Johnson poslal nepodpísanú žiadosť o odklad brexitu: Prečo do Bruselu smerovali spolu tri listy?

Informovala o tom v noci na nedeľu tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na zdroj z Johnsonovho úradu. Johnsonovi vyplývala z britských zákonov povinnosť odoslať do Bruselu list so žiadosťou o odklad, keďže členovia britského parlamentu v sobotu odmietli v hlasovaní podporiť jeho brexitovú dohodu. Premiér však trvá na tom, že Británia musí opustiť Úniu v plánovanom termíne.

Zdroj z Downing Street č. 10 pre AFP potvrdil, že Johnson poslal Tuskovi fotokópiu listu obsiahnutého v legislatíve, ktorá vyžaduje, aby v prípade absencie brexitovej dohody požiadal o odklad vystúpenia krajiny z EÚ, ale nepodpísal ho.

Zdroj: Twitter/Tim Shipman

Premiér už svoj podpis pripojil k druhému listu, v ktorom vysvetľuje, že si nepraje posunutie brexitu za koniec októbra. Do Bruselu smeroval z Londýna aj tretí list napísaný britským veľvyslancom pri EÚ Timom Barrowom, ktorý v ňom vysvetľuje, že list so žiadosťou o odklad brexitu je iba formalitou pre splnenie zákonom stanovených podmienok.

Johnson v podpísanom liste vyjadril presvedčenie, že sa celý proces podarí do 31. októbra dokončiť. "Mnohí z tých, ktorí dnes hlasovali proti vláde, naznačili, že novú dohodu a jej bezodkladnú ratifikáciu podporujú," uviedol Johnson v liste, ktorého kópiu zverejnil na twitteri Tim Shipman z denníka The Sunday Times.

"Odvtedy, čo som sa stal premiérom, som zdôrazňoval, a dnes som to v parlamente zopakoval, že ďalšie prieťahy by poškodili záujmy Británie a našich partnerov v EÚ a vzťahy medzi nimi. Musíme tento proces dokončiť, aby sme mohli prejsť k ďalšej fáze a vybudovať nový vzťah," dodal britský premiér.

Zdroj: SITA/Downing Street via AP

Tusk medzitým potvrdil prijatie korešpondencie. "Žiadosť o predĺženie (brexitu) práve dorazila. Teraz začnem s lídrami EÚ konzultovať ďalšie kroky," napísal na Twitteri predseda Európskej rady. Tusk podľa svojho skoršieho vyjadrenia lídrom EÚ oznámi, že "ďalší odklad by nebol prospešný pre Britániu, Európsku úniu, ani pre samotnú demokraciu".

The extension request has just arrived. I will now start consulting EU leaders on how to react. #Brexit