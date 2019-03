Mayová je späť na ceste: Rokovania o brexite budú pokračovať v Štrasburgu

BRUSEL - Britská premiérka Theresa Mayová pricestuje v pondelok večer do Štrasbugu, kde sa stretne s predsedom Európskej komisie (EK) Jeanom-Claudom Junckerom. Pokúsi sa zavŕšiť rokovania o dohode o brexite, o ktorej má v utorok hlasovať britský parlament, informoval denník The Guardian.

V Štrasburgu sa v pondelok začína plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu (EP), na ktorom sa zúčastnia aj členovia EK. Mayovej vopred neohlásenú cestu do Štrasburgu potvrdil v pondelok podvečer jej hovorca. Podľa Guardianu by tam mala doraziť okolo 21.00 h SEČ. Zdroje z Downing Street varovali, že Mayovej rozhodnutie odcestovať na rokovania s Junckerom nesignalizuje, že by už obe strany boli blízko k dohode. Uvedomujú si však to, že prípadný ďalší pokrok možno dosiahnuť len prostredníctvom osobných rokovaní.

Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu budú o dohode o vystúpení Británie z EÚ druhýkrát hlasovať v utorok 12. marca. V prvom januárovom hlasovaní ju odmietli veľkou väčšinou hlasov, najmä kvôli spornému ustanoveniu tzv. írskej poistky. V prípade opätovného zamietnutia dohody hrozí tvrdý brexit alebo odloženie termínu odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ. Termín brexitu je stanovený na 29. marca.