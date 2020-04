KORONAVÍRUS Onkologickí pacienti majú väčšie riziko nákazy: Tieto typy sú ohrozené najviac

„Vo zvýšenom riziku sú tiež pacienti, ktorí sú v aktívnej chemoterapii a pacienti po transplantácii kostnej drene,“ informuje Liga proti rakovine (LPR). „Títo pacienti majú zníženú imunitu, ktorá je sprievodným javom liečby, ale môže pretrvávať dlhšie po jej skončení. To zvyšuje náchylnosť na infekciu,“ vysvetľuje odborníčka v oblasti verejného zdravia a zástupkyňa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Slovensku Darina Sedláková.

Hovorí, že onkologickí pacienti v procese liečby by v nej mali pokračovať, pokiaľ nemajú príznaky akútneho zhoršenia zdravotného stavu, COVID-19, alebo akéhokoľvek iného ochorenia horných dýchacích ciest spojeného s horúčkou, kašľom, kýchaním, bolesťou hlavy, svalov a kĺbov. Ak sa u nich objavia takéto príznaky, treba kontaktovať poskytovateľa onkologickej liečby. Sedláková doplnila, že ľudia, ktorí sa liečia na onkologické ochorenie, by nemali používať verejnú dopravu, ale pri dochádzaní do zdravotníckeho zariadenia ho kontaktovať, aby poskytlo prevozovú sanitku.

Liga proti rakovine apeluje na pacientov, aby dôsledne dodržiavali všetky odporúčania, ktoré poskytujú Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva a lekári. Na otázky týkajúce sa nového koronavírusu, nepretržite odpovedajú aj odborníci z LPR. Kontakty sú dostupné na webovej stránke ligy. Onkologickí pacienti a ich príbuzní môžu diskutovať o svojich problémoch a obavách tiež s onkopsychologičkou Andreou Križanovou v Onkoporadni LPR na telefónnom čísle 0800118811.

„Každý onkologický pacient si položil otázku - čo keď zomriem?“ hovorí Križanová. Aktuálna pandémia nového koronavírusu podľa nej tiež u ľudí spôsobuje neistotu a vyvoláva strach zo smrti. „Hovorí sa o nej málo. Ľudia však potrebujú komunikovať o tejto téme otvorene a verejne,“ myslí si onkopsychologička. Onkologickí pacienti podľa nej majú strach, že ochorenie by im prinieslo komplikáciu, a strach z odložených operácií. Môžu mať zvýšenú úzkosť z toho, čo by sa stalo, keby na nový koronavírus ochoreli.