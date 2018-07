Európska komisia ponúkla finančnú i expertnú pomoc krajinám, ktoré prijmú migrantov

BRUSEL - Európska komisia ponúkla v utorok pomoc členským krajinám, ktoré súhlasili s prijatím migrantov zachránených na mori, a to formou poskytnutia finančného príspevku a vyslania expertných tímov, informuje agentúra DPA. Počet migrantov, ktorí sa preplavili cez Stredozemné more do Európy, tento rok poklesol.

Táto otázka sa však stala opäť stredobodom pozornosti po tom, čo Taliansko zatvorilo svoje prístavy pre záchranné lode. Požadovalo pritom, aby ďalšie členské krajiny EÚ prijali viac prichádzajúcich migrantov.

Lídri EÚ v júni súhlasili s myšlienkou založenia kontrolovaných centier na prijímanie migrantov prichádzajúcich do Európy, pričom skúmajú možnosť vytvorenia tzv. vyloďovacích platforiem v severnej Afrike. Komisia teraz doplnila tieto koncepty s návrhom, že kontrolované strediská pre migrantov by mohli byť vyskúšané čím skôr v tých členských štátoch, kde sa migranti vyloďujú na pevninu.

V súlade s týmto plánom poskytne Európska únia tímy expertov. Mali by pomáhať pri vyloďovaní migrantov a identifikovaní tých, ktorí sú odkázaní na ochranu. To by uľahčovalo návrat ekonomických migrantov, ktorí nemajú nárok zostať v danom štáte, píše DPA.

Členským krajinám, ktoré súhlasili s prijatím žiadateľov o azyl, by mohla byť pridelená suma vo výške 6000 eur na každú presídlenú osobu. Štáty, kde sa vyloďujú migranti, by zas dostali 500 eur na každú osobu, ktorá by vstúpila na pevninu. Európska komisia tiež uviedla, že o aktivitách ohľadne vyloďovacích platforiem pre migrantov na severe Afriky sa bude rokovať na budúcotýždňovej schôdzke s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) a Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).