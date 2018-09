Johnson opäť kritizuje Mayovú: Jej brexitový plán prirovnal k veste samovražedného atentátnika

Svojimi vyjadreniami Johnson spôsobil pobúrenie aj v radoch vlastnej Konzervatívnej strany, na čele ktorej stojí Mayová. Článok bývalého šéfa diplomacie, ktorý zverejnili noviny Mail on Sunday, znova oživil špekulácie, že by Johnson Mayovú rád nahradil, píše agentúra AP. Podľa Mayovej tzv. plánu z Chequers by Británia zostala v zóne voľného obchodu s EÚ, pokiaľ ide o priemyselný a poľnohospodársky tovar. Podľa stúpencov tvrdého brexitu, medzi ktorých patrí aj Johnson, by to znamenalo, že niektoré sektory britskej ekonomiky budú naďalej podliehať pravidlám Bruselu. Práve kvôli tomuto plánu Johnson v júli odišiel z Mayovej vlády.

Realizácia premiérkinho plánu by podľa neho dostala Britániu do ponižujúceho postavenia, v ktorom by Spojené kráľovstvo muselo naďalej dodržiavať pravidlá EÚ, a pritom by sa nemohlo nijako podieľať na ich vytváraní. Johnson konkrétne spomenul spory okolo budúceho postavenia Severného Írska. Ak by táto britská provincia zostala v colnej únii s EÚ v záujme udržania voľného pohybu osôb na írskom ostrove, rovnalo by sa to podľa neho omotaniu "vesty samovražedého atentátnika okolo britskej ústavy". Rozbuška by pritom zostala v rukách EÚ, napísal Johnson.

Jeho prirovnanie vyvolalo odsudzujúce reakcie aj od jeho konzervatívnych kolegov. Štátny tajomník britského rezortu diplomacie Alan Duncan označil Johsonovo vyjadrenie za "jeden z najnechutnejších momentov modernej britskej politiky". Podľa Duncana by mali predznamenať "politický koniec Borisa Johnsona". Metafora použitá bývalým ministrom pobúrila aj konzervatívneho poslanca Toma Tugendhata, bývalého dôstojníka britskej armády, ktorý bol podľa vlastných slov svedkom samovražedného útoku v Afganistane.

"Prirovnanie premiérky k takejto veci nie je smiešne," zdôraznil Tugendhat. Johnson by mal podľa jeho slov konečne dospieť. Niekdajší starosta Londýna Boris Johnson je známy svojimi kontroverznými a excentrickými vyjadreniami. V auguste napríklad prirovnal moslimky, ktoré si zahaľujú tvár, k "poštovým schránkam".