Eurokomisár odhalil ďalšie plány EÚ: Dialóg o migračných centrách presunú do Afriky

BRUSEL - Európska únia začne rokovania s africkými štátmi, či sú pripravené zriadiť takzvané "regionálne vyloďovacie platformy" na svojom území. Uviedol to v nedeľu eurokomisár pre rozpočet Günther Oettinger.

Pre nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung povedal, že dohoda EÚ o zriadení takýchto migračných centier "si vyžaduje partnerskú dohodu s krajinami severnej Afriky, či už ležia priamo v stredomorskej oblasti či v regióne Sahelu".

"To je to, čo musíme teraz vyjednať," konštatoval Oettinger, ktorý sa nedávno vyjadril, že Únia by mohla vyplatiť severoafrickým krajinám šesť miliárd eur na starostlivosť o migrantov snažiacich sa dostať na územie bloku. Nemecký denník uviedol, že za najlepších kandidátov Európska komisia považuje Líbyu, Mali, Niger a Nigériu, aj keď Oettinger nemenoval žiadny štát.

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz, ktorého krajina práve prebrala rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ, sa v sobotu vyjadril, že je dôležité pre jednotlivé krajiny Únie, aby využili svoje kontakty s africkými krajinami s cieľom nájsť riešenie problému s azylantmi. Osobitne spomenul Taliansko a Líbyu, ako aj Španielsko s Marokom.

Agentúra DPA pripomína, že žiadna severoafrická krajina nenaznačila ochotu mať na svojom území potrebnú infraštruktúru. Niekoľko krajín vrátane Egypta, Líbye a Maroka už s takouto myšlienkou vyslovilo nesúhlas.