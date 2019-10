ROZHOVOR Mika o politike: Po skúsenosti so Smerom by som do vlády s nimi určite nešiel

BRATISLAVA – Po takmer dvadsiatich rokoch v médiách sa chcel stať primátorom hlavného mesta. 37-tisíc hlasov ho však dostalo “iba” na druhú priečku. Po roku je späť v politickom súboji. Napriek špekuláciám, že bude spoluzakladateľom nejakej novej strany, sa jeho meno objaví na kandidátke SaS. Vraj preto, že je pravičiar a Richardovi Sulíkovi verí. Ako nestraník dostal na kandidátnej listine od predsedu číslo desať. To, prečo sa rozhodol ponuku prijať, ako vníma aktuálne dianie na politickej scéne, ale aj čo by ako minister kultúry zmenil v rámci mediálneho priestoru, prezradil v rozhovore pre Glob.sk bývalý riaditeľ televízie Markíza aj RTVS a kandidát na poslanca do Národnej rady za SaS VÁCLAV MIKA (56).