Žena počula na verejných záchodoch v kabínke niekoho plakať: Neskutočne dojemné gesto

Agnesin príbeh, ktorý zdieľala na Twitteri, sa odohral na verejných záchodoch v Londýne. Pomohla tam zúfalej a nešťastnej žene, ktorú počula plakať. "Včera večer som na toalete počula plakať neznámu ženu. Spýtala som sa jej, či potrebuje pomoc, ale ona iba plakala. Po chvíli mi povedala, že jej práve zomrela mama a veľmi jej chýba. Tak som sa jej spýtala, či jej môžem nejako pomôcť, či sa chce o tom porozprávať alebo či nepotrebuje objatie," hovorí Angličanka.

Zdroj: Getty Images ​

Vraj ani nevie, ako jej to napadlo, ale smutnej žene začala cez zatvorené dvere WC recitovať báseň od Kim Addoniziovej, ktorá sa volá "Pre nekontrolovateľne plačúcu ženu". Po jej prednese vyšla uplakaná žena von, predstavila sa ako Lola a požiadala Agnes o telefónne číslo. "Nikdy nezabudnem na tvoj hlas cez zatvorené dvere. Ďakujem," napísala jej neskôr.

