Juncker začína ustupovať: Ak budú splnené určité podmienky, nebudeme trvať na írskej poistke

Toto vyhlásenie prišlo po tom, ako sa predseda EK v pondelok po prvý raz stretol s britským premiérom Borisom Johnsonom. "Stretol som sa s Borisom Johnsonom a bolo to vcelku pozitívne," uviedol v tejto súvislosti Juncker. "Verím, že môžeme mať dohodu (o brexite). Robím všetko preto, aby sme ju mali. Nepáči sa mi predstava brexitu bez dohody. Verím totiž, že by mala katastrofické následky minimálne jeden rok," zdôraznil v rozhovore luxemburský politik.

Juncker na margo brexitu bez dohody uviedol, že Únia je na takýto vývoj "pripravená", pričom dúfa, že pripravené je aj Spojené kráľovstvo, hoci si tým "nie je istý". Predseda EK v rozhovore potvrdil, že od britskej vlády dostal nové návrhy, avšak nemal ešte príležitosť si ich naštudovať. Pripustil však, že je pripravený vzdať sa za určitých podmienok spornej tzv. írskej poistky, ktorej cieľom je zabrániť vzniku tvrdej hranice medzi Severným Írskom a Írskou republikou.

Nový britský plán by sa podľa Sky News mal zakladať na skupine návrhov známych ako alternatívne opatrenia, čo sú garancie, ktoré by mali uspokojiť ako politikov v Bruseli, tak aj v Londýne. Ich súčasťou by nemala byť ani írska poistka, ale ani pevné hranice, ktoré by rozdeľovali írsky ostrov. "Požiadal som pána premiéra (Johnsona), aby vo vzťahu k alternatívnym opatreniam predložil konkrétne návrhy, ktoré by nám umožnili dosiahnuť hlavné ciele írskej poistky. Ja nemám k írskej poistke emocionálny vzťah, a preto ak budú splnené jej ciele, nebude mi na nej záležať," vyhlásil Juncker.

Na priamu otázku, či tým myslel, že by mohla vzniknúť aj dohoda bez írskej poistky, odpovedal: "Ak budú splnené ciele - všetky ciele -, tak nebudeme potrebovať poistku. Bola to len garancia a nie cieľ." Britská vláda vníma írsku poistku vzhľadom na jej časovú neohraničenosť ako pascu, ktorá krajinu navždy zviaže obchodnými pravidlami Únie a znemožní Spojenému kráľovstvu uzatvárať samostatné obchodné dohody s partnermi vo svete.