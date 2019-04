Ďalší zásadný dôsledok brexitu: Geografický stred EÚ by sa presunul na iné miesto

Vzdialenosť medzi Westerngrundom a Gadheimom, do ktorého sa má geografické centrum presunúť, je približne 55 kilometrov, autom to trvá necelú hodinu. Agentúra Reuters pripomenula, že pri vstupe do Gadheimu víta návštevníkov už teraz hrdý nápis "Budúce centrum Európy" a miestni obyvatelia už pripravili aj stĺp, na ktorom by mala visieť vlajka EÚ.

Gadheimský starosta Jürgen Götz pre Reuters vyjadril nádej, že nový titul priláka do tejto oblasti viac turistov. Dedinčanov láka perspektíva stať sa historickým centrom zjednotenej Európy a niektorí z nich navrhli, aby britská premiérka Theresa Mayová získala čestné občianstvo Gadheimu.

Dátum brexitu, ktorý zatiaľ nie je istý, bude naopak smutným dňom pre obyvateľov Westerngrundu. Ten získal doterajší titul v roku 2013 po vstupe Chorvátska do EÚ. Presné miesto stredu zatiaľ 28-člennej Únie je vo Westerngrunde označené štítkom, mapou a vlajkou EÚ.

Tlačová agentúra AFP upozornila, že geografický stred EÚ sa posúval aj pri jej predošlom rozširovaní, pričom na území Nemecka (najskôr Kleinmaischeid a potom Gelnhausen) je od "veľkého tresku", čiže od rozšírenia z 15 na 25 členov v máji 2004. Predtým bolo tzv. geodetické centrum EÚ v belgickej lokalite Viroinval a ešte skôr, v období 12-člennej EÚ, to bola najskôr francúzska dedina Saint-André-le-Coq a po zjednotení Nemecka dedina Saint-Clément v strede Francúzska.