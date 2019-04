Mladík vo svojom sne predpovedal budúcnosť: Stavil peniaze a vyhral!

Logistickému pracovníkovi Tomovi sa minulý piatok sníval zvláštny sen. Jeho obľúbený futbalový tím Colchester United v poslednej minúte vyhral nad Cambridgom v sobotňajšom zápase. V sne tiež videl, ako stredajší zápas medzi Stoke a Sheffieldom skončí remízou.

Sills sa zobudil o pol siedmej ráno a okamžite si pozrel kurzy na zápas. Rozhodol sa staviť desať libier na svoj tím. Neskôr o svojom sne povedal otcovi a kamarátovi. S Dannym zašiel do baru, kde spolu sledovali zápas. Dvojica zostala šokovaná, keď do siete padol gól v poslednej minúte. "Nemohli sme tomu uveriť. Trochu som z toho šalel," priznal Tom.

Vďaka tomu, že počúvol svoju intuíciu, vyhral 418 libier. V porovnaní napríklad s výhrou v lotérii to nie je veľa, no 25-ročného mladíka skôr fascinoval fakt, že sa mu prisnila budúcnosť. Peniaze z výhry investuje do dovolenky v Budapešti. Sills priznal, že odvtedy nemal žiadne podobné sny, minimálne si na ne nespomína.