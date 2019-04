Riešenie brexitu stále v nedohľadne: Mayová požiada o ďalší odklad, Corbyn je ochotný rokovať

"Nikdy neopustíme Írsko ani írsky ľud, nech sa deje, čo sa deje, pretože táto súdržnosť je základným princípom európskeho projektu," povedal Macron. Varadkar zdôraznil, že odloženie brexitu si vyžaduje "jasný účel a jasný plán".

Ich stretnutie prišlo po tom, ako britskí poslanci trikrát odmietli dohodu premiérky Theresy Mayovej o odchode krajiny z EÚ, pričom britská vláda teraz pripravuje plány na bezdohodový scenár, informuje stanica BBC.

Varadkar uviedol, že bude s Macronom rokovať aj o bezdohodových plánoch Írskej republiky. Írsky premiér ďalej prízvukoval, že EÚ by mala byť otvorená akýmkoľvek "presvedčivým návrhom", ktoré Británia v rámci brexitového procesu predloží. Macron novinárom povedal, že Francúzsko a Írsko budú krajinami najviac postihnutými bezdohodovým výsledkom.

Obaja lídri sa vyslovili, že súdržnosť jednotného trhu bude treba chrániť, ale EÚ podporí záväzky prijaté na zabezpečenie Veľkopiatkovej dohody. Varadkarova návšteva Francúzska prichádza pred štvrtkovou cestou nemeckej kancelárky Angely Merkelovej do Dublinu.

Podľa Varadkara bude EÚ musieť seriózne zvážiť, ako reagovať na prípadnú požiadavku Londýna na odloženie odchodu Británie z EÚ so zámerom predísť vystúpeniu tejto krajiny bez dohody v aktuálne stanovenom termíne 12. apríla.

Írsky premiér dodal, že to budú sprevádzať určité podmienky vrátane účasti Británie na európskych voľbách 23. mája. Varadkar sa vráti do vlasti ešte v utorok večer a zúčastní sa na stretnutí so svojím kabinetom.

Mayová požiada o ďalšie odloženie termínu brexitu

Britská premiérka Theresa Mayová v utorok večer oznámila, že jej krajina požiada Európsku úniu (EÚ) o ďalší odklad brexitu. Mayová tým chce predísť brexitu "nadivoko", teda bez akejkoľvek dohody s EÚ, ktorý by nastal v prípade, ak by krajina odišla z únie podľa aktuálneho plánu, teda 12. apríla. Dohodu o brexite, ktorú Mayovej vláda vyjednala s predstaviteľmi EÚ, už trikrát za sebou odmietli britskí poslanci. "Vždy som jasne hovorila, že by mohol byť pre nás z dlhodobého hľadiska úspechom aj brexit bez dohody. Ale odchod s dohodou je najlepším riešením," vyhlásila v utorok Mayová po skončení náročného rokovania vlády, ktoré trvalo sedem hodín.

"Budeme potrebovať ďalšie predĺženie Článku 50," povedala britská premiérka, pričom zmienila európsku právnu normu, ktorá umožňuje vystúpenie členskej krajiny z EÚ. Toto predĺženie by malo byť "najkratšie možné, a také, ktoré skončí, keď prijmeme dohodu", dodala Mayová.

Zdroj: TASR/Jack Taylor/Pool Photo via AP

Premiérka sa stále nevzdáva myšlienky, že jej dohoda o brexite raz cez parlamentu prejde, a už cez víkend avizovala, že napriek trojnásobnému odmietnutiu poslancami im dá zrejme o dohode hlasovať aj štvrtý raz. "Tieto diskusie a toto rozdelenie sa už nemôžu vliecť ani o trochu dlhšie," povedala Mayová v utorok. Premiérka má plán opäť sa stretnúť s predsedom opozičných labouristov Jeremym Corbynom a presvedčiť ho, aby labouristi za jej plán zahlasovali.

Mayová stále nechce počuť o tom, že by Británia požiadala o dlhší odklad brexitu, napríklad aj niekoľkoročný, ako to navrhujú niektorí britskí politici. Už vôbec nepripúšťa zrušenie brexitu a tento scenár používa len ako odstrašujúci príklad, keď chce prinútiť poslancov hlasovať za jej dohodu.

Premiérka striktne odmieta aj opätovné referendum o brexite, pričom argumentuje, že nie je možné pýtať sa občanov ešte raz na to isté, na čo už raz odpovedali. Už niekoľko mesiacov je pritom verejná mienka v krajine jednoznačne naklonená zotrvaniu v únii, čo potvrdzujú prieskumy všetkých renomovaných agentúr.

Corbyn je ochotný stretnúť sa s Mayovou a nájsť spoločný postoj k brexitu

Líder britských opozičných labouristov Jeremy Corbyn je ochotný rokovať s premiérkou Theresou Mayovou o podobe brexitu s cieľom vyriešiť vzniknutú patovú situáciu. Informovali o tom v utorok agentúry AFP a AP. Corbyn vyhlásil, že sa "veľmi rád" stretne s Mayovou, aby s ňou rokoval o možnosti spoločného postoja k otázke, akým spôsobom by Spojené kráľovstvo malo opustiť EÚ, píše AFP.

Zdroj: SITA/Aaron Chown/PA via AP

Líder britskej opozície takto reagoval na skoršie vyhlásenie predsedníčky britskej vlády o tom, že v snahe dosiahnuť posun v zaseknutých vyjednávaniach o podobe brexitu by sa chcela s Corbynom stretnúť.