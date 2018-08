Migrácia im čoraz viac lezie hore krkom: Rusi nemajú na prisťahovalcov náladu

MOSKVA - Rusi sa čoraz viac stavajú proti migrácii z určitých krajín. Ukázali to v pondelok výsledky prieskumu najväčšej ruskej nezávislej prieskumnej organizácie Levadovo centrum. Stúpajúci trend týchto nálad možno pozorovať po celej Európe, uviedla tlačová agentúra DPA.

Podiel ruských respondentov, ktorí sú za obmedzenie migrácie z Ukrajiny, je najvyššie, aké Levadovo centrum zaznamenalo za posledných takmer 15 rokov - želá si to 17 percent opýtaných. Vzťahy medzi oboma krajinami sú čoraz napätejšie vinou konfliktu na východe Ukrajiny.

Z 15 na 31 percent stúpol takisto podiel ľudí, ktorí sú presvedčení, že "život na ruskom území by sa mal obmedziť" aj Číňanom. Z 12 na 26 percent sa zvýšil počet Rusov, ktorí sú za obmedzenie migrácie Vietnamcov, dodalo Levadovo centrum v oznámení.

Dve tretiny opýtaných, alebo 67 percent, tento rok uviedli, že by sa malo zabrániť migrácii za prácou do Ruska z bývalých sovietskych republík v Strednej Ázii, čo je nárast oproti vlaňajším 58 percentám. Opačný názor má tento rok 14 percent Rusov - podľa nich by sa mala uľahčiť migrácia za prácou zo Strednej Ázie. Sedemnásť percent respondentov vyhlásilo, že ich táto otázka nezaujíma. Nálady proti prisťahovalcom v posledných rokoch silnejú v európskych demokraciách.

Vlani sa do nemeckého spolkového parlamentu prvýkrát prebojovala protiprisťahovalecky zameraná strana Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá sa stavia proti prúdu utečencov z Blízkeho východu a severnej Afriky. Protiprisťahovalecké politické strany sa dostali do popredia tiež v Rakúsku, Taliansku, Švédsku a Francúzsku.