiché chladničky sa považujú tie, ktoré majú uvedenú hlučnosť do 43 dB. Hlučnosť je dôležitým parametrom najmä v menších bytoch, kde chladnička môže byť umiestnená blízko spálne a hlučná chladnička je veľmi rušivým elementom v domácnosti.

Tip: Čo sa týka hlučnosti, najlepšie sú vždy vstavané chladničky, ktoré sú schované za dvierkami kuchynskej linky a prakticky o nich neviete. Ak chcete znížiť hlučnosť a zároveň mať dostatok priestoru, pozrite sa na vstavané chladničky s mrazničkou od výrobcu Mora.

Spotreba

Spotreba chladničky je, ako pri ďalších spotrebičoch v domácnosti, považovaná za jedno z hlavných kritérií. Energetická trieda sa označuje písmenami abecedy (A – D). V prípade chladničiek si však vyberáme predovšetkým z počtu znamienok plus (+), keďže chladničky nižšej triedy ako A sa už nepredávajú. Najúspornejšia je trieda A+++. Tieto chladničky ušetria za deň priemerne 0,8 kW.

Doplnkové funkcie

Chladničky dnes už disponujú mnohými doplňujúcimi funkciami, napríklad špeciálne oddelenie v chladiacej časti (nulová zóna, čerstvá zóna), funkcia No Frost, zvukový signál otvorených dverí a podobne.

