Vianočné zvyky a tradície: čo nesmie chýbať na štedrovečernom stole

Príprava štedrovečerného jedla a zvyky súvisiace s touto chvíľou mali a pre mnohých stále majú magický význam. Napríklad na Liptove sa jedia zrnité pokrmy, ktoré znamenajú hojnosť, na Spiši je zakázané umývať riady, inak by domov opustilo šťastie. Hľadali sme však, čo domácnosti počas tejto výnimočnej chvíle spája naprieč celou krajinou.

Med a oblátky

Med na štedrovečernom stole má priniesť lásku, dobrotu a hojnosť. Má zabezpečiť, aby všetci prísediaci boli celý následujúci rok milí a dobrí. Med sa používa tiež spolu s oblátkami, ktoré majú symbolizovať posvätný chlieb. Mnohí často na stole majú tiež cesnak, ktorý má chrániť pred nečistými silami a priniesť pevné zdravie celej rodine.

Jablko

Pri štedrovečernom stole sa dodnes v mnohých domácnostiach zvykne jablko prekrajovať priečne na polovicu. Tvar jadrovníka má napovedať či rodina bude mať počas budúceho roka šťastie a zdravie, ak sa objaví tvar hviezdy alebo ju čaká choroba či smrť, ak sa zjaví tvar kríža. Potom sa jablko rozkrája toľko kúskov, koľko členov rodiny sedí pri stole.

Vianočná polievka

Ak je jeden slovenský zvyk, ktorý má najviac rozličných variantov počas sviatočných sviatkov, tak je to práve vianočná polievka. Tento deň sa do nej často zvykne pridávať údené mäso. Niektorí ju pripravujú zo šošovice, hrachu a fazule, iní na kyslo spolu so sušenými hríbmi, ďalší zas z rýb a rybích zvyškov. Najčastejšie sa však u nás pripravuje z kyslej kapusty. Kapustnica je zdrojom vitamínov a minerálov, navyše pripraví telo na ťažký chod, ktorý príde po polievke.

Ryba

V našich končinách má tradíciu najmä kapor, posledné roky sú však obľúbené aj pstruhy, lososy či rybie filé. Avšak len kapria šupina pod obrusom na štedrovečernom stole má zabezpečiť peniaze a bohatstvo. Mnohí si ju zvyknú dávať aj do peňaženky. Ryba sa najčastejšie tento večer podáva so zemiakovým šalátom, ktorý vie dať tráveniu zabrať.

Koláče

Štedrovečerný stôl sa určite nezaobíde bez koláčov typických pre vianočné obdobie. V našich končinách sú to najčastejšie medovníky, šuhajdy, medvedie labky, či orechové rožteky, ktoré sa jedia dlho pred Vianocami a ešte dlho po sviatkoch. Práve vianočné koláče či víno bývajú najvďačnejším darom medzi rodinami a blízkymi počas sviatočných dní.

