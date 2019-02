Spokojný rumunský prezident: Dohodu o brexite považuje za najlepšiu, aká mohla vzniknúť

"Hodiny tikajú a všetci by sme uprednostnili riadený odchod a prijatie tej najlepšej dohody", uviedol v sobotu. "V politických či ekonomických rokovaniach nie je možné nájsť dohodu, ktorá by bola ideálna pre obe strany. Vždy je potrebný kompromis a my sme našli dobrý kompromis," dodal na bezpečnostnej konferencii v Mníchove. "Je zrejmé, že sa navzájom potrebujeme, takže budúce vzťahy budú dobré," vyhlásil.