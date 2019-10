SUPERSOBOTA v Británii, Johnson prehral! Poslanci o dohode nehlasovali: Premiér žiada ďalší odklad

Britskí poslanci dnes hlasujú o novej dohode o brexite, ktorú vyrokoval premiér Boris Johnson. Pôjde pritom o prvé sobotné zasadnutie britského parlamentu za posledných 37 rokov od vojny o Falklandy v roku 1982. Očakáva sa veľmi tesný výsledok. Poslanci britskej Dolnej snemovne sa pýtali Johnsona, ako môžu vedieť, že je to dobrá dohoda, keď dohodu nemôžu vidieť a nie sú známe ani jej ekonomické dôsledky. Viacerí však už chcú EÚ konečne opustiť. O dohode dnes nakoniec nerozhodli, čaká sa, či Johnson požiada o odklad brexitu.

Aktualizované 22:08 JOHNSON POŠLE TUSKOVI LIST SO ŽIADOSŤOU O ODKLAD BREXITU

Britský premiér Boris Johnson v sobotu telefonicky odkázal predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi, že mu ešte v priebehu dňa pošle list so žiadosťou o odklad brexitu. Informovala o tom tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na zdroj z prostredia Európskej únie. „Premiér potvrdil, že dnes pošle Tuskovi list. Tusk na základe toho začne konzultácie s lídrami EÚ o tom, ako reagovať. Môže to trvať niekoľko dní,“ uviedol pre AFP daný zdroj.

Ešte predtým zverejnila britská vláda list, ktorý Johnson adresoval britským zákonodarcom. V ňom uviedol, že nechce s úniou ďalej vyjednávať a nechce odklad brexitu. Podľa listu urobí všetko preto, aby Británia vystúpila z EÚ 31. októbra.

Zdroj: SITA/AP/Downing Street

Aktualizované 20:25 Johnson stále nepožiadal o odklad brexitu. Má tak spraviť do polnoci, teda do jedenástej nášho času.

Aktualizované 20:10 Podľa ekonómov rozhodnutie o brexite ekonomickú situáciu príliš nemení

Dnešné rozhodnutie britského parlamentu ohľadom brexitu príliš ekonomickú situáciu nemení. Na jednej strane je to dobrá správa v tom zmysle, že sa znížilo riziko neriadeného odchodu Veľkej Británie z EÚ, nie je to ale dostatočné na to, aby to odstránilo obavy z ďalšieho spomaľovania ekonomického rastu alebo bezprostredné negatívne reakcie trhov. Odborníci a ekonómovia navyše upozorňujú, že dnešné rozhodnutie ukazuje, že britská politická scéna je v bezútešnom stave.

Aktualizované 19:45 Macron hovoril s Johnsonom

Macron britského premiéra požiadal, aby rýchlo vyjasnil pozíciu Británie. „Prezident hovoril s britským premiérom a požiadal o čo najrýchlejšie vysvetlenie,“ uviedol dnes Elyzejský palác. „Francúzsko (výsledok hlasovania) preberie so svojimi európskymi partnermi, v tejto chvíli nemôže nijako rozhodnúť,“ dodal palác.

Zdroj: SITA/AP/Johanna Geron

Aktualizované 19:30 Vláda vraj plánuje budúci týždeň predložiť legislatívne opatrenia pre ratifikáciu novej "rozvodovej" dohody, ktorá je podľa Johnsona v súčasnej situácii najlepším možným riešením. O jej presadenie v Dolnej snemovni sa podľa všetkého bude znovu pokúšať už v pondelok.

Aktualizované 18:43 Babiš ľutuje dnešné rozhodnutie Británie

Český premiér Andrej Babiš ľutuje dnešné rozhodnutie britského parlamentu. Dúfa, že britská vláda čo najskôr vyjasní ďalší postup. „Toho veľmi ľutujem a dúfam, že britská vláda teraz čo najskôr vyjasní ďalší postup. Ak Boris Johnson trvá na tom, že o predĺženie nepožiada, nezostáva než dúfať, že britský parlament za týždeň stihne domácu legislatívu k brexitu aj odsúhlasenie dohody. EÚ chce brexit s dohodou a nie tvrdé vystúpenie na Halloween,“ povedal Babiš.

Aktualizované 18:41 Poľsko nestráca nádej

Poľský premiér Mateusz Morawiecki uviedol, že nestráca nádej, že britský parlament dohodu prijme. „Poľsko vidí dnešné rozhodnutie Dolnej snemovne nie ako odmietnutie dohody o odchode, ale ako odloženie jej prijatia,“ uviedol na twitteri poľský premiér Morawiecki. Podľa neho by malo byť prioritou odvrátiť chaotický odchod Británie z EÚ bez dohody.

Zdroj: SITA/AP/Vadim Ghirda

Aktualizované 18:39 Malo sa rozhodnúť, miesto toho je to chaos

Šéf najsilnejšej europarlamentnej frakcie ľudovcov Manfred Weber konštatoval, že EÚ musí po dnešku opäť čakať na Britániu, aby jej oznámila svoje plány. „V Dolnej snemovni to mal byť deň objasnenia, namiesto toho tu znova máme odklady a zmätok,“ napísal Weber na twitteri.

Aktualizované 18:05 Britská vláda doteraz o odklad nepožiadala

Podľa írskeho premiéra Lea Varadkara dnes britský parlament odložil prijatie dohody, ktorá je v záujme Írska. Premiér pripomenul, že ak by Británia v nadväznosti na hlasovanie požiadala o ďalší odklad brexitu, musel by predseda Európskej rady Donald Tusk konzultovať s lídrami všetkých štátov či únie k odkladu privolia. „Britská vláda však doteraz o odklad nepožiadala,“ konštatoval Varadkar na twitteri.

Should that happen, President Tusk will consult all 27 Heads of State & Govt on whether or not we will grant one. Extension can only be granted by unanimity. #Brexit — Leo Varadkar (@LeoVaradkar) October 19, 2019

Aktualizované 17:55 Podľa Macrona nie je odklad brexitu v nikoho záujme

Kancelária francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona uviedla v reakcii na hlasovanie britských poslancov, že ďalší odklad brexitu "nie je v nikoho záujme". „Dohoda bola dojednaná. Je teraz na britskom parlamente, aby sa vyjadril, či ju prijíma, alebo odmieta,“ konštatoval Elyzejský palác.

Aktualizované 17:45 Európska komisia žiada vysvetlenie

Európska komisia (EK) požiadala v sobotu vládu britského premiéra Borisa Johnsona, aby urýchlene vysvetlila, ako chce ďalej postupovať v prípravách na odchod Británie z Európskej únie po tom, ako v stanovenej lehote nedosiahla schválenie príslušnej dohody v parlamente.

@EU_Commission takes note of the vote in the House of Commons today on the so-called #Letwin Amendment meaning that the #WithdrawalAgreement itself was not put to vote today. It will be for the UK government to inform us about the next steps as soon as possible. — Mina Andreeva (@Mina_Andreeva) October 19, 2019

Komisia podľa vyjadrenia svojej hovorkyne Miny Andreevovej "berie na vedomie" rozhodnutie Dolnej snemovne britského parlamentu. „Je na vláde Spojeného kráľovstva, aby nás čo najskôr informovala o ďalších krokoch,“ napísala Andreevová na Twitteri.

Aktualizované 17:30 Tusk situáciu nekomentuje

Hovorca predsedu Európskej rady Donalda Tuska nechcel najnovší vývoj okolo brexitu komentovať, doplnila tlačová agentúra APA. Jeden z podpredsedov Európskeho parlamentu (EP), rakúsky europoslanec Othmar Karas, podľa nej v súvislosti s dianím v Londýne oznámil, že sa neuskutoční hlasovanie o brexitovej dohode v tomto orgáne EÚ, ktoré bolo naplánované na budúci týždeň.

Zdroj: SITA/AP Photo/Virginia Mayo

Aktualizované 17:05 Britský parlament ukončil schôdzu

Aktualizované 16:55 Hrozí Johnsonovi stíhanie?

Očakáva sa, že Johnson sa bude v súlade so svojím vyhlásením ďalej snažiť o včasné presadenie dohody v parlamente a že v pondelok predloží návrh spomínanej súvisiacej legislatívy. V prípade podania žiadosti o odklad brexitu a následnom presadení dohody i mechanizmu v parlamente do 31. októbra by mohol premiér túto žiadosť stiahnuť, pripomenula tlačová agentúra DPA.

Zdroj: SITA/AP/Jessica Taylor/House of Commons

Ak premiér Johnson odmietne napísať list so žiadosťou o odloženie brexitu, je pravdepodobné, že bude čeliť stíhaniu. Pokiaľ aj Johnson požiada o odklad, nie je záruka, že s tým ostatné krajiny EÚ budú súhlasiť. Po tom, ako dohodu o brexite zhodnotili lídri na tohtotýždňovom summite EÚ, o nej bude rokovať ešte aj Európsky parlament, ktorý má v tejto veci posledné slovo.

Aktualizované 16:50 Podľa zákona schváleného v septembri musí britská vláda ešte dnes poslať Európskej únii list žiadajúci o trojmesačný odklad brexitu, ak do dneška nebude schválená dohoda o brexitu. Premiér Boris Johnson však vyhlásil, že on sám o ničom takom so zvyškom Európskej únie rokovať nebude. „Nebudem s EÚ dojednávať odklad a ani nie som zo zákona nútený tak urobiť,“ povedal poslancom po hlasovacej porážke.

Aktualizované 16:44 Takto poslanci schválili tzv. Letwinov dodatok

Aktualizované 16:40 Britský parlament je takmer prázdny. Zvyšní poslanci debatujú o vzniknutej situácii.

Aktualizované 16:25 Britskí poslanci prikázali Johnsonovi požiadať o odklad, Johnson to odmieta.

Navrhovateľ Oliver Letwin a odporcovia tvrdého brexitu majú obavy, že počas schvaľovania samotného zákona by sa stalo niečo nepredvídateľné, prípadne by sa nestihli zmeny zaviesť do britského zákona a došlo by napokon predsa len neplánovane k odchodu bez dohody 31. októbra. To je stále platný dátum odchodu Británie z EÚ – s dohodou či bez nej.

Zdroj: SITA/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Aktualizované 16:17 Johnson nechce odklad

Premiér Boris Johnson však po porážke v hlasovaní o dodatku vyhlásil, že s EÚ rokovať naďalej odmieta a nič ho k tomu neprinúti. Johnson považuje za najlepšiu možnosť, aby Británia úniu opustila 31. októbra na základe podmienok vyjednaných jeho vládou. Tá vraj budúci týždeň predloží legislatívne opatrenia pre ratifikáciu rozvodovej dohody.

Aktualizované 16:15 Poslanci dnes nebudú hlasovať o brexitovej dohode

Britská vláda by aktuálne na základe schválených zákonov mala požiadať o odklad brexitu. Britskí poslanci schválili tzv. Letwinov dodatok, ktorý núti vládu požiadať o predĺženie termínu brexitu aj v prípade, ak vyhlásenie, že parlament súhlasí s novou dohodu, prejde. Ide o prehru pre Borisa Johnsona.

Zdroj: SITA/AP/Jessica Taylor/House of Commons

Aktualizované 16:08 Bývalá premiérka Theresa Mayová ešte skôr v svojom prejave v Dolnej snemovni vyzvala členov opozičnej Labouristickej strany, aby zahlasovali za novú dohodu. Teraz majú podľa jej slov "šancu ukázať, či im skutočne záleží na ľuďoch". „Ak nechcete brexit bez dohody, mali by ste hlasovať za túto dohodu,“ dodala. „Ak chcete túto krajinu posunúť vpred, zahlasujte dnes za túto dohodu,“ vyzvala Mayová.

Aktualizované 16:05 Poslanci nechcú schváliť Johnsonovu novú dohodu o brexite

Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu schválili dodatok k dohode s Európskou úniou o tzv. brexite, ktorý zdrží schvaľovanie samotnej dohody. Dolná komora britského parlamentu nechce podporiť nový návrh brexitovej dohody, kým jej obsah nebude prevedený do britského práva. Pomerom 322 hlasov ku 306 prijala návrh, ktorý požaduje najskôr schváliť zákon súvisiace s ratifikáciou podmienok brexitu.

Zdroj: SITA/AP/Jessica Taylor/House of Commons

Podľa britských médií tento vývoj znamená, že vláda na základe zákona z minulého mesiaca požiada o odklad brexitu.

Britskí poslanci by mohli hlasovať štyrikrát

V dolnej komore britského parlamentu by sa dnes mohli uskutočniť až štyri hlasovania. Johnson sa v rámci „supersoboty“ snaží presadiť novú brexitovú dohodu. Vláda predložila dve uznesenia a pri každom z nich vybral predseda Dolnej snemovne John Bercow na posúdenie v pléne jeden pozmeňovací návrh. Hlasovací blok pravdepodobne nezačne pred 15:30, uvádza spravodajský web BBC.

Zdroj: SITA/AP/Jessica Taylor/House of Commons

Po ukončení časovo neobmedzenej rozpravy sa poslanci najskôr vyjadria k pozmeňovaciemu návrhu bývalého vládneho zákonodarcu Olivera Letwina. Jeho schválenie by znamenalo "podmienečnú" podporu upravenej brexitovej dohody s tým, že jej oficiálne schválenie by bolo odložené do okamihu schválenia zákona, ktorý dojednané podmienky brexitu prevedie do britského práva.

Letwinov pozmeňujúci návrh

Johnson dúfa, že pôjde o moment, ktorý prinesie rozuzlenie. Situáciu mu však okrem parlamentnej aritmetiky komplikuje pozmeňovací návrh, ktorý by schválenie dohody mohla oneskoriť. Britskí poslanci budú hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, ktorý predložil odídenec z Konzervatívnej strany Oliver Letwin. Ten chce presadiť, aby vláda mala povinnosť odložiť brexit až do času, kým sa všetky záväzky plynúce z dohody o brexite nepretavia aj do nových britských zákonov. Letwinov pozmeňovací návrh vychádza práve z obavy, že keby dnes návrh rozvodovej dohody podporili, stále by mohol na konci mesiaca nastať brexit bez dohody, pretože príslušné zmeny by dovtedy nestihli prejsť legislatívnym procesom.

Oliver Letwin (vpravo) Zdroj: SITA/AP/Jessica Taylor/House of Commons

Potom by vláda musela podľa zákona schváleného v septembri požiadať o ďalší trojmesačný odklad brexitu (do 31. januára 2020). Podľa autorov pozmeňujúceho návrhu je jeho cieľom zabrániť odchodu krajiny z únie 31. októbra bez dohody, pretože zákony o podmienkach brexitu ešte nebudú schválené. Britskí komentátori považujú za veľmi pravdepodobné, že Letwinov dodatok prejde. V takom prípade sa očakáva, že vláda hlavné hlasovanie zruší, špekuluje sa o jeho presunutí na utorok.

Máme šancu oslobodiť sa od brexitovej ságy

Novú dohodu o brexite vyrokovali vyjednávači Veľkej Británie a Európskej únie (EÚ) vo štvrtok v Bruseli. Johnson dúfa, že sa mu ju podarí presadiť. Predchádzajúcu verziu, ktorú vyjednala s EÚ Johnsonova predchodkyňa Theresa Mayová, parlament trikrát odmietol. Johnson síce nemá parlamentnú väčšinu, dúfa však v podporu niektorých opozičných labouristov. Johnson vyzval zákonodarcov, aby v rozhodujúcom sobotňajšom hlasovaní podporili nový návrh dohody.

Podľa Johnsona majú poslanci historickú príležitosť. „Dnes máme my, členovia parlamentu, šancu oslobodiť vás od nekončiacej brexitovej ságy a posunúť túto krajinu vpred,“ napísal Johnson v liste zverejnenom v sobotu v denníku The Sun. Z listu citovali i svetové tlačové agentúry. „Dnes môže byť tým dňom, keď uskutočníme brexit,“ uviedol. „O menej než dva týždne, 31. októbra, by sme boli von z EÚ. Náročná, rozporuplná a - áno - bolestivá kapitola v našich dejinách by sa tak ukončila,“ dodal.

EÚ nechce brexit predlžovať, podľa Johnsona je odklad škodlivý, drahy a nezmyselný

Britský premiér v sobotu vo svojom prejave pred poslancami Dolnej snemovne varoval pred ďalším odkladom termínu brexitu. Johnsonov návrh rozvodovej dohody vraj umožní celému Spojenému kráľovstvu opustiť EÚ v terajšom termíne na konci mesiaca. Je načase posunúť sa ďalej a vybudovať nové partnerstvo s EÚ, vyhlásil vo svojej úvodnej reči. „Pre našich priateľov v EÚ je pramálo lákavé, aby sa táto záležitosť predĺžila hoci o jediný deň,“ povedal Johnson. Upravený návrh dohody a vystúpenie z EÚ označil za najlepšie možné riešenie.

Zdroj: SITA/AP/Jessica Taylor/House of Commons

Ďalší odklad je podľa neho „nezmyselný, drahý a veľmi škodlivý pre dôveru verejnosti“. „Teraz je čas pre Dolnú snemovňu, aby sa spojila a spojila aj ľudí,“ vyhlásil Johnson a dodal, že verí tomu, že ľudia doma dúfajú a očakávajú výsledok hlasovania. Johnson povedal, že jeho nová dohoda o brexite môže urovnať rozpory v britskej politike a zjednotiť bojujúce frakcie. Na základe tejto dohody tak podľa neho Británia opäť prevezme kontrolu nad svojimi hranicami, rybárstvom a obchodom a zachová výsledky Veľkopiatkovej dohody z roku 1998, ktorá pomohla ukončiť násilie v Severnom Írsku.

Nenecháme sa oklamať prázdnymi sľubmi vlády

Líder hlavnej britskej opozičnej Labouristickej strany Jeremy Corbyn dohodu vyrokovanú Johnsonom však podľa televíznej stanice Sky News označil za ešte horšiu, než bola predchádzajúca. Táto nová dohoda podľa neho spôsobí napríklad rušenie pracovných miest vo výrobe v celej Británii. „Absolútne rozumiem sklamaniu a únave v tejto krajine i v tejto snemovni - avšak jednoducho nemôžeme zahlasovať za dohodu, ktorá je ešte horšia než tá, ktorú (Dolná) snemovňa už trikrát odmietla,“ vyhlásil Corbyn.

Zdroj: SITA/AP/Jessica Taylor/House of Commons

„Dnešné schválenie dohody brexit neukončí. Neposkytne krajine istotu a posledné slovo by mali mať ľudia,“ reagoval Corbyn. Hoci chápe frustráciu a únavu Britov, jeho poslanci sa vraj nenechajú oklamať prázdnymi sľubmi vlády. Johnson na Corbynove slová reagoval, že poslanci by ich mali ignorovať a zahlasovať za „skvelú dohodu, ktorá posunie Britániu aj celú Európu vpred“. Líder poslaneckého klubu SNP Ian Blackford sa rovnako ako Corbyn domnieva, že nový návrh je horší ako ten vyjednaný vládou Mayovej. Premiéra sa dnes Blackford pýtal, prečo nemôže Škótsko tiež podliehať špeciálnemu režimu, aký by dohoda zaviedla v Severnom Írsku. Šéfka liberálnych demokratov Jo Swinsonová Johnsona kritizovala za to, že nechce nechať rozhodnúť voličov skrze referendum.

Zdroj: SITA/AP/Kirsty Wigglesworth

Rozloženie síl v Dolnej snemovni

Rozloženie síl v Dolnej snemovni je podľa médií veľmi vyrovnané. Vládna Konzervatívna strana v nej nemá väčšinu, podporu novej verzie brexitovej dohody však avizovali niektorí nezávislí poslanci a desiatka opozičných labouristov. Proti sú naopak kľúčoví spojenci vlády zo severoírskej Demokratickej unionistickej strany (DUP). Líder jej poslaneckého klubu Nigel Dodds predsedu vlády vyzval, aby svoj plán prehodnotil. Nepáči sa mu, že by "de facto" zachoval v Severnom Írsku platnosť všetkých colných pravidiel EÚ. Proti sa jasne vymedzujú aj škótski nacionalisti (SNP) a liberálni demokrati.

Zdroj: SITA/AP/Jessica Taylor/House of Commons

Keďže Johnsonovi konzervatívci nemajú v parlamente väčšinu, v 650-člennej Dolnej snemovni bude premiér potrebovať aj podporu niektorých opozičných a nezávislých poslancov, dokopy potrebuje získať 320 zákonodarcov. Podľa posledného prepočtu BBC by na jeho strane mohlo byť 310 hlasov, na opačnej 302, pričom u 27 poslancov nebolo možné rozhodnutie predpovedať. Denník Financial Times sa už v piatok večer prikláňal k tesnému víťazstvu vlády. Steve Baker, predseda euroskeptického zoskupenia konzervatívcov známeho ako Európska výskumná skupina (ERG), pre BBC uviedol, že členom ERG odporučil, aby za dohodu zahlasovali.

Čo ak sa dohodu nepodarí schváliť?

Ak Johnson napriek úpornej snahe o získanie poslaneckej podpory svoju dohodu o brexite v sobotu v parlamente nepretlačí, očakáva sa, že vypíše nové voľby. V takom prípade by Británia podľa všetkého požiadala EÚ o ďalší trojmesačný odklad brexitu, k čomu britskú vládu zaväzuje zákon, ktorý minulý mesiac prijali poslanci v snahe zabrániť odchodu krajiny z únie "na divoko" a bez akejkoľvek dohody.

Zdroj: SITA/AP/Jessica Taylor/House of Commons

Nie je však zatiaľ úplne jasné, ako by Johnson na takýto scenár zareagoval. Doteraz síce hovoril, že sa týmto zákonom bude riadiť, zároveň ale pri každej príležitosti trval aj na tom, že Británia z únie odíde v každom prípade 31. októbra - či už so schválenou dohodou, alebo bez nej. Ani lídri EÚ nie sú nadšení ďalším možným odkladom.

Macron a Varadkar varovali, že EÚ nemusí brexit znova odložiť

Lídri členských krajín EÚ by nemali schváliť ďalší odklad brexitu a ani by tak neurobili. Tento názor vyjadril francúzsky prezident Emmanuel Macron, podľa ktorého je potrebné skoncovať s vyjednávaním o podmienkach odchodu Británie z EÚ a prejsť k rozhovorom o budúcom partnerstve. „Nemyslím si, že by mal byť odsúhlasený ďalší odklad. Mali by sme tieto vyjednávania ukončiť, posunúť sa k rozhovorom o našich budúcich vzťahoch a dotiahnuť ich do konca,“ citovala Macrona agentúra Reuters. „Nesnažím sa predpovedať budúcnosť, ale nemyslím si, že schválime akýkoľvek ďalší odklad,“ dodal na záver summitu Európskej rady.

Zdroj: SITA/AP/Johanna Geron

Írsky premiér Leo Varadkar uviedol, že náhradným plánom v prípade odmietnutia dohody v britskom parlamente by bol odchod Británie bez dohody. „Nezabúdajte však, že táto žiadosť by musela byť jednomyseľne schválená všetkými 27 lídrami, teda si nemyslím, že poslanci, ktorí budú zajtra (v sobotu - pozn. red) hlasovať, by mali predpokladať, že by sa pre predĺženie (vyjednávacieho obdobia) našla jednomyseľná podpora. (...) Bolo by nesprávne brať to ako samozrejmosť,“ uviedol na túto tému írsky premiér. Varadkar tiež povedal, že hoci Írsko by sa nebránilo novému odkladu na účel ratifikácie dohody v britskom parlamente, žiadny záložný plán neexistuje. „Plán B je brexit bez dohody a my všetci sa na to pripravujeme,“ vyhlásil.

Odmietnutie dohody o brexite by spôsobilo veľké komplikácie

Dosluhujúci predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker varoval pred obrovskými komplikáciami, ktoré by mohli nastať v prípade odmietnutia novej brexitovej dohody britským parlamentom. „Ak sa to nestane (ak britský parlament nevyjadrí s dohodou súhlas), budeme v nesmierne komplikovanej situácii,“ uviedol Juncker v Bruseli, kde lídri EÚ vo štvrtok počas summitu jednomyseľne podporili pozmenenú dohodu o brexite, ktorá vzišla z náročných rokovaní britských a európskych vyjednávačov.

Zdroj: SITA/AP/Jessica Taylor/House of Commons ​

Predseda Európskej rady Donald Tusk by podľa vlastných slov v prípade neodsúhlasenia dohody britskými poslancami konzultoval ďalší postup s členskými štátmi EÚ. Tusk aj Juncker zdôraznili, že dosiahnutá dohoda dostatočne chráni práva občanov EÚ žijúcich v Británii aj integritu spoločného európskeho trhu. Dosluhujúci šéf EK sa po odsúhlasení dohody európskymi lídrami vyjadril presvedčenie, že ďalší odklad brexitu, ktorý by sa mal uskutočniť 31. októbra, už nebude potrebný.