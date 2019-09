Najväčší fail v Tvojej tvári: Toto keď uvidia Česi, vyhlásia nám vojnu!

BRATISLAVA - Markíza včera odvysielala druhé kolo zábavnej relácie Tvoja tvár znie povedome a opäť sa bolo na čo pozerať. Postupne sa začína prejavovať doteraz nie až tak známy herec Noël Czuczor (30), ktorý je kolo od kola čoraz lepší. Absolútne valcoval aj počas poslednej epizódy, no na bránice porotcov zrejme najviac zaútočil duet v podaní Štefana Skrúcaného (59) a Pavla Topoľského (58). Aha, čo predviedli!

Topoľský si naposledy počas rulety vylosoval českú legendu Hanu Zagorovú. Na pódium mu ako Drupi prišiel vypomôcť Štefan Skrúcaný a spoločne si strúhli pieseň Setkání. Pavol podal tento hit skutočne svojsky a ani sa nesnažil pretvarovať, že svoju úlohu zobral vážne, niekoľkokrát mu pohlo aj kútikmi úst.

Pavol Topoľský a Štefan Skrúcaný predviedli asi najvtipnejší duet, aký doteraz v Tvári bol. Zdroj: TV MARKÍZA

Aby toho nebolo málo, výbuch napokon neudržali ani diváci a porota, poriadne zabrať im dal moment, kedy sa na javisku objavil Skrúcaný v čiernej parochni a košeli pripomínajúcej pyžamo. Medzi pánmi to naozaj poriadne iskrilo a duet mimoriadne prežívali. Porota ešte hodnú chvíľu nebola schopná slova, pri potlesku a standing ovation od divákov sa nedokázali ubrániť výbuchu smiechu.

„Obávam sa, že máme diplomatický problém. Toto keď uvidia Česi, tak nám vyhlásia vojnu. To je vybavené,“ bavil sa moderátor Martin Nikodým. „Vy ste si na seba vychrchlali lásku. A surealizmus potvrdilo to, že takúto škaredú ropuchu by nikto nepozval na večeru,“ vyjadril sa Dano Dangl na margo romantickej scény za stolom.

Zuzana Šebová nedokázala zadržať smiech. Zdroj: TV MARKÍZA

Štefan Skrúcaný a Pavol Topoľský ako Hana Zagorová a Drupi. Zdroj: TV MARKÍZA

„Vy ste mali vzťah. A spoločného nepriateľa. To bola tá pesnička,“ zhodnotila Zuzana Fialová. „Ja chcem povedať len to, že vám ako páru strašne držím palce,“ skonštatovala po nej Zuzana Kubovčíková. Aj napriek salvám smiechu sa však Topoľskému zvíťaziť nepodarilo. Lídrom tohto kola sa stal napokon spomínaný Noël Czuczor, ktorý stvárnil Jasona Derula a predviedol skutočne famózne vystúpenie.

Menším prekvapením bolo, že po sčítaní všetkých bodov skončil na rovnakej pozícii s Nelou Pociskouvou, rozhodnút teda musela porota. No a tá sa napokon rozhodla, že šek v hodnote 1000 € dostane práve Noël .„Absolútne som nečakal nič podobné. Len som dúfal, že to zvládnem. Ja by som chcel tento šek venovať organizácii muskulárnych distrofikov na Slovensku, ktorí poskytujú výnimočnú starostlivosť a zázemie pre svojich ťažko postihnutých pacientov,“ povedal na záver, keď mu Nikodým odovzdal jeho výhru.

Víťazom druhého kola Tvojej tváre sa stal Noël Czuczor Zdroj: TV MARKÍZA

A takto to bude vyzerať v nasledujúcom kole:

Nela Pocisková - Jennifer Hudson, nabudúce Modern Talking

Zdroj: TV MARKÍZA

Noël Czuczor - Jason Derulo, nabudúce Justin Bieber

Zdroj: TV MARKÍZA

Pavol Topoľský - Hana Zagorová, nabudúce Captain Jack

Zdroj: TV MARKÍZA

Dávid Hartl - Justin Timberlake, nabudúce Tina Turner

Zdroj: TV MARKÍZA

Karin Haydu - Madonna, nabudúce Jon Bon Jovi

Zdroj: TV MARKÍZA

Saša Gachulincová - King Africa, nabudúce Jennifer Lopez

Zdroj: TV MARKÍZA

Rasťo Sokol - Precious Wilson, nabudúce Lobo Ismail

Zdroj: TV MARKÍZA

Zuzana Kraváriková - Kali, nabudúce Rihanna